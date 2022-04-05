Những nỗi sợ hãi mà bà mẹ nào cũng gặp phải khi sinh con thứ hai, thấu hiểu và chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết những âu lo này đấy!

Nuôi dạy con 05/04/2022 20:10

Nuôi dạy một đứa trẻ đi kèm với những trách nhiệm và lo lắng của riêng nó. Đó là một vấn đề riêng tư và là một lựa chọn khó khăn cho bất kỳ cặp vợ chồng nào. Cho dù họ được làm cha mẹ lần đầu tiên hay lần thứ hai, đó không bao giờ là một hành trình dễ dàng.

Những nỗi sợ hãi mà bà mẹ nào cũng gặp phải khi sinh con thứ hai, thấu hiểu và chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết những âu lo này đấy! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nỗi sợ hãi chung của hầu hết các bà mẹ khi mang thai lần thứ hai

Dù là cha mẹ lần đầu đã có kinh nghiệm. Nhưng đến lần thứ hai, sự lựa chọn khó khăn hơn nhiều và nó đi kèm với một loạt lo lắng mới mà thậm chí chưa ai nghĩ đến trong lần đầu tiên. Bạn chắc chắn đã có kinh nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng hãy yên tâm rằng lần thứ hai hành trình sẽ không tương tự. Dưới đây là một số tình huống khó xử mà các bà mẹ mới sinh con phải đối mặt khi lên kế hoạch sinh con lần thứ hai.

Liệu tôi có yêu đứa con thứ hai của mình nhiều như đứa con đầu tiên không?

Những nỗi sợ hãi mà bà mẹ nào cũng gặp phải khi sinh con thứ hai, thấu hiểu và chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết những âu lo này đấy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có một điều gì đó đặc biệt về đứa con đầu lòng mà khó có thể diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên trở thành bố mẹ mang lại niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ cho bất kỳ cặp vợ chồng nào. Vì vậy, khi mong con lần thứ hai, hầu hết các bà mẹ mới sinh đều lo sợ liệu họ có thể yêu thương và chăm sóc trẻ sơ sinh như khi mới sinh con đầu lòng hay không. Sự thật là trái tim của chúng ta luôn dành không gian cho những người chúng ta yêu thương. Vì vậy, người ta không cần phải lo lắng về điều này.

Chăm sóc hai em bé có thể khó khăn

Những nỗi sợ hãi mà bà mẹ nào cũng gặp phải khi sinh con thứ hai, thấu hiểu và chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết những âu lo này đấy! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thêm một thành viên khác vào gia đình đồng nghĩa với việc bổ sung thêm trách nhiệm. Hơn hết, khi bạn có hai đứa trẻ ở nhà, việc xử lý chúng trở nên khó khăn. Đối với đứa con đầu lòng, bạn sẽ phải quản lý việc học của chúng, rồi với đứa con thứ hai, bạn sẽ phải đối mặt với những đêm mất ngủ. Cùng với điều này, nếu bạn là một bà mẹ đi làm, mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn. Không thể không nghĩ đến những thách thức này.

Mối quan hệ giữa bé đầu và bé thứ hai

Những nỗi sợ hãi mà bà mẹ nào cũng gặp phải khi sinh con thứ hai, thấu hiểu và chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết những âu lo này đấy! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với sự xuất hiện của em bé mới ở nhà, sự chú ý của các thành viên trong gia đình chuyển sang một chút từ đứa trẻ lớn hơn sang em bé. Đứa con đầu lòng đã nhận được tất cả tình yêu và sự quan tâm, giờ phải chia sẻ nó với những đứa em khác. Nhiều lúc dẫn đến sự ganh đua của anh chị em. Đứa con lớn cảm thấy khó khăn trong việc hình thành mối quan hệ với đứa con nhỏ hơn của bạn, đó là một trong những mối quan tâm chung của các bà mẹ đang mong đợi.

Vấn đề tài chính

Những nỗi sợ hãi mà bà mẹ nào cũng gặp phải khi sinh con thứ hai, thấu hiểu và chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết những âu lo này đấy! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đây không phải là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, nhưng vấn đề tiền bạc luôn là gánh nặng với nhiều gia đình có con nhỏ. Ngay từ khi mang thai cho đến khi đi học và sau này, người ta cần cân nhắc vô số điều trước khi mang một đứa trẻ khác đến với thế giới. Sẽ là không chính xác nếu nói rằng các cặp vợ chồng không lo lắng về tiền bạc trước khi có kế hoạch sinh con. Ngay cả khi họ lên kế hoạch cho mọi việc, tài chính luôn là một vấn đề đáng quan tâm.

Theo Times of India

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Từ khóa:   nuôi con thành công nỗi lo chăm con Bí quyết làm ba mẹ

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