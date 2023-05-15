Mẹ ơi! Hãy dành thời gian cho con nhiều hơn nhé!

Khi lên 2 tuổi, não bộ của bé phát triển đến 80% khiến tốc độ tiếp thu và học hỏi nhanh gấp nhiều lần so với các giai đoạn sau đó. Về khía cạnh cảm xúc, bé biết cách thể hiện tâm tư rõ nét hơn, biết xấu hổ và ngại ngùng khi bị người khác đánh giá, đồng thời hình thành cá tính và sở thích riêng. Bên cạnh đó, khi lên 2 cũng là lúc bé bước vào “thời kỳ đóng dấu”, nghĩa là tất cả sự quan sát và tương tác với bố mẹ sẽ được bé ghi lại trong tiềm thức, sau đó soi chiếu và áp dụng lên chính bản thân mình, từ đó ảnh hưởng đến quá trình định hình nhân cách của trẻ về sau. Vì là giai đoạn xảy ra biết bao biến chuyển quan trọng như thế, nên nếu thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ, trẻ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Mẹ hãy nhớ rằng, trẻ con không chỉ cần sữa, cần bột để lớn lên, mà con còn cần sự hiện diện, tương tác và thấu hiểu từ mẹ nữa!

Tuy nhiên, trong thời đại mà hầu hết phụ huynh đều phải đi làm để đáp ứng cho con điều kiện sống tốt nhất, “nhiệm vụ” này quả thật không dễ dàng. Nếu thử nhẩm tính toàn bộ thời gian mẹ thật sự toàn tâm toàn ý ở bên con trong suốt 1 ngày, đó thật sự là con số ít ỏi.

Dù bận rộn, nhưng vẫn có những khoảnh khắc để mẹ dành trọn tâm trí cho con

Khuyên mẹ giảm bớt công việc để dành thêm thời gian cho con có vẻ là điều khó thực hiện. Thay vào đó, mẹ có thể áp dụng 1 giải pháp đơn giản hơn, đấy là tận dụng 1 vài “thời điểm vàng” trong ngày, tuy ngắn ngủi thôi nhưng lại rất hiệu quả để dạy con những điều hay và kết nối cùng con, chẳng hạn như buổi sáng khi con thức dậy, lúc đón con tan trường, bữa ăn tối, giờ tắm, trước khi con đi ngủ...

Đặc biệt, giờ tắm được xem là khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ nhất để mẹ trò chuyện thân mật và “chữa lành” tâm hồn con. Lúc này, tâm lý con được thư giãn và dễ mở lòng, mẹ không bị phân tâm mà chỉ tập trung lắng nghe lời con nói. Thậm chí nhiều bà mẹ còn chia sẻ rằng, mình đã khám phá được rất nhiều điều thú vị mà bình thường con không chịu tiết lộ, chỉ có những giờ tắm vui cùng mẹ thì con mới thoải mái bộc bạch.

Clip Chúng Huyền Thanh:

Giờ tắm đã giúp mẹ Chúng Huyền Thanh kết nối rất nhiều với bé Jason, qua đó biết được những điều bất ngờ ở con yêu.

Thêm 1 điều mẹ cần lưu ý để góp phần khiến giờ tắm trở nên vui hơn, đó là lồng ghép các hoạt động thú vị như: cùng con chơi 1 số trò đơn giản; kể chuyện hoặc hát cho con nghe; bố trí không gian phòng tắm với những đồ vật ngộ nghĩnh… Bên cạnh đó, mùi hương dễ chịu và thiết kế bắt mắt từ sữa tắm bé yêu thích cũng góp phần không nhỏ vào trải nghiệm tích cực của con trong giờ tắm. Mẹ cũng nên ưu tiên lựa chọn những loại sữa tắm vừa chứa thành phần thiên nhiên lành tính để làm sạch tốt và nuôi dưỡng da bé ẩm mịn, vừa lưu hương lâu cho da và tóc bé thơm tho. Có như vậy, giờ tắm phát huy được hết chức năng của nó: vừa chăm chút cơ thể bé, vừa là khoảng thời gian vui nhộn để giúp con phát triển tư duy sáng tạo và làm bền chặt hơn sợi dây liên kết giữa hai mẹ con

Nếu vẫn chưa tìm được sản phẩm sữa tắm gội nào đáp ứng được những tiêu chí này, mẹ có thể tham khảo Carrie Junior 2 trong 1 và Carrie Yoghurt dành cho các bé từ 2 tuổi. Với các thành phần lành tính như: công thức Fruito-E+ được tổng hợp từ các loại trái cây giàu vitamin, chiết xuất mật ong thiên nhiên, sữa chua chứa hàng ngàn lợi khuẩn và axit lactic… Sữa tắm gội Carrie Junior 2 trong 1 và Carrie Yoghurt sẽ là “trợ thủ đắc lực” giúp mẹ chăm da bé sạch, khỏe và ẩm mịn, đồng thời dưỡng tóc bé mượt và thơm suốt ngày dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn mang hương thơm tươi mát và dễ chịu từ trái dưa gang, mơ, cherry, nho, việt quất, tinh chất sữa… vừa giúp lưu hương lâu, vừa thân thiện với khứu giác nhạy cảm của bé, đồng hành cùng bé trong mỗi giờ tắm vui - khui mở từng khoảnh khắc kết nối.

Carrie Junior cũng là sữa tắm mà bé Bona - Con gái cưng của Trương Mỹ Nhân yêu thích vì vừa thơm, vừa có hình ảnh Voi Hồng đáng yêu khiến bé thích thú.

Dù là trẻ sơ sinh hay khi đã cứng cáp, con cũng rất cần sự chăm sóc, quan tâm và thấu hiểu từ bố mẹ để phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Vì vậy, hãy cố gắng dành thời gian cho con, trở thành người bạn đồng hành cùng con trên chuyến tàu đến vùng đất khôn lớn.