Trẻ sơ sinh bị ọc sữa nguyên nhân do đâu là vấn đề mà nhiều mẹ hết sức quan tâm và lo lắng. Nếu để tình trạng ọc sữa kéo dài, hệ tiêu hóa của bé sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí khiến trẻ không hấp thụ được sữa mẹ và có nguy cơ còi xương suy dinh dưỡng do không bú đủ sữa hằng ngày.

Khi thấy con có dấu hiệu ọc sữa, các bố mẹ nên theo dõi vì rất có thể nó là triệu chứng thiếu canxi hoặc bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa. Trong bài viết này, các bố mẹ hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu về nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trẻ sơ sinh bị ọc sữa để chăm sóc bé yêu đúng cách và khoa học.

Đối với trẻ bú bằng bình, tình trạng ọc sữa xảy ra phổ biến hơn do lượng sữa công thức nhiều hơn sức chứa của dạ dày trẻ. Ngoài ra, khi bú bình, trẻ sẽ nuốt nhiều không khí hơn và dễ bị ọc.

Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh bị ọc sữa có thể là do hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện, do đó các van trong dạ dày hoạt động mạnh yếu khác nhau và chưa đồng đều khiến trẻ dễ nuốt hơi vào dạ dày khi bú khiến trẻ nhanh đầy bụng và có cảm giác no, nằm nghiêng hay bị ọc sữa. Hiện tượng này xảy ra hầu hết ở trẻ sơ sinh do người mẹ chưa hiểu cách chăm sóc con đúng cách và cho bé nằm sai tư thế khi bú.

Trẻ bú bình hay bị ọc sữa hơn bú mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo trị ọc sữa cho trẻ sơ sinh

Theo bác sĩ chuyên khoa, trong trường hợp trẻ bị ọc sữa, điều mẹ cần làm là dùng nước muối sinh lý rửa sạch vòm mũi họng cho bé, mỗi ngày 3-5 lần. Cách làm như sau: Cho bé nằm nghiêng rồi nhỏ nước muối và lỗ mũi phía trên cho đến khi thấy nước muối chảy ra lỗ bên dưới, đổi bên và làm tương tự cho đến khi thấy sạch.

Trong thời gian trẻ có tình trạng hay ọc sữa, nôn trớ, các mẹ cần thực hiện cách trên càng nhiều càng tốt. Nếu bệnh không không đỡ, mẹ nên đưa bé đến các bệnh viện, gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và sử dụng một số loại thuốc tan đờm, chống trào ngược phù hợp cho trẻ.

Một mẹo khác đối với trẻ bị ọc sữa đó là tư thế của trẻ khi bú. Cụ thể là khi cho bé bú, mẹ ngồi trên giường hoặc ghế vừa đủ cao để 2 chân của mẹ chạm đất chắc chắn, không nên cho bé úp hẳn vào lòng mẹ hay ngửa hẳn ra ngoài mà hãy cho người bé nghiêng khoảng 30-45 độ, cho bú vú bên phải trước khoảng 10-15 phút rồi đổi tư thế khác.

Cho bé bú đúng tư thế để tránh bé bị ọc sữa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cho trẻ bú bình, các mẹ nên giữ bình sữa nghiêng hợp lý. Không nên để bình quá đứng sẽ khiến trẻ bú nhanh hoặc bình nằm ngang làm cho trẻ nuốt nhiều không khí vào trong bụng. Ngoài ra, các mẹ cũng nên chọn núm vú cao su có lỗ nhỏ để trẻ bú từ từ chậm rãi, tránh nhiều quá cùng một lúc và bị ọc sữa. Các mẹ không nên nhấn mạnh bình vào miệng trẻ làm sữa xuống nhanh hơn.

Nếu trẻ sơ sinh bị ọc sữa và thở khò khè chỉ trong một thời gian ngắn nhưng thường xuyên thì bố mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ khoa nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời. Vì nếu để lâu, trẻ có thể bị còi xương và chậm lớn.

Trẻ bị ọc sữa có nguy hiểm không?

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý nào đó. Trẻ bị ọc sữa lên mũi, liên tục hoặc bị ói ra rồi bú lại, bú tiếp lại ói ra có thể do các rối loạn hoặc dị tật đường tiêu hóa như hẹp tá tràng hoặc hẹp thực quản.

Trẻ sơ sinh bị ọc sữa có thể là biểu hiện của bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet

Một số bệnh đường tiêu hóa như tắc ruột hay tắc lồng ruột thường gặp ở trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Trẻ ói đột ngột, đang bú bình tự nhiên khóc thét lên, bụng nổi phồng,... cần phải cấp cứu cho trẻ càng sớm càng tốt.

Với một số trẻ hay bị ọc sữa, nôn trớ, giật mình kèm theo hay vặn mình, co giật lúc ngủ thì các mẹ nên kiểm tra lại chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho trẻ hoặc thực đơn ăn uống của mẹ ảnh hưởng đến sữa cho bé bú. Đây có thể là dấu hiệu bé thiếu canxi. Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi cần được bổ sung khoảng 300 mg canxi mỗi ngày. Sữa mẹ là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho trẻ. Bên cạnh đó, sữa chua được chế biến từ sữa công thức cho bé ăn dặm cũng là một nguồn canxi dồi dào.

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Trẻ bị ọc sữa có nên cho bú lại hay không?

Khi bị ọc sữa, trẻ gần như không thể nạp thêm tí thức ăn nào vào dạ dày nữa. Do đó, mẹ thường có hành động ép con bú tiếp với suy nghĩ rằng con sẽ no hơn một chút cũng được.

Nếu trẻ bị ọc sữa, không nên cho bé bú lại ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là một điều hết sức sai lầm của mẹ. Khi trẻ bị ọc sữa, ngay lúc này, các mẹ nên vệ sinh sạch khoang miệng cho bé rồi cho trẻ uống một ít nước. Trong một số trường hợp, mẹ có thể hút sạch sữa khỏi mũi và miệng bé để tránh sữa tràn vào phổi gây nên các bệnh lý như viêm phổi hoặc viêm tai giữa.

Các mẹ cũng cần lưu lý nếu trẻ bị ọc, hãy cho trẻ nghỉ ngơi vì lúc đó trẻ đã mệt và khó thở. Nếu tiếp tục cho trẻ bú lại, trẻ sẽ bị ọc sữa tiếp và sợ hãi, khóc thét. Hãy cho bé nghỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn nắm được nguyên nhân trẻ sơ sinh bị ọc sữa và có biện pháp khắc phục phù hợp. Chúc các bé luôn ngoan và khỏe mạnh!