Mẹ bỉm sữa chia sẻ bí quyết để “tận hưởng” thai kỳ khỏe mạnh, nhẹ nhàng

Nuôi dạy con 24/04/2019 07:50

Một em bé xinh đẹp, khỏe mạnh và tươi vui như thiên thần là niềm mong ước của rất nhiều ông bố, bà mẹ. Tuy nhiên, chúng ta không thể trông chờ hoàn toàn vào may mắn để có được điều đó.

Một vài bí quyết mà mẹ bé Na Na chia sẻ dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho các gia đình trong hành trình biến ước mơ này thành hiện thực.

KỲ 1: Thời kỳ mang thai Na Na

Được sinh ra trong gia đình có ba là tiến sỹ ngành hóa hữu cơ, mẹ là giáo sư ngành công nghệ thông tin đại học tại Mỹ, Na Na – tên gọi thân mật của bé, may mắn được chăm sóc và nuôi dưỡng trong nền y tế hiện đại ngay từ khi mới hình thành trong bụng mẹ. Bằng sự hiểu biết và tình yêu, mẹ Na Na đã tìm hiểu và áp dụng những kiến thức tốt nhất giúp bé phát triển khỏe mạnh, thông minh và mẹ thì có cơ hội “tận hưởng” thai kỳ chứ không phải đối mặt với những mệt mỏi, khó chịu. Theo nghiên cứu, giai đoạn mang bầu được coi là thời kỳ vàng, nếu mẹ được chăm sóc cẩn trọng, luôn giữ trạng thái tinh thần tốt nhất, sẽ mang đến một khởi đầu tuyệt vời cho bé sau này.

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Na Na là một em bé có vẻ đẹp “thiên thần”, luôn đốn tim người đối diện!

Chị H.D, mẹ của bé chia sẻ, vốn là người mê thể thao nên chị thường đi bộ mỗi ngày, kể cả khi đã mang thai Na Na. Để môi trường sống trong lành, chị chọn lọc các sản phẩm thực vật tự nhiên giúp cơ thể có sức đề kháng tốt nhất. Nhờ vậy, trong suốt hành trình mang bầu, chị chưa một lần bị cảm, bị ho, tinh thần cũng luôn luôn thoải mái, vui vẻ.  Nói đến đây, có thể bạn sẽ thắc mắc, một giáo sư đại học tại Mỹ và đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời, mỗi ngày phải trải qua rất nhiều công việc với vô vàn áp lực, tại sao có thể giữ một tinh thần tốt đến như thế được? Thực ra, tất cả đều có bí quyết cả. Bất cứ ai cũng gặp căng thẳng trong cuộc sống, đặc biệt là mẹ bầu. Tuy nhiên, với những tìm hiểu kỹ lưỡng, chị H.D đã chọn giải pháp chăm sóc từ thiên nhiên để cân bằng tinh thần, luôn vui vẻ và phòng chống lây nhiễm bệnh từ xung quanh.

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Liệu pháp từ thiên nhiên đã giúp hai mẹ con Na Na vượt qua áp lực thai kỳ dễ dàng!

Trong một lần được tặng hộp quà sản phẩm thiên nhiên từ công ty công nghệ Singapore, chị dùng thử, tìm hiểu và được chuyên viên Aromatherapy tư vấn, chị đã chọn một số liệu pháp chăm sóc sức khỏe khi bắt đầu có thai Na Na.

Thời điểm mang thai Na Na đúng vào mùa lạnh, nhà dùng lò sưởi nên chị chọn máy khuếch tán duy trì độ ẩm với các loại tinh dầu có chứng nhận Kosher để bảo đảm độ an toàn mẹ và bé. Chị đã chọn tinh dầu Oải hương Pháp (Lavender) giúp dễ ngủ thư giãn, Tràm trà Úc (Tea tree), nhũ hương (Frankincense) giúp kháng khuẩn, phòng chống cảm cúm, tinh dầu từ vỏ chanh, vỏ cam giúp giảm cảm giác mệt mỏi.

Để tránh tiếp xúc nhiều với hóa chất và bảo vệ da vào thời tiết hanh khô, chị thường massage da mặt bằng dầu hạt cà rốt hoặc cúc la mã vào buổi sáng vừa chống nắng khi lái xe đến trường, vừa giúp cảm thấy tươi tỉnh khi bắt đầu một ngày mới. Chị chọn tắm và gội bằng xà phòng thủ công từ dầu dừa, mù u các loại như cúc nghệ, tràm trà, oải hương .., sau đó xả tóc với dấm táo. Ngoài ra, chị không dùng bất kỳ mỹ phẩm nào để trang điểm ngoại trừ son môi tinh dầu lip balm được làm từ dầu thực vật và sáp ong tự nhiên để duy trì độ ẩm cho môi.

Từ tháng thứ 3 trở đi, chị dùng dầu dừa ép lạnh để thoa vùng bụng, tạo sự đàn hồi, chống rạn và nứt da.

Đến tháng 4 thai kỳ, mỗi ngày, chị thường massage tay, chân, vai .. với dầu dừa để giúp lưu thông máu, tránh phù nề. Sang tháng thứ 6, thai nhi bắt đầu phát triển lớn, chị dùng dầu massage oải hương để tránh những cơn khó chịu tê tay chân, khó ngủ. Bước đến tháng thứ 8, vùng bụng phát triển hay có cảm giác đau, ngứa do da có nguy cơ rạn, việc massage với tinh dầu chính là một liệu pháp thư giãn, xua tan mệt mỏi, đau nhức vô cùng hiệu quả.

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Các sản phẩm mà mẹ Na Na lựa chọn đều có chứng nhận hữu cơ hoặc tinh khiết

Mẹ Na Na cũng rất cẩn trọng trong việc lựa chọn các sản phẩm tự nhiên với mẹ và bé. Trong đó, luôn ưu tiên các thành phần có nguồn gốc từ Châu Âu, Mỹ hoặc được chưng cất, kiểm nghiệm tại châu lục này, nơi có nền y khoa khắt khe nhất, có chứng nhận hữu cơ hoặc tinh khiết để bảo đảm sự an toàn và tính hiệu quả tối ưu.

Do được chăm sóc tốt, nên mẹ sinh Na Na rất nhanh, sau sinh hai mẹ con đều khỏe mạnh, bé dễ chịu.

Sự kết hợp giữa liệu pháp tự nhiên và thăm khám của bác sỹ y khoa, cùng chế độ ăn uống bổ sung vitamine, khoáng chất (sắt ..)  từ bên trong giúp em bé Na Na ra đời xinh xắn, luôn luôn tươi cười trong niềm hân hoan của gia đình.

Nhân dịp sinh nhật một tuổi, được sự chấp thuận của gia đình Na Na, đại diện công ty Greenaroma Singapore mời mẹ và bé chụp hình nhân chuyến du lịch đến Châu Á cùng chia sẻ những thông tin hữu ích dành cho các gia đình đang có kế hoạch “bổ sung” thêm các thành viên mới đẹp như “thiên thần”.

Kỳ sau: Chăm sóc mẹ và bé sau sinh, đừng quên những gợi ý sau!

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