Khi trẻ sơ sinh bị ho thường hay quấy khóc, khó chịu, nũng nịu mẹ cả ngày vì thế mẹ cần ngăn chặn từ sớm. Trong trường hợp, trẻ bị ho có đờm mẹ nên vỗ về nhẹ vào lưng bé để long đờm. Bên cạnh đó, mẹ cũng hãy massage cho trẻ sơ sinh ở lòng bàn chân để cải thiện tình trạng ho, thoa dầu Khuynh Diệp hoặc tinh dầu olive, tinh dầu các loại hạt, giúp hệ thần kinh liên quan được giãn nở, bé dễ chịu hơn. Đồng thời kết hợp với cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi từ: quất, hẹ, đường phèn, cam, gừng...

Đối với trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi mới được 1 tháng tuổi, bố mẹ nên ưu tiên áp dụng các phương pháp chữa ho lành tính từ nguyên liệu tự nhiên để thay thế thuốc kháng sinh vừa an toàn mà lại đem đến những hiệu quả rõ rệt. Do đó, vào lúc giao mùa trẻ bị ho, mẹ cần chăm sóc cẩn thận, giữ ấm cho cơ thể bé và hãy áp dụng ngay những cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi sau đây để cải thiện nhanh chóng trong vài ngày, tránh dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi vô cùng hiệu quả, đây cũng là một trong những giải pháp giúp phòng ngừa triệu chứng cảm, sốt hay sổ mũi. Do đó, khi thấy trẻ ho, khó chịu, hơi sốt nhẹ mẹ có thể lấy lá hẹ hấp cách thủy cùng với một lượng đường phèn vừa đủ, sau đó lọc bỏ bã, lấy nước cho trẻ uống 2-3 lần/ngày, mỗi lần uống khoảng 2-3 thìa.

Lá hẹ hấp đường phèn chữa ho cho trẻ 1 tháng tuổi hiệu quả

Quất chưng đường phèn

Khi trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi bị ho có đờm, các mẹ có thể dùng quất chưng đường phèn điều trị, giúp thông cổ mát họng nhanh chóng. Mỗi ngày mẹ hãy cho bé ngậm 1 thìa quất chưng đường phèn, các thành phần có lợi sẽ làm tan đờm. Bên cạnh đó lượng vitamin C dồi dào trong quất còn giúp trẻ sơ sinh tăng cường hệ miễn dịch và tránh khỏi chứng cảm cúm.

Cam nướng - Trị nhanh chóng, giúp trẻ nhanh hồi phục

Không chỉ có quất, cam cũng là một trong những nguyên liệu có thành phần dược tính cực kỳ tốt đối với trẻ sơ sinh dùng để chữa ho vô cùng hiệu nghiệm. Mẹ nên chọn những quả cam vàng, sau khi rửa sạch và ngâm nước muối thì đem nướng bằng lò vi sóng trong 5 phút, sau đó để nguội bớt và cho trẻ ngậm lấy nước.

Cam nướng trị ho cho trẻ rất tốt

Lá rau tần ô hấp mật ong

Khi trẻ sơ sinh thỉnh thoảng bị ho mẹ có thể dùng lá rau tần ô thái nhỏ cùng mật ong và hấp cách thủy 20 phút, sau đó lọc lấy nước cho bé uống mỗi ngày. Rau tần ô có mùi thơm nhẹ cùng tác dụng kháng khuẩn rất hiệu quả, kết hợp cùng tác dụng của mật ong sẽ giúp trẻ sơ sinh nâng cao sức đề kháng, cải thiện cơn ho nhanh chóng.

Trị ho cho trẻ sơ sinh bằng tỏi

Theo các nghiên cứu cho thấy tỏi có hơn 20 hoạt chất quý có lợi cho sức khỏe. Trong đó, nổi bật là các thành phần: Vitamin C, E, giúp chống viêm, tăng sức đề kháng, giữ ẩm và làm dịu cổ họng; S-allyl cysteine có khả năng cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể;

Allicin là một hoạt chất kháng sinh tự nhiên. Tất cả những dưỡng chất này có khả năng ức chế mạnh đối với nhiều chủng virus, vi khuẩn gây ho và các bệnh lý ở đường hô hấp trẻ sơ sinh hay gặp phải. Chính vì vậy, tỏi được nhiều mẹ xem như vũ khí để chống lại tình trạng ho ở trẻ sơ sinh ngay tại nhà thay vì dùng thuốc tây.

