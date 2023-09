Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trẻ sơ sinh bị ọc sữa

Trẻ sơ sinh bị ọc sữa nguyên nhân do đâu là vấn đề mà nhiều mẹ hết sức quan tâm và lo lắng. Nếu để tình trạng ọc sữa kéo dài, hệ tiêu hóa của bé sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí khiến trẻ không hấp thụ được sữa mẹ và có nguy cơ còi xương suy dinh dưỡng do không bú đủ sữa hằng ngày.

Trẻ sơ sinh bị ọc sữa là do hệ tiêu hóa của bé còn yếu - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh bị ọc sữa có thể là do hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện, do đó các van trong dạ dày hoạt động mạnh yếu khác nhau và chưa đồng đều khiến trẻ dễ nuốt hơi vào dạ dày khi bú khiến trẻ nhanh đầy bụng và có cảm giác no, nằm nghiêng hay bị ọc sữa. Hiện tượng này xảy ra hầu hết ở trẻ sơ sinh do người mẹ chưa hiểu cách chăm sóc con đúng cách và cho bé nằm sai tư thế khi bú.

Đối với trẻ bú bằng bình, tình trạng ọc sữa xảy ra phổ biến hơn do lượng sữa công thức nhiều hơn sức chứa của dạ dày trẻ. Ngoài ra, khi bú bình, trẻ sẽ nuốt nhiều không khí hơn và dễ bị ọc.