Làm thế nào để làm sạch răng miệng cho trẻ từ 1- 3 tuổi? Những lưu ý mà ba mẹ nào cũng cần 'note' ngay vào sổ tay?

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Mặc dù tất cả các răng sữa của con cuối cùng đã rụng, nhưng điều quan trọng là phải chăm sóc bảo vệ răng miệng cẩn thận. Những chiếc răng này bị mất hoặc sâu có thể làm biến dạng khuôn miệng, gây ra vấn đề khi răng vĩnh viễn mọc lên thay thế. Hơn nữa, em bé của bạn sẽ phụ thuộc vào những chiếc răng đầu tiên của chúng để nhai và hấp thu dinh dưỡng thích hợp. Bắt đầu thói quen đánh răng thường xuyên sớm cũng sẽ giúp con bạn có nhiều khả năng giữ vệ sinh răng miệng tốt hơn trong tương lai. Những lời khuyên này có thể giúp bạn làm sạch răng sữa con con đúng cách.

Tìm hiểu các giai đoạn mọc răng sữa

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Bộ răng đầu tiên mọc khi bé được khoảng 6 tháng tuổi, chúng thường là hai chiếc răng mọc ở giữa hàm dưới. Khoảng 8 tháng, các răng giữa ở trên cùng của nướu mọc vào. Hai răng ở mỗi bên sẽ xuất hiện vào khoảng 9 đến 10 tháng. Sau đó, bốn chiếc răng mọc cứ bốn tháng một lần, cho đến khi tất cả 20 chiếc đều mọc ở tuổi lên 3. Mỗi trẻ em sẽ có sự trưởng thành khác nhau, cách răng hình thành phát triển cũng vậy. Đừng lo lắng nếu răng của trẻ không xuất hiện theo thứ tự thời gian chính xác này.

Làm sạch miệng cho trẻ trước khi trẻ mọc răng

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Trước khi trẻ mọc răng, hãy lau sạch nướu của trẻ sau mỗi lần bú bằng khăn ướt, khăn ấm hoặc một miếng gạc ẩm quấn quanh ngón tay của bạn rồi xoa lau nhẹ trên nướu trẻ. Bạn cũng có thể mua các dụng cụ làm bằng cao su mềm, giống như cái ống nhỏ, chúng vừa với ngón tay trỏ của bạn để dùng để xát thức ăn thừa trong miệng con.

Nắm vững quy trình làm sạch răng

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Khi đã nhìn thấy răng, Học viện Nha khoa Nhi khoa Hoa Kỳ (AAPD) khuyến cáo nên bôi một giọt kem đánh răng có chứa fluor có kích thước bằng hạt gạo lên bàn chải đánh răng lông mềm có đầu nhỏ. Sử dụng cách này để làm sạch răng cho trẻ hai lần một ngày, tăng dần đến lượng kem đánh răng bằng hạt đậu. Đánh răng vào ban đêm là quan trọng nhất để tránh sâu răng cho con. Để ngăn con bạn ăn trúng fluor, dẫn đến tình trạng nhiễm fluor, hãy lau sạch cặn bẩn trong khi đánh răng. Khi các răng của bé phát triển mọc san sát nhau, đó là lúc bạn nên bắt đầu dùng chỉ nha khoa.

Lên kế hoạch cho lần khám răng đầu tiên của con

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AAPD khuyên bạn nên lên lịch hẹn nha khoa khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện hoặc không muộn hơn ngày sinh nhật đầu tiên của con bạn. Nha sĩ nhi khoa có thể phát hiện sớm sâu răng và cung cấp thông tin về sự phát triển răng miệng của con. Lên lịch các cuộc hẹn vào thời gian trong ngày khi con bạn tỉnh táo nhất để bác sĩ thăm khám và đưa ra lời tư vấn về răng miệng cho con.

Chú ý khi có vấn đề

Sâu răng có thể xảy ra do tiếp xúc thường xuyên với đường tự nhiên trong sữa mẹ hoặc sữa công thức pha chế. Những dấu hiệu đầu tiên thường là những đốm trắng ở viền nướu của răng cửa trên. Cuối cùng, một lỗ sâu sẽ hình thành, đặc trưng bởi sự đổi màu và rỗ nhỏ. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nhớ đến gặp nha sĩ ngay lập tức để đưa ra kế hoạch điều trị sớm cho trẻ.

Tránh sâu răng cho bé bú bình

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Một phần quan trọng khác của vệ sinh răng miệng tốt là ngăn ngừa một bệnh thường được gọi là mieengj của trẻ bú bình có thể dẫn đến mất răng sữa. Nó thường phát triển ở những trẻ thường xuyên bú bình sữa hoặc bú bình có nước trái cây, nó nổi tiếng là nguyên nhân gây ra sâu răng.

Không nên để trẻ bú bình trong thời gian dài, đặc biệt nếu bạn nhận thấy trẻ không còn bú nữa và chỉ sử dụng bình để ngậm cho thoải mái. Nếu con cần phải có một ít nước trước uống khi đi ngủ để thư giãn, hãy đổ đầy nước vào bình cho con là phương pháp tạm thời tốt hơn.

Nguồn: Dionne J. Finlay, DDS,nha sĩ ở Thành phố New York và là nhà ngoại giao của Hội đồng Nha khoa Nhi khoa Hoa Kỳ

Theo Parents