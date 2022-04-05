Khi giờ đi ngủ đến gần, nhiều người ngày càng trở nên lo lắng và bồn chồn suốt buổi tối, điều này khiến giờ đi ngủ trở thành nguồn lo lắng thậm chí còn lớn hơn. Điều này khiến trẻ không thể thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý trước khi đối mặt với một ngày khác. Là cha mẹ, bạn có thể làm một số điều để giúp giảm bớt nỗi sợ hãi của con mình vào ban đêm và giúp chúng có được giấc ngủ ngon hơn .

Trẻ em có thể phát triển cảm giác lo lắng khi sắp đến giờ đi ngủ vì nhiều lý do khác nhau. Mặc dù trẻ em sợ bóng tối hoặc tưởng tượng quái vật trong tủ quần áo là điều bình thường, nhưng lo lắng đáng kể trước khi đi ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề hơn, đặc biệt là khi con bạn có một giấc ngủ không ngon giấc.

Một trong những cách tốt nhất để giúp giảm bớt sự lo lắng của trẻ trước khi đi ngủ là thiết lập và tuân thủ một thói quen đi ngủ nhất quán. Điều này có thể giúp trẻ học cách liên kết giờ đi ngủ với những cảm giác và sự kiện tích cực hơn.

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Khi trẻ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi sắp đến giờ đi ngủ, chúng có thể tự nhắc nhở mình rằng giờ đi ngủ có nghĩa là dành thời gian thư giãn một mình và nghỉ ngơi trên giường trong khi bố hoặc mẹ đọc cho chúng một câu chuyện hoặc hát một bài hát ru.

Xác định nguồn gốc của nỗi sợ hãi

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Như với hầu hết chứng lo âu trước khi đi ngủ, bước đầu tiên là cố gắng xác định nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi cho con bạn là gì. Hỏi trẻ xem chúng có thể nói chính xác điều gì về giờ đi ngủ khiến chúng cảm thấy sợ hãi không. Có phải con sợ mình đang bị bỏ lại một mình trong bóng tối? Đặt câu hỏi mở và lắng nghe con. Bất kể con nói gì, hãy nhớ xem xét mối quan tâm của con một cách nghiêm túc.

Giúp trẻ phát triển những suy nghĩ tích cực về giờ đi ngủ

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Bạn có thể giúp con bạn phát triển những suy nghĩ tích cực về giờ đi ngủ bằng cách giải thích rằng giờ đi ngủ có nghĩa là cơ thể chúng ta đang nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho một ngày mới tràn đầy niềm vui vào ngày mai.

Giải thích cho trẻ biết cách chúng sẽ tích trữ nhiều năng lượng hơn để chơi và vui vẻ vào ngày mai sau một đêm ngon giấc. Nó cũng có thể giúp trẻ cảm thấy được trao quyền nhiều hơn về thói quen trước khi đi ngủ khi bạn cho phép chúng tham gia vào những việc như chọn câu chuyện và bài hát trước khi đi ngủ. Điều này cũng sẽ giúp tạo ra mối liên hệ tích cực giữa giờ đi ngủ và cảm giác yên bình.

Hãy để trẻ nói về thời điểm bắt đầu đi ngủ

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Mời con bạn nói về thời điểm bắt đầu đi ngủ có thể giúp giảm bớt cuộc chiến ở nhà vào giờ đi ngủ. Ví dụ: nếu bạn thường nói với những đứa trẻ rằng đã đến giờ đi ngủ ngay sau bữa tối, nhưng chúng chưa cảm thấy mệt, bạn nên để chúng chơi trong phòng của chúng hoặc tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thư giãn cho đến khi chúng bắt đầu cảm thấy đủ mệt và sẵn sàng đi ngủ. Điều này có thể làm giảm cảm giác lo lắng về việc vội vàng đánh răng và thay đồ ngủ.

Đảm bảo cho trẻ biết đi ngủ nhiều giờ sẽ không làm tổn thương chúng

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Nếu trẻ sợ hãi khi bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, hãy nói chuyện một cách cởi mở và trung thực về giờ đi ngủ với trẻ. Giải thích rằng giờ đi ngủ có nghĩa là bạn sẽ vào giường và ôm hôn chúc ngủ ngon.

Đi ngủ sẽ không gây ra bất cứ điều gì có thể làm tổn thương con. Cho trẻ biết bạn cũng tuân theo thói quen đi ngủ trước khi ngủ mỗi đêm. Nhắc nhở những đứa trẻ rằng chúng được an toàn và không có gì phải sợ một khi chúng đã được đưa vào giường.

Để trẻ ôm đồ vật yêu thích của chúng

Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ cảm thấy lo lắng trước khi đi ngủ, đôi khi chúng cảm thấy được an ủi bằng cách ôm chặt đồ vật yêu thích của chúng trên giường. Đây là một cách khác để giúp giờ đi ngủ ít liên quan đến cảm giác cô đơn hoặc lo lắng khi chia tay. Để trẻ ngủ với gấu bông hoặc chăn yêu thích của chúng có thể mang lại sự thoải mái và cảm giác an toàn hơn. Nếu con bạn không cảm thấy thoải mái khi đi ngủ trong bóng tối hoàn toàn, bạn cũng có thể bật đèn ngủ mờ.

Cùng nhau tạo ra các nghi thức trước khi đi ngủ

Ngay cả người lớn cũng cần những nghi thức trước khi đi ngủ! Tuân thủ một thói quen đi ngủ đều đặn có thể là một liều thuốc giải độc hiệu quả cho nỗi sợ hãi trước khi đi ngủ vì chúng khiến buổi tối dễ đoán hơn, điều này có thể giúp trẻ thoải mái hơn.

Nếu bạn không chắc chắn về cách bắt đầu, bạn có thể bắt đầu bằng cách hát một bài hát hoặc đọc sách cùng nhau trước khi đi ngủ mỗi đêm. Không quan trọng bạn tạo ra nghi thức đi ngủ cụ thể nào với con mình, miễn là chúng có tác dụng với cả bạn và con cũng như giúp giờ đi ngủ trở thành khoảng thời gian yên bình hơn trong nhà bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sợ hãi trước khi đi ngủ là điều bình thường, nhưng điều quan trọng là cha mẹ phải thực hiện các bước để giúp trẻ giảm bớt cảm giác lo lắng về việc đi ngủ. Hãy thử những biện pháp khắc phục này để giúp bạn chinh phục nỗi sợ hãi trước khi đi ngủ trong nhà, và con bạn sẽ ngủ say như một đứa trẻ sơ sinh!

Theo Children Central