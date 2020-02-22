Lá cây gì chữa viêm họng thì có hiệu quả tuyệt vời?

Viêm họng là một trong những bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp. Bệnh xảy ra khi niêm mạc họng của chúng ta bị vi khuẩn, nấm, virus tấn công gây đau, khó chịu và sưng tấy. Các vi khuẩn, virus này có thể bắt nguồn từ không khí, thức ăn không đảm bảo vệ sinh hoặc do tiếp xúc với những người đang bị cảm lạnh, thủy đậu, quai bị, bạch cầu,...

Ngày nay, nhiều người đã chuyển sang dùng lá cây chữa bệnh sau một thời gian dài dùng thuốc Tây nhưng không có hiệu quả mà lại tốn kém. Tuy nhiên, đối với bệnh viêm họng, không phải lá cây nào cũng có thể chữa khỏi nó. Vậy lá cây gì chữa viêm họng? Cách chữa như thế nào?

Khi bạn có những triệu chứng này, có thể bạn đã bị viêm họng. Bạn nên đến gặp bác sĩ để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị.

Đây là một bệnh phổ biến và không khó để phát hiện. Bạn có thể nhìn thấy một số biểu hiện sau:

Triệu chứng viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách để chữa trị bệnh viêm họng nhưng điều trị bằng lá cây là phương pháp điều trị phổ biến nhất và được nhiều người áp dụng.

Trị viêm họng cho bé bằng dân gian

Chữa viêm họng bằng mật ong

Mật ong được xem là thần dược trong việc chữa trị các bệnh liên quan đến viêm họng, ho, amidan. Trong mật ong có chứa nhiều chất có tác dụng kháng viêm, bổ phế, chỉ thống, giải độc.

Chữa bằng tỏi và mật ong: Đem tỏi giã nhuyễn rồi ngâm trong mật ong khoảng 7 ngày. Sau đó, bạn dùng dung dịch này cho bé uống mỗi ngày. Một ngày uống một lần. Ngoài ra, bạn cũng có thể thái tỏi thành từng lát mỏng rồi ngâm với mật ong khoảng 5 phút rồi cho bé ngậm.

Mật ong chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa bằng chanh và mật ong: Bạn lấy chanh vắt lấy nước rồi pha thêm 2 muỗng mật ong cùng với nước ấm. Mật ong hòa với chanh có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm chứng viêm họng, giúp bé bớt đau. Bạn nên thực hiện hằng ngày cho bé uống. Hỗn hợp này không những giúp bé chữa viêm họng mà còn giúp bé tăng sức đề kháng.

Bạn lấy chanh vắt lấy nước rồi pha thêm 2 muỗng mật ong cùng với nước ấm. Mật ong hòa với chanh có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm chứng viêm họng, giúp bé bớt đau. Bạn nên thực hiện hằng ngày cho bé uống. Hỗn hợp này không những giúp bé chữa viêm họng mà còn giúp bé tăng sức đề kháng. Chữa viêm họng bằng mật ong nguyên chất: Dùng một lượng mật ong vừa đủ để hâm nóng rồi ngậm trực tiếp. Cho bé ngậm mật ong khoảng 3 đến 5 lần trong một ngày.

Chữa viêm họng bằng tỏi

Tỏi có tính hàn, ấm, vị hăng, giúp kháng viêm, diệt khuẩn, đào thải độc tố. Các nhà khoa học cũng chứng minh được trong tỏi có chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe con người, giúp kháng viêm, diệt khuẩn.

Tỏi và mật ong: Bạn bóc vỏ tỏi cho sạch rồi vào bát, đổ mật ong vào ngập bề mặt tỏi. Sau đó, đem hấp cách thủy khoảng 30 phút. Cho bé ăn hỗn hợp ngày vào 3 buổi trong ngày: sáng, trưa và tối.

Bạn bóc vỏ tỏi cho sạch rồi vào bát, đổ mật ong vào ngập bề mặt tỏi. Sau đó, đem hấp cách thủy khoảng 30 phút. Cho bé ăn hỗn hợp ngày vào 3 buổi trong ngày: sáng, trưa và tối. Tỏi ngâm giấm: Bạn bóc khoảng 10g tỏi rồi để vào trong một cái lọ thủy tinh, đổ giấm vào và ngâm 1 tháng. Sau đó, bạn gấp tép tỏi ra thái thành từng miếng rồi cho bé ngậm khoảng 10 phút.

Bạn bóc khoảng 10g tỏi rồi để vào trong một cái lọ thủy tinh, đổ giấm vào và ngâm 1 tháng. Sau đó, bạn gấp tép tỏi ra thái thành từng miếng rồi cho bé ngậm khoảng 10 phút. Tỏi nướng: Bạn nướng 3-4 tép tỏi, rồi bóc vỏ, lấy phần nhân bên trong cho vào chén, thêm ít nước ấm rồi nghiền nát, cho bé uống nước này để trị đau rát cổ họng.

Chữa viêm họng bằng lá tía tô

Nhiều bạn thắc mắc rằng ngoài mật ong và tỏi thì có thể dùng lá cây gì chữa viêm họng cho bé nữa không. Lá cây có thể chữa viêm họng thì có rất nhiều nhưng trong đó lá tía tô được xem là một vị thuốc vô cùng hiệu quả đặc trị cho bệnh này.

Chữa viêm họng bằng lá tía tô - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô có tính ấm, kháng khuẩn, kháng viêm, bổ phế nên thường được chữa viêm họng tại nhà.

Bài thuốc từ lá tía tô: Bạn cắt gừng thành 3 lát, cạo sạch quả quýt và chuẩn bị thêm lá tía tô. Bắc bếp lên, đợi nước sôi rồi đổ gừng, quýt và tía tô vào. Cho bé uống một ngày hai lần.

Chữa viêm họng bằng lá húng chanh

Lá húng chanh từ lâu đã nổi tiếng với công dụng chữa viêm họng, trị ho cực kỳ hiệu quả.

Bài thuốc từ lá húng chanh: Bạn chuẩn bị khoảng 30g lá húng sạch, rửa sạch lá bằng nước sôi để nguội, thái nhỏ. Cho lá vào bát cùng với 20g đường phèn, tiếp đến bạn chưng cách thủy rồi chắt lấy nước rồi uống từ từ.

Chữa viêm họng bằng lá cỏ lưỡi mèo

Lá cỏ lưỡi mèo có tính mát, vị đắng nên có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, lương huyết, chữa viêm họng.

Bài thuốc từ lá cỏ lưỡi mèo: Đầu tiên, bạn rửa sạch lá cỏ lưỡi mèo rồi nhai ngậm trực tiếp, bạn ngậm khoảng 3 phút là được. Bạn thực hiện mỗi ngày 3 lần: sáng, trưa và tối để giúp cổ họng được long đờm, giảm ho. Hoặc bạn sử dụng cỏ lưỡi mèo khô, rửa sạch bỏ vào ấm hãm với 250ml nước sôi trong 30 phút. Mỗi ngày bạn uống nước này nhiều lần để chữa viêm họng và đau rát ở cổ.

Chữa viêm họng bằng lá me đất

Lá me đất có công dụng tuyệt vời trong việc chữa các bệnh như viêm họng, ho, điều trị tăng huyết áp, vàng da.

Bài thuốc từ lá cỏ lưỡi mèo: Bạn chuẩn bị khoảng 50g lá me đất, 20g muối. Bạn nhai lá me đất cùng với muối rồi nuốt từ từ để chữa bệnh.

Qua bài viết trên, chắc bạn cũng đã biết được bài thuốc dân gian nào và lá cây gì chữa viêm họng rồi phải không? Tuy nhiên với cách trị viêm họng bằng lá cây, bạn phải kiên trì cho bé uống hàng ngày thì mới đạt hiệu quả như mong muốn.