Kết hợp thủ thuật và thực phẩm này sẽ nâng cao đáng kể trí tuệ và tăng cường trí nhớ vượt trội cho bé yêu

Một cách thú vị và đầy thử thách để cải thiện trí nhớ và kiến ​​thức của một người là chơi các trò chơi trí nhớ. Đây có thể là những trò chơi tự tạo có thể chơi ở mọi nơi, hoặc trò chơi trên bàn để chơi với các thành viên trong gia đình ở nhà, hoặc thậm chí là trò chơi trực tuyến để chơi một mình hoặc với bạn bè.

Các tùy chọn và ý tưởng là không giới hạn. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm những trò chơi như vậy trong những năm phát triển của con bạn. Những thứ này sẽ rèn luyện cơ trí nhớ và tăng cường khả năng nhớ lại và ghi nhớ các sự vật cũng như thông tin một cách chính xác.

Học mà không có bất kỳ căng thẳng hay áp lực nào

Điều này đặc biệt áp dụng cho việc học các bài học ở trường. Mỗi đứa trẻ đều có cách học độc đáo của riêng chúng. Bạn nên cho con thời gian để con thực sự hiểu bài học của mình và không nên cảm thấy bị áp lực hoặc cảm thấy tự ti khi học một điều gì đó mới. Thay vào đó, hãy khuyến khích sự tò mò của trẻ và khiến trẻ hào hứng với việc học những điều mới ở phía trước. Thái độ này rất cần thiết để các em sẽ không bao giờ quên bài học yêu thích của mình.

Ngủ nhiều

Trẻ em nên ngủ sâu khoảng 8-10 tiếng mỗi ngày để củng cố và tăng cường trí nhớ. Điều quan trọng nữa là phải có một lịch trình ngủ đều đặn cho con bạn và chúng đi ngủ đúng giờ để chúng có thể nghỉ ngơi đầy đủ trước khi thức dậy đi học vào ngày hôm sau.

Giờ ngủ trưa cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy rằng khả năng nhớ lại các hình ảnh hoạt hình được nhìn thấy vào buổi sáng của trẻ em cải thiện 10% sau khi ngủ trưa.

Rau lá xanh là một nguồn giàu vitamin, chất chống oxy hóa, khoáng chất và chất xơ. Các vitamin như A, B, C, E và K đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển trí não và sức khỏe tổng thể của trẻ. Các loại rau cần có là mồng tơi, lá ngò gai, lá bạc hà, lá cải, xà lách, củ dền, v.v.

Đảm bảo rằng con bạn tiêu thụ chúng hàng ngày. Bạn cũng có thể chế biến món salad với rau diếp. Lá bạc hà có thể được thêm vào đồ uống giải khát trong khi lá rau mùi có thể được sử dụng để trang trí cho tất cả các loại cà ri, món ăn hàng ngày, v.v...các lựa chọn để kết hợp rau xanh rất nhiều!

Các loại hạt và đậu

Trẻ em chủ yếu hoạt động, chạy nhảy, vui chơi, đó là một điều tốt cho sức khỏe và chúng cần được cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để luôn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Bao gồm các loại hạt và đậu trong chế độ ăn uống của con có thể cung cấp năng lượng và cũng giúp thúc đẩy trí não của bé.

Quả óc chó giống với hình dạng của não và giúp tăng cường trí nhớ bằng cách cung cấp axit béo omega-3. Một nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng hạnh nhân trong 28 ngày có thể cải thiện đáng kể khả năng duy trì trí nhớ. Các loại hạt lành mạnh khác bao gồm lạc, hạt dẻ cười và đậu điều chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất béo lành mạnh.

Các loại hạt như hạt bí ngô, hạt chia, hạt vừng, hạt hướng dương và hạt lanh có tác dụng chống viêm giúp cải thiện sự phát triển khả năng nhận thức của trẻ. Chúng có thể ăn trực tiếp hoặc cho vào bánh ngọt, sữa lắc, bánh khọt, v.v.

Bộ não của chúng ta được tạo thành từ các chất béo như axit béo omega-3 và DHA chủ yếu được tìm thấy trong lòng đỏ trứng và cá như cá hồi. Những siêu thực phẩm này xây dựng não và các tế bào thần kinh, tăng cường khả năng học tập và trí nhớ của một người. Nếu con bạn ăn thực phẩm không phải là người ăn chay, thì đây là những thực phẩm đóng gói protein tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn uống thông thường của chúng. Chúng cũng rất giàu vitamin D, B6 và B12.

Trứng là món ăn hoàn hảo cho bữa sáng và bạn có thể thử nghiệm với tất cả các loại công thức nấu ăn. Cá có thể được ăn như một món ăn nhẹ trong bữa tối.

Theo Times of India