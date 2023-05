Tác dụng phụ của thuốc

Trong quá trình sinh nở, cơ thể người mẹ phải tiếp nhận các loại thuốc như: thuốc kích sinh, thuốc gây mê, gây tê… Sau sinh, các loại thuốc này chưa được đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể nên có thể gây kích ứng, nổi mề đay.

Độ nhạy cảm cao

Trước khi sinh, nhiều chị em đã khá nhạy cảm với các điều kiện thời tiết, các thức ăn nhiều gia vị hay các loại mỹ phẩm. Tình hình này sẽ càng nghiêm trọng hơn sau quá trình mang thai, khiến các chị em sau sinh dễ dị ứng với các yếu tố này hơn nữa.

Tâm lý bất ổn sau sinh

Rất nhiều sản phụ sau sinh rơi vào trạng thái trầm cảm. Việc tâm lý bất ổn, lo lắng, dễ tức giận vì những điều nhỏ nhặt là không thể tránh khỏi. Do phải trải qua những thay đổi quá lớn về mặt tâm sinh lý, những thay đổi trong cách sinh hoạt, áp lực trong việc chăm lo con cái cùng những kế hoạch tương lai… Những điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nhạy cảm của các bà mẹ sau sinh, càng khiến cho tình trạng dị ứng, nổi mề đay dễ dàng xảy ra hơn.

Do phải trải qua những thay đổi quá lớn về mặt tâm sinh lý nên cơ thể phụ nữ sau sinh trở nên nhạy cảm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nội tiết tố thay đổi

Sau khi sinh, nồng độ hormone estrogen và progesterone giảm, đồng thời hormone prolactin tăng mạnh. Cơ thể sau sinh còn chưa phục hồi, trong khi phải đối mặt với những thay đổi lớn này càng làm cho các chị em trở nên quá mẫn.

Sau khi sinh, nồng độ hormone estrogen và progesterone giảm, đồng thời hormone prolactin tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bị nổi mề đay có nên cho con bú không?

Mẹ bị nổi mề đay có nên cho con bú hay không còn tùy vào từng trường hợp cụ thể. Nếu mẹ bị nổi mề đay do phản ứng quá mẫn của cơ thể với tác nhân kích ứng thì sẽ không có khả năng lây nhiễm sang con. Do đó, mẹ vẫn có thể cho con bú sữa mẹ bình thường. Còn nếu trường hợp mẹ bị nổi mề đay do nhiễm trùng cấp thì các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm mốc có thể truyền từ mẹ sang con nếu tiếp xúc gần, lúc này cần có sự can thiệp và hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Khi mẹ bị nổi mề đay và muốn điều trị bằng thuốc tây thì phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nguyên nhân là có những loại thuốc có thể đi vào sữa làm ảnh hưởng đến bé. Để tránh việc này xảy ra, bạn có thể lựa chọn hình thức chữa trị bằng các bài thuốc Đông y đến từ thiên nhiên. Khi dùng thuốc Đông y thì bạn vẫn có thể cho bé bú bình thường.

Mẹ bị nổi mề đay có nên cho con bú hay không còn tùy vào từng trường hợp cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

Đang cho con bú bị nổi mề đay thì nên làm gì?

Khi đang cho con bú mà bị nổi mề đay thì bạn nên ưu tiên những phương pháp chữa trị không dùng thuốc, đặc biệt tránh thuốc tây vì chúng làm ảnh hưởng đến nguồn sữa. Chỉ dùng thuốc tây khi có chỉ định bác sĩ. Phương án thường được sử dụng trong trường hợp này là dùng các cây thuốc nam. Khi dùng phương pháp này cần lưu ý 2 điều sau:

Khâu chọn và sơ chế dược liệu

Khi dùng các loại cây thuốc nam bạn cần chọn nguồn thảo dược sạch, tươi để giữ được hàm lượng dưỡng chất trọn vẹn, đồng thời đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng cần sơ chế kỹ, làm sạch bằng cách ngâm qua nước muối loãng trong 15 phút, sau đó rửa lại để ráo nước. Điều này sẽ giúp loại bỏ các loại vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm…

Cân nhắc kỹ trước khi sử dụng

Do thể trạng của mỗi người là khác nhau nên trước khi sử dụng bạn cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Sử dụng các bài thuốc từ các cây thuốc nam theo sự hướng dẫn của họ. Tránh việc tự ý sử dụng vì có thể gây các tác dụng phụ không mong muốn nếu sử dụng sai cách hoặc quá liều.

Do thể trạng của mỗi người là khác nhau nên trước khi sử dụng bạn cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Việc gặp phải tình trạng nổi mề đay sau khi sinh không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ. Khi gặp tình huống này, bạn phải giữ bình tĩnh để xác định nguyên nhân thực sự do đâu, từ đây sẽ quyết định xem liệu bạn có nên cho bé bú tiếp hay không. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề mẹ bị nổi mề đay có nên cho con bú hay không có thể giúp ích cho các bạn.