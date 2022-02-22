Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay?

Nuôi dạy con 22/02/2022 14:00

Chăm sóc răng việc cho em bé thực sự là một vấn đề được nhiều ba mẹ quan tâm. Mặc dù những chiếc răng đầu tiên của bé đã rụng nhưng việc chăm sóc chúng vẫn cần thiết cho nướu và những chiếc răng vĩnh viễn sau này. 

 

Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bộ răng đầu tiên mọc khi bé được khoảng 6 tháng tuổi, chúng thường là hai chiếc răng mọc ở giữa hàm dưới. Khoảng 8 tháng, các răng giữa ở trên cùng của nướu mọc vào. Hai răng ở mỗi bên sẽ xuất hiện vào khoảng 9 đến 10 tháng. Sau đó, bốn chiếc răng mọc cứ bốn tháng một lần, cho đến khi tất cả 20 chiếc đều mọc ở tuổi lên 3. Mỗi trẻ em sẽ có sự trưởng thành khác nhau, cách răng hình thành phát triển cũng vậy. Đừng lo lắng nếu răng của trẻ không xuất hiện theo thứ tự thời gian chính xác này.

Làm sạch miệng cho trẻ trước khi trẻ mọc răng

Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trước khi trẻ mọc răng, hãy lau sạch nướu của trẻ sau mỗi lần bú bằng khăn ướt, khăn ấm hoặc một miếng gạc ẩm quấn quanh ngón tay của bạn rồi xoa lau nhẹ trên nướu trẻ. Bạn cũng có thể mua các dụng cụ làm bằng cao su mềm, giống như cái ống nhỏ, chúng vừa với ngón tay trỏ của bạn để dùng để xát thức ăn thừa trong miệng con.

Nắm vững quy trình làm sạch răng

Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi đã nhìn thấy răng, Học viện Nha khoa Nhi khoa Hoa Kỳ (AAPD) khuyến cáo nên bôi một giọt kem đánh răng có chứa fluor có kích thước bằng hạt gạo lên bàn chải đánh răng lông mềm có đầu nhỏ. Sử dụng cách này để làm sạch răng cho trẻ hai lần một ngày, tăng dần đến lượng kem đánh răng bằng hạt đậu. Đánh răng vào ban đêm là quan trọng nhất để tránh sâu răng cho con. Để ngăn con bạn ăn trúng fluor, dẫn đến tình trạng nhiễm fluor, hãy lau sạch cặn bẩn trong khi đánh răng. Khi các răng của bé phát triển mọc san sát nhau, đó là lúc bạn nên bắt đầu dùng chỉ nha khoa.

Lên kế hoạch cho lần khám răng đầu tiên của con

Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

AAPD khuyên bạn nên lên lịch hẹn nha khoa khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện hoặc không muộn hơn ngày sinh nhật đầu tiên của con bạn. Nha sĩ nhi khoa có thể phát hiện sớm sâu răng và cung cấp thông tin về sự phát triển răng miệng của con. Lên lịch các cuộc hẹn vào thời gian trong ngày khi con bạn tỉnh táo nhất để bác sĩ thăm khám và đưa ra lời tư vấn về răng miệng cho con.

Chú ý khi có vấn đề

Sâu răng có thể xảy ra do tiếp xúc thường xuyên với đường tự nhiên trong sữa mẹ hoặc sữa công thức pha chế. Những dấu hiệu đầu tiên thường là những đốm trắng ở viền nướu của răng cửa trên. Cuối cùng, một lỗ sâu sẽ hình thành, đặc trưng bởi sự đổi màu và rỗ nhỏ. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nhớ đến gặp nha sĩ ngay lập tức để đưa ra kế hoạch điều trị sớm cho trẻ.

Tránh sâu răng cho bé bú bình

Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay? - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Một phần quan trọng khác của vệ sinh răng miệng tốt là ngăn ngừa một bệnh thường được gọi là mieengj của trẻ bú bình có thể dẫn đến mất răng sữa. Nó thường phát triển ở những trẻ thường xuyên bú bình sữa hoặc bú bình có nước trái cây, nó nổi tiếng là nguyên nhân gây ra sâu răng. 

Không nên để trẻ bú bình trong thời gian dài, đặc biệt nếu bạn nhận thấy trẻ không còn bú nữa và chỉ sử dụng bình để ngậm cho thoải mái. Nếu con cần phải có một ít nước trước uống khi đi ngủ để thư giãn, hãy đổ đầy nước vào bình cho con là phương pháp tạm thời tốt hơn.

Nguồn: Dionne J. Finlay, DDS,nha sĩ ở Thành phố New York và là nhà ngoại giao của Hội đồng Nha khoa Nhi khoa Hoa Kỳ

Theo Parents

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực

Khi con bạn buồn, cô đơn hoặc nản lòng, bạn sẽ tìm kiếm chính xác điều thích hợp để nói. Đôi khi, một cử chỉ như "sưởi ấm" trái tim cho con là cách tốt nhất để khiến con cảm thấy được yêu thương và bảo vệ.

Xem thêm
Từ khóa:   sai lầm khi chăm sóc răng cho bé chăm sóc răng cho trẻ vệ sinh răng miệng cho trẻ

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?