Tỏi nướng nhanh chóng cắt cơn ho cho trẻ sơ sinh

Do đó, mẹ hãy lấy tỏi bóc vỏ, rửa sạch, đập dập cho vào nấu lên với một chút nước và đường phèn, sau đó cho bé uống. Ngày uống 3 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, mẹ có thể dùng cách chữa ho cho bé 1 tháng tuổi với tỏi nướng. Tỏi để cả vỏ mang đi nướng, sau đó lột vỏ bỏ đi, nghiền phần thịt bên trong, cho một chút nước vào cộng với đường phèn. Cho bé dùng liên tục ngày 3 lần, sau khoảng 3 - 4 ngày mẹ sẽ thấy tình trạng ho của trẻ khỏi hẳn.

Trẻ sơ sinh bị ho mẹ nên ăn gì?

Nguồn dinh dưỡng trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nhận được trong thời gian này chính là từ sữa mẹ. Khi mẹ cho bé bú có nghĩa là đang chia sẻ với bé một phần hệ miễn dịch của thông qua các kháng thể có trong sữa mẹ. Bên cạnh đó, những dưỡng chất cần thiết trong sữa mẹ sẽ giúp bảo vệ bé, tốt cho sự phát triển của hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và hệ thống miễn dịch của bé. Do đó, nuôi con bằng sữa mẹ là một bước cần thiết cho sự phát triển và tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bé ngay từ những ngày đầu tiên sau khi bé được sinh ra.

Vì vậy, muốn nhanh chóng trị dứt điểm cơn ho cho trẻ, mẹ cần ăn nhiều thực phẩm như thịt gà, móng giò, đu đủ, thịt bò, chuối sứ… để sữa có nhiều năng lượng, khi trẻ bú vào, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh tật.

Thịt gà

Thịt gà là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng hoàn hảo cho sức mẹ để tăng cường sức đề kháng cho bé yêu. Bởi thịt gà chứa rất nhiều canxi, protein và kẽm tốt cho cơ thể mẹ và sữa cho bé bú cũng rất tốt. Do đó, đây là một trong những loại thực phẩm luôn được bổ sung vào thực phẩm sau sinh cho chị em phụ nữ.

Thịt gà tốt cho mẹ, giúp sữa giàu năng lượng cho con

Móng giò

Móng giò chứa nhiều chất đạm và các chất có tác dụng bổ huyết, nhiều sắt và vitamin A, B. Ăn móng giò còn giảm suy nhược thần kinh, giúp ngủ ngon. Hơn nữa, trong Đông y cho rằng móng giò lợn có vị ngọt, mặn, tính bình, là vị thuốc có tác dụng bổ huyết, thống nhũ, sinh cơ liền sẹo. Do đó, khi mẹ bầu ăn móng giò sẽ tiết ra rất nhiều sữa, giàu năng lượng để bổ sung cho bé yêu.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây giàu protein và các vitamin thuộc nhóm A, B, C, D và E. Do đó, mẹ ăn món đu đủ hầm cá chép, cá quả vừa dễ ăn và lợi sữa. Trẻ sơ sinh có thể giảm ho hiệu quả và sức đề kháng được tăng lên.

Thịt bò

Thịt bò nạc tươi rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là sắt và kẽm nên đây được xem là một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống lành mạnh của chị em sau sinh. Do đó, các mẹ nên ăn nhiều các món như thịt bò hầm khoai tây, thịt bò xào với lượng dầu vừa phải và cháo thịt bò để thay đổi trong tuần, cung cấp năng lượng hiệu quả, giúp bé yêu nhanh hết ho trong thời gian sớm nhất.

Chuối sứ

Chuối sứ giàu kali, mangan, chất xơ, đồng, vitamin C, vitamin B6 và biotin, đồng thời giúp ngăn ngừa hen suyễn, ung thư, huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch, cũng như các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy mà loại quả này được các bác sĩ chuyên khoa khuyên dùng cho các chị em sau sinh, giúp tăng sức đề kháng, tăng sữa và giúp sữa về nhiều hơn cho trẻ bú.

Thực phẩm mẹ ăn tác động lớn đến năng lượng sữa cung cấp cho con

Ngoài ra, ăn chuối sứ thường xuyên có tác dụng giúp tinh thần thoải mái, tỉnh táo bởi chứa nhiều thành phần tryptophan. Đây là một acid amin cần thiết để sản xuất ra Serotonin cải thiện tinh thần, giúp tâm lý thoải mái, chống lại bệnh trầm cảm. Vì vậy, chuối sứ là một trong những trái cây có màu vàng mang lại giá trị dinh dưỡng lớn cho sức khỏe con người, đặc biệt là cho mẹ để cung cấp năng lượng dồi dào giúp bé yêu nhanh chóng giảm ho, khỏi bệnh.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần não đã giúp các bậc phụ huynh nắm bắt được các cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi an toàn và hiệu quả, để từ đây áp dụng cho phù hợp.