Tên gọi của con là thứ sẽ theo con từ khi sinh ra cho tới hết cuộc đời. Chính vì thế, không ít ông bố bà mẹ muốn lựa chọn cho con yêu một cái tên thật hay và ý nghĩa. Nếu bạn đang có dự định hoặc sắp sinh con trai vào năm 2021 mà vẫn phân vân trong việc đặt tên con trai năm 2021 như thế nào thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây!

Gợi ý đặt tên con trai năm 2021 hay, ý nghĩa và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi đặt tên con trai năm 2021

Trước khi đặt tên cho con trai sinh năm 2021, bên cạnh việc chọn được tên đẹp thì bố mẹ cũng nên chú ý chọn tên hợp phong thủy, hợp tuổi và hợp mệnh. Một cái tên ý nghĩa sẽ giúp bố mẹ yên tâm cũng như bé sẽ có cuộc sống an yên về sau này. Bố mẹ cần nắm rõ các thông tin về năm sinh 2021 như sau:

Năm sinh của bé trai tuổi Tân Sửu tính theo dương lịch là từ ngày 12/2/2021 đến 31/01/2022.

Tuổi Âm lịch: Tân Sửu, cầm tinh con trâu.

Mệnh: Thổ, cụ thể là Bích Thượng Thổ, tức đất tò vò.

Mệnh tương sinh: Kim, Hỏa.

Mệnh tương khắc: Thủy, Mộc.

Lưu ý khi đặt tên con trai năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tên con trai năm 2021 hợp tuổi bố mẹ

Đặt tên con trai năm 2021 theo phong thủy

Theo mối quan hệ ngũ hành, dưới đây là những cái tên phù hợp cho bé trai sinh năm 2021 để đem lại sự thành công sau này: