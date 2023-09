Kiến thức mang thai: Trễ kinh bao nhiêu ngày thì thai vào tử cung?

Khi trứng rụng và gặp tinh trùng, hiện tượng chậm kinh là biểu hiện của việc bạn có thể đã có thai. Thường thì việc thụ thai sau đó di chuyển tới buồng tử cung và làm tổ trong đó từ 5-7 ngày, có người muộn hơn là 10 ngày tùy theo sức khỏe và thể trạng của người phụ nữ. Do đó, chị em đừng quá hoang mang hay lo lắng khi thấy mới chậm kinh vài ngày mà thử thai chưa thấy 2 vạch.

Nên siêu âm để biết kết quả chính xác tình trạng có thai hay không - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu thai đã vào tử cung

Một số biểu hiện có thể giúp chị em nhận biết được mình đã có thai hay chưa bao gồm:

Máu báo thai: Máu báo thai xuất hiện khi phôi đã làm tổ trong thành tử cung, có màu hồng nhạt, không đỏ nhưng nhiều người nhầm tưởng với máu kinh, số lượng ít. Máu báo thai loãng chứ không đặc như kinh nguyệt. Lượng máu xuất ra không nhiều và không đều, chỉ trong vài giờ, nếu nặng thì 2 ngày.

Chuột rút vùng bụng: Xuất hiện những cơn co thắt nhẹ, không đau lắm, thường là ở vùng lưng và bụng dưới, trong vài ngày. Nếu cơn đau khiến bạn khó chịu trong nhiều ngày, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Dấu hiệu thai vào tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Ngực có sự thay đổi: Sau khi thai đã vào làm tổ trong tử cung, nội tiết tố cơ thể bắt đầu thay đổi, khiến ngực to ra, sưng và có cảm giác hơi tưng tức.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao: Tại thời điểm rụng trứng, lượng hormone progesterone tăng lên khiến thân nhiệt của người phụ nữ sẽ cao hơn bình thường.

Chất nhầy ở cổ tử cung: Khi thai làm tổ và bám vào tử cung, nồng độ progesterone tăng lên khiến cho cổ tử cung giãn ra và sưng lên, khiến lưu lượng máu khu vực này tăng lên đồng thời kích thích các tuyến cổ tử cung tiết ra nhiều dịch nhầy.

Chất nhầy ở cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu thường xuyên: Khi có thai, mẹ có cảm giác muốn đi tiểu nhiều hơn để nhường chỗ cho em bé trong bụng.

Thèm ăn: Các hormone thay đổi và sinh ra trong quá trình mang thai khiến khẩu vị của bạn cũng thay đổi theo, thèm ăn hơn để bổ sung đủ chất cho mẹ và cả em bé trong bụng.

Cách giúp thai vào tử cung

Thai vào tử cung là tự nhiên tuy nhiên để dễ dàng thụ thai hơn, bạn nên áp dụng những lời khuyên sau:

Ăn uống lành mạnh: Để giúp cơ thể cân bằng nội tiết tố và nâng cao sức khỏe, bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, cải xanh, hạt lanh,... Chúng làm tăng nồng độ estrogen, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa.

Một số thực phẩm giàu protein tốt như cá hồi, bí ngô, hạt hướng dương hỗ trợ sức khỏe niêm mạc tử cung.

Chế độ ăn của bà bầu nên có một số thực phẩm khác như dầu dừa, quả macca chứa chất béo có lợi, thúc đẩy quá trình tạo ra các hormone tốt cho cơ thể.

Ưu tiên sử dụng các loại thực phẩm giúp làm tăng nhiệt độ cơ thể, tạo ra môi trường lý tưởng cho thai nhi phát triển trong tử cung.

Tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Nghỉ ngơi đầy đủ: Nhiều mẹ bầu thường cảm thấy áp lực và căng thẳng khi chưa thấy có dấu hiệu mang thai do trứng được thụ tinh chưa vào làm tổ trong tử cung. Điều này không hề tốt cho thai nhi một chút nào. Mẹ bầu hãy nghỉ ngơi thư giãn để giúp thai đi vào tử cung nhanh hơn. Bên cạnh đó cần lưu ý: ngủ sớm; luôn giữ tâm trạng thoải mái; hạn chế tập thể dục cường độ cao thay vào đó bằng cách đi bộ và tập yoga.

Chậm kinh bao nhiêu ngày thì dùng que thử thai?

Việc chậm kinh có thể do nhiều lý do, trong đó có khả năng có thai. Do đó, nếu bạn nghi ngờ thì hãy dùng que thử nếu trễ từ 5 đến 7 ngày. Bạn nên chọn mua loại que thử đảm bảo chất lượng và làm đúng theo chỉ dẫn bạn nhé.

Trễ kinh từ 5-7 ngày có thể dùng que thử thai - Ảnh minh họa: Internet

Chậm kinh 4 ngày đi siêu âm được chưa?

Câu trả lời là không nên đi siêu âm quá sớm, nhất là mới chậm kinh chỉ có 4 ngày bởi siêu âm có thể cho bạn kết quả chính xác sau khi trễ kinh 1-2 tuần. Sau khi quan hệ khoảng 1 tuần, thai nhi sẽ bắt đầu di chuyển vào tử cung và làm tổ, quá trình cấy thai sẽ mất khoảng 9 ngày, thậm chí có thể chậm hơn khoảng 12 ngày. Do đó nếu mẹ nào mong ngóng có em bé mà chậm kinh 7 ngày siêu âm chưa thấy thai thì cũng đừng quá lo lắng. Hãy đợi khoảng 10 ngày rồi kiểm tra lại để có kết quả chính xác nhất.

Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp bạn trả lời câu hỏi trễ kinh bao nhiêu ngày thì thai vào tử cung. Chúc các bạn nhanh chóng được đạt ý nguyện và ước mơ làm mẹ.