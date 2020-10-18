Hướng dẫn đặt tên con gái năm 2021 hay và ý nghĩa

Khi đặt tên con gái năm 2021 , các ông bố bà mẹ đều mong muốn lựa chọn cho con mình một cái tên vừa đẹp, vừa ý nghĩa, vừa hợp mệnh lẫn tuổi với mong muốn đem lại may mắn, thuận lợi cho cuộc sống tương lai của bé. Trong bài viết dưới đây, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu đến bạn những cách đặt tên cho bé gái sinh năm 2021 và một số gợi ý tuyệt vời cho bạn tham khảo!

Bé gái sinh năm 2021 Tân Sửu thuộc cung Ly, Đông Tứ mệnh. Mệnh theo ngũ hành của đứa bé tuổi Tân Sửu là Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên vách. Con số may mắn của các bé gái tuổi Tân Sửu là 3, 4 và 9. Dưới đây là các hướng tốt cho bé theo phong thủy:

Đặt tên con gái năm 2021 dựa trên yếu tố bản mệnh sẽ giúp cuộc đời bé có nhiều thuận lợi và may mắn. Bên cạnh đó, nếu tên của bé hợp với tuổi bố mẹ, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào đối với gia đình. Chính vì vậy, nếu bạn đã có ý định hoặc sắp sinh bé gái vào năm 2021, hãy tìm hiểu thật kỹ về về việc đặt tên.

Bé gái sinh năm Tân Sửu thuộc cung Ly, Đông Tứ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bắc – Diên niên: tức là vạn sự bình an, ổn định.

Đông – Sinh khí: tức vẹn toàn phúc lộc.

Nam – Phục vị: bé sẽ có nhiều người giúp đỡ.

Đông Nam – Thiên y: được che chở, gặp được thiên thời.

Bé gái tuổi Tân Sửu, cầm tinh con trâu giàu đức tính hy sinh, chịu khó, luôn được người khác kính trọng, nể phục. Trong công việc, bé gái sinh năm Tân Sửu luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chu đáo, cẩn trọng. Tuy nhiên, nhược điểm của bé là bướng bỉnh, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, khó gần.

Đặt tên con gái năm 2021 theo phong thủy

Căn cứ vào ngũ hành tương sinh tương khắc, bé gái sinh năm 2021 thuộc mệnh Thổ, phù hợp với các mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ), Thổ hoặc Kim. Do đó, khi đặt tên con gái năm 2021, các bố mẹ nên lựa chọn những cái tên có liên quan với hành Hỏa hoặc hành Kim. Đặc biệt cần tránh các tên liên quan đến hành Thủy hay hành Mộc vì chúng không tốt cho vận mệnh sau này của con.

Đặt tên con gái năm 2021 theo phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Những cách đặt tên cho con gái sinh năm 2021 theo ngũ hành bản mệnh:

Tên liên quan tới hành Hỏa, hợp mệnh Thổ như: Hồng, Dương, Nhật, Ánh,... Đây là những cái tên vừa hợp phong thủy, vừa là biểu tượng của hào quang, danh vọng và sự thành công trong tương lai.

Tên liên quan tới hành Thổ, hợp mệnh Thổ như: Châu, Cát, Son, Kim Cương,... Đây là những cái tên đại diện cho sự giàu sang, cao quý.

Tên liên quan tới hành Kim, hợp mệnh Thổ như: Ngân, Đồng, Kim,... Những cái tên này thể hiện đức tính giàu nghị lực, mạnh mẽ, ý chí.

Cách đặt tên cho con gái 2021 dựa trên đặc điểm tính cách

Cách đặt tên cho con gái 2021 dựa trên đặc điểm tính cách - Ảnh minh họa: Internet

Trâu là một con vật hiền lành, chăm chỉ, gắn bó với đời sống người dân lao động. Nếu bố mẹ sinh con gái vào năm Tân Sửu, tuổi con trâu thì nên chọn những cái tên như: Dương, Thảo, Bình, Minh, Dung, Thư, Chi,...

Đặt tên con gái sinh năm 2021 theo nhóm tam hợp

Theo phong thủy, tuổi Sửu thuộc nhóm tam hợp gồm Tỵ, Dậu và Sửu. Vì vậy, các bố mẹ nên chọn các tên thuộc bộ Dậu, Điểu hoặc Vũ (lông) để đặt tên cho con nhằm mang lại may mắn. Một số cái tên hay như: Dậu, Vi, Nhạn, Kim,...

Đặt tên con gái sinh năm 2021 theo nhóm tam hợp - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tên con gái năm 2021 theo mong ước của bố mẹ

Thường thì các bố mẹ mong muốn con mình sẽ trở thành người như thế nào khi lớn lên thì sẽ đặt tên như vậy. Chẳng hạn:

Nếu muốn con thông minh thì chọn tên: Minh, Lâm, Chi,...

Nếu muốn con xinh đẹp, thùy mị, dịu dàng thì chọn tên: Xinh, Dịu, Diệu,...

Nếu muốn con có những phẩm chất tốt đẹp thì chọn tên: Hạnh, Dung, Hiền, Nhẫn,...

>>> Xem thêm:

- Gợi ý đặt tên con trai năm 2021 hay, ý nghĩa và may mắn

Một số tên cần tránh khi đặt tên con gái năm 2021

Bên cạnh việc đặt tên cho bé gái sinh năm 2021 hợp tuổi bố mẹ, hợp phong thủy và mang lại hạnh phúc, may mắn cho con, bố mẹ cũng cần lưu ý không nên chọn những tên sau:

Một số tên cần tránh khi đặt tên con gái năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tên thuộc bộ thịt hoặc ăn thịt như: Huệ, Hằng, Ý, Hoài, Ái,...

Tên liên quan đến các con vật Thìn, Tuất, Sửu, Mùi như: Thu, Mùi, Nghĩa,...

Tên có liên quan đến các buổi lễ tế như: Tường, Phúc, Phương,...

Trên đây là một số gợi ý về cách đặt tên con gái năm 2021, giúp các bố mẹ có thể lựa chọn cho bé yêu một cái tên thật hay để đem lại hạnh phúc, may mắn về sau cho bé và cả gia đình. Hy vọng rằng bài viết hữu ích với bạn trong cuộc sống!