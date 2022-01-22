Không cho con ăn kẹo, mẹ vẽ 1 đường lên mặt con, ngày hôm sau năn nỉ ăn cũng không dám

Nhưng đôi khi việc này là quá khó, vì các bé vẫn lén lút ăn bất chấp, khiến người làm cha mẹ cũng bó tay. Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc cũng khổ sở vì chuyện con gái của mình ăn quá nhiều kẹo. Cô chia sẻ, dù đã dùng nhiều cách và giấu hết kẹo đi thì con gái vẫn tìm ra được, nếu không thì vẫn lẻn sang nhà bà để xin kẹo về ăn. Vì sợ không lâu nữa con mình sẽ hỏng hết răng bởi thói quen này, nên chị đã nghĩ ra một cách vừa đơn giản, hài hước lại còn cực kỳ hiệu quả.

Chứng kiến câu chuyện này, nhiều cư dân mạng cười ngả nghiêng vì sự lầy lội của người mẹ cũng như vẻ đáng yêu của bé gái khi sợ hãi.

Vào một ngày con gái ăn nhiều kẹo, người mẹ nhân lúc cô bé đang ngủ đã dùng bút màu đen vẽ những đường quanh miệng con mình. Sau khi bé thức dậy, người mẹ giả vờ diễn và nói với con là tác hại của việc ăn nhiều kẹo. Sau khi soi gương, bé đã oà khóc rất nhiều và xin mẹ lau đi cho mình, bên cạnh đó cũng hứa sẽ ăn ít kẹo trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ là mình đang gặp phải trường hợp tương tự và hoàn toàn bất lực nên sẽ áp dụng thử phương pháp của người mẹ này xem sao:

- Khi xem xong câu chuyện này tôi đã học được một mẹo hiệu quả. Tôi cảm thấy ngồi nói những điều tốt xấu cho trẻ cũng vô ích, nên phải có những biện pháp cụ thể thì trẻ mới bỏ được.

- Ủng hộ việc làm này vì trẻ con chưa biết sâu răng là gì, chúng chỉ sợ những gì mà bản thân trực tiếp nhìn thấy, nên hành động này rất thiết thực để khiến trẻ sợ mà từ bỏ.

- Trẻ con thích ăn kẹo là chuyện bình thường nhưng là người lớn thì cần chủ động bảo vệ các con. Nếu như cứ chiều con vô điều kiện thì còn làm hại đến các con.

Bên cạnh sự hạn chế cho con ăn đồ ngọt thì cha mẹ cũng cần có những hành động dứt khoát như: không cho con mỗi khi con đòi hỏi; không tích trữ kẹo bánh quá nhiều ở nhà; tạo cho con thói quen ăn uống lành mạnh và có mức độ; chỉ thưởng khi con làm việc tốt,... Chỉ có như vậy thì mới có thể bảo vệ sức khoẻ và tạo cho con những thói quen tốt.