Những mẹo nhỏ dành cho bố mẹ để giúp trẻ chăm chỉ thưởng thức các món ăn lành mạnh

1. Tạo ra những phiên bản lành mạnh hơn của những thứ con đã yêu thích

Hãy thử các mẹo hay này và xem chúng hữu ích như thế nào đối với gia đình bạn nhé.

Đồ ăn vặt có thể bị hấp dẫn để ăn thường xuyên. Nhưng việc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh có liên quan đến kết quả học tập thấp hơn. Để chống lại điều này, bạn có thể điều chỉnh các món ăn yêu thích không có lợi cho sức khỏe của trẻ bằng cách thêm hoặc thay thế một số nguyên liệu nhất định.

2. Biến thức ăn thành những hình dạng và kích cỡ vui nhộn

Không gì khiến trẻ thích thú hơn khi thức ăn của chúng có hình thù ngộ nghĩnh. Động vật, phim hoạt hình, số, chữ cái, hoặc thậm chí là hình ảnh mô tả khủng long có thể làm được điều đó. Một bữa ăn trông dễ thương có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong việc trẻ chú ý đến thức ăn của chúng đủ lâu để ăn.

3. Lấy cảm hứng từ các chương trình truyền hình và nhân vật phim yêu thích của con

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng về việc TV, phim ảnh và trò chơi điện tử có thể không lành mạnh cho con cái của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng khi trẻ em xem những bộ phim hoạt hình cổ vũ việc ăn uống lành mạnh, chúng sẽ có những lựa chọn tốt hơn về thực phẩm. Vì vậy, tốt nhất bạn nên để ý những gì con bạn đang xem trên TV.

4. Cho con tham gia khi nấu ăn và đi chợ

Nó đã được chứng minh rằng trẻ em có nhiều khả năng thử thức ăn mà chúng đã giúp nấu ăn. Cho trẻ tham gia vào quá trình nấu ăn có thể khuyến khích trẻ ăn uống lành mạnh hơn và thử những món mới. Ngoài ra, việc đưa trẻ đi siêu thị có thể mang lại hiệu quả và giáo dục và thậm chí là thú vị cho chúng.

5. Làm cho đồ ăn nhẹ lành mạnh dễ dàng tiếp cận

Nhiều khi trẻ đi học về hoặc đi tập thể thao về, chúng đói và muốn ăn gì đó. Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để khiến chúng ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh, vì vậy hãy tận dụng thời cơ này. Có thể đơn giản như là chuẩn bị sẵn trái cây tươi hoặc cà rốt thái lát để trẻ thưởng thức ba mẹ nhé.

6. Lén thêm rau vào bữa ăn của con

Bạn có thể thêm rau vào sinh tố hoặc cắt lát đủ mịn để cho vào các món ăn yêu thích của chúng. Mặc dù mẹo này có thể hữu ích, nhưng luôn tốt khi nói với trẻ rằng rau rất cần thiết cho cơ thể chúng ta và chúng ta nên ăn rau hàng ngày.

7. Nói về các thành phần lành mạnh một cách tích cực

Trẻ em nhận được rất nhiều tín hiệu từ cha mẹ, giáo viên, anh chị em và thậm chí cả TV. Bạn có thể sử dụng điều đó làm lợi thế của mình khi nói đến thực phẩm. Nói chung, con cũng thừa nhận những cụm từ như "Món này ngon" thay vì cách tiếp cận "ăn cái này vì nó tốt cho con".

8. Ghép thứ con thích với thứ con không thích

Cách hack này khá đơn giản, hãy phục vụ thứ mà con bạn không thích bằng thứ mà chúng yêu thích. Nghiên cứu cho thấy kết hợp các món ăn yêu thích của chúng với rau là một cách tuyệt vời để cho trẻ làm quen với rau, đặc biệt nếu con bạn là người kén ăn.

Bạn đã thử bất kỳ thủ thuật nào trong số này chưa? Bạn sẽ thêm những cách hack nào khác vào danh sách chính phục "dạ dày" của bé yêu nhà mình?

Theo Brightside