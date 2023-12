“Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”: đâu là cách tốt nhất các mẹ bỉm sữa lựa chọn?

Cho con tự do khám phá bên ngoài hay bảo vệ con an toàn tại nhà là tâm tư của nhiều bậc cha mẹ, nhất là giai đoạn thích nghi với cuộc sống “bình thường mới”. Vậy làm thế nào để bé thích nghi và khôn lớn tự nhiên một cách an toàn?

Các “hot mom” nổi tiếng chia sẻ chuyện mẹ và con Là người mẹ có tư tưởng hiện đại, Tú Vi không ngần ngại đưa con ra ngoài khám phá thế giới xung quanh. Vì thế từ bé, Cún đã có tính cách hướng ngoại, thích tìm tòi học hỏi, khám phá, và hoạt động thể chất. Ở tuổi lên 4, bé cũng cần gặp gỡ, vui chơi với các bạn cùng lứa hay đi đây đi đó để phát triển nhận thức. “Song giãn cách lại không cho phép Cún trải nghiệm đầy đủ. Giãn cách kéo dài khiến mình không thể ngồi chờ cuộc sống cũ quay lại. Vì thế lúc ở nhà, Vi luôn sáng tạo mỗi ngày để tìm phương pháp vừa học vừa chơi, kết nối cùng con”, Tú Vi chia sẻ. Rồi khi Sài Gòn trở lại với nhịp sống mới, lúc đầu Tú Vi vẫn còn tâm lý e ngại. “Nhưng suy đi nghĩ lại, Vi biết mình không thể trì hoãn hành trình khôn lớn của Cún. Vi đã nghiên cứu rất nhiều thông tin để bé thích nghi an toàn nhất bởi đối với Cún, được ra ngoài là cách giúp con năng động và hoạt bát hơn nhiều”, Tú Vi nói thêm. Đối với Tú Vi, để con luôn lạc quan và phát triển toàn diện, “hot mom” này chọn cách cho con ra bên ngoài học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đồng tình với quan điểm của Tú Vi, nhiều mẹ bỉm sữa tham gia sự kiện thực tế ảo của Friso cũng đã lựa chọn cho con ra ngoài khám phá thế giới xung quanh hậu giãn cách nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K và các biện pháp phòng vệ khác. Còn với Hòa Minzy, do ông xã thường đi công tác xa nên cô chọn dành nhiều thời gian ở nhà cùng con, kiêm luôn vai trò của bố lẫn mẹ. Để cân luôn nhiệm vụ của hai người, Hòa Minzy rất chú trọng trong việc sáng tạo và xây dựng tinh thần tích cực cho bé. “Khoảng thời gian giãn cách, hai mẹ con không ra ngoài được khiến Bo thiếu đi môi trường thực tế để tiếp xúc và học hỏi từ người lớn, cùng bạn bè đồng trang lứa. Hoà đã tìm mua phụ kiện, đồ chơi trên mạng để tạo ra một sân chơi trong nhà nhưng vẫn “bên ngoài” nhất có thể. Góc vui chơi của Bo được đặt trong tầm quan sát để Hòa có thể trông chừng con trong lúc làm việc khác. Hoà cố gắng thông qua một số trò chơi để tương tác và dạy Bo các kỹ năng, sự khéo léo và óc tính toán vì khi vừa học vừa chơi, Bo sẽ tiếp thu dễ dàng hơn mà vẫn cảm thấy vui vẻ, hứng thú”, Hòa Minzy chia sẻ. Hòa Minzy luôn dành nhiều thời gian ở nhà cùng con, tạo nhiều hoạt động bổ ích, sáng tạo để con vừa học vừa chơi Tuy cuộc sống có thay đổi trong đợt giãn cách vừa qua nhưng cả Tú Vi và Hòa Minzy đã có nhiều thời gian gắn kết cùng con, có dịp trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ bên con, và buộc các mẹ luôn suy nghĩ để tạo nhiều tình huống, hoạt động tương tác với trẻ. Ngoài cách giúp bé thích nghi với lối sống mới thì cả hai “hot mom” đều băn khoăn về việc bổ sung dinh dưỡng cho con, giúp con luôn khỏe mạnh để vượt qua đại dịch một cách an toàn nhất. Để con phát triển đầy đủ và an toàn dù ra ngoài hay ở nhà Theo Bác sĩ Dư Minh Trí, Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, trước tình hình Covid-19 diễn biến khó lường, phụ huynh cần cân nhắc khi đưa bé ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Ngoài việc tuân thủ quy tắc 5K, cha mẹ cần chuẩn bị sức đề kháng tốt cho trẻ từ bên trong để có thể chống lại virus. Bác sĩ Trí cho biết: “Khỏe mạnh từ bên trong bao gồm cả sức khỏe về thể chất và tinh thần. Cha mẹ cần hướng dẫn bé suy nghĩ tích cực, kiểm soát cảm xúc và hành vi để có sức khỏe tinh thần tốt. Đối với sức khỏe thể chất, mọi người thường nghĩ đến cân nặng và chiều cao. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Trong bối cảnh dịch bệnh, cha mẹ cần quan tâm đến sức đề kháng, khả năng miễn dịch của trẻ. Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp bé hấp thu tốt các dưỡng chất, thúc đẩy hoàn thiện hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ. Nhưng trên hết, “thời gian chất lượng bên con” mới là chìa khóa quan trọng nhất để con có những trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình khôn lớn tự nhiên của mình”. “Để con có hệ miễn dịch đủ mạnh, cha mẹ cần quan tâm đến việc giúp trẻ có sức khỏe tinh thần tốt và một hệ tiêu hóa khỏe mạnh” - Bác sĩ Dư Minh Trí, Chuyên khoa II, Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM Chế độ dinh dưỡng phù hợp – “Vũ khí” giúp mẹ xây dựng hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho bé Trong giai đoạn đầu đời, cha mẹ nên lưu ý xây dựng thực đơn ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, linh hoạt thay đổi và bổ sung vitamin, khoáng chất để đảm bảo trẻ nhận đủ năng lượng mỗi ngày. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường, chuyên gia dinh dưỡng từ FrieslandCampina, bên cạnh dung nạp các chất dinh dưỡng từ thức ăn, trong 6 năm đầu đời, sữa đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ nhỏ. “Hơn 80% các cơ quan miễn dịch của trẻ nằm ở đường tiêu hóa. Vì thế cha mẹ cần thận trọng khi lựa chọn nguồn sữa chất lượng cho con với tiêu chí: đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường tiêu hóa, phát triển trí não và tăng cường hệ miễn dịch”. “Tiêu hóa dễ dàng đóng vai trò quan trọng vì đây là nền tảng căn bản tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh từ bên trong” - Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, chuyên gia dinh dưỡng từ FrieslandCampina Việt Nam Thực tế cho thấy trong giai đoạn hệ tiêu hóa của bé đang phát triển thường gặp nhiều vấn đề như nôn trớ, tiêu chảy, táo bón, quấy khóc... Điều này ảnh hưởng lớn đến quá trình hấp thu dinh dưỡng của trẻ. Do đó, tiêu hóa dễ dàng và khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể của bé phát triển toàn diện, vì không đơn thuần là đủ năng lượng cho sự tăng trưởng mà còn hạn chế được các rối loạn tiêu hóa cơ năng thường gặp và đây cũng là nền tảng căn bản cho trẻ hệ miễn dịch khỏe mạnh, phát triển chiều cao, trí não một cách toàn diện hơn. Bác sĩ Cường cũng khuyên các bậc phụ huynh nên lựa chọn nguồn sữa mát tự nhiên với đầy đủ dưỡng chất và mùi vị thanh nhạt gần như sữa mẹ để bé dễ hấp thu, phát triển hệ tiêu hóa, miễn dịch và sức đề kháng. Với tinh thần “Cùng bé yêu khôn lớn tự nhiên”, Friso luôn khuyến khích mẹ luôn gần gũi con, trải nghiệm và học hỏi cùng con thông qua các hoạt động mới lạ sáng tạo mỗi ngày.. Bên cạnh đó, lấy triết lý “Nuôi dưỡng từ thiên nhiên”, Friso đề cao yếu tố tự nhiên được hoàn thiện bằng khoa học dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em trong từng độ tuổi. Do đó, thương hiệu sữa này không ngừng cải tiến để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ về nguồn dinh dưỡng cao cấp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Dòng sản phẩm Friso Gold mới với 100% nguồn sữa được nhập khẩu từ Hà Lan tập trung cải tiến ở 3 khía cạnh quan trọng: nguồn sữa NOVAS chất lượng; quy trình LockNutri và hương vị thanh nhạt tự nhiên cung cấp nguồn đạm mềm nhỏ tự nhiên, giúp bé hấp thu nhanh, dễ tiêu hóa. Giáo sư trường ĐH số 1 châu Á: Cha mẹ càng "nhẫn tâm" ở 3 điểm này con càng dễ thành công! Cha mẹ "nhẫn tâm" với con 3 điều này thì con càng thành công, làm ngược lại chính là hại con.