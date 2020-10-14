Gợi ý đặt tên con trai năm 2021 hay, ý nghĩa và may mắn

Đặt tên con trai năm 2021 với những cái tên hay, đẹp, ý nghĩa chắc chắn sẽ mang lại cho trẻ một cuộc đời may mắn. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn tham khảo!
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Nội dung bài viết
- Lưu ý khi đặt tên con trai năm 2021
- Đặt tên con trai năm 2021 hợp tuổi bố mẹ
Tên gọi của con là thứ sẽ theo con từ khi sinh ra cho tới hết cuộc đời. Chính vì thế, không ít ông bố bà mẹ muốn lựa chọn cho con yêu một cái tên thật hay và ý nghĩa. Nếu bạn đang có dự định hoặc sắp sinh con trai vào năm 2021 mà vẫn phân vân trong việc đặt tên con trai năm 2021 như thế nào thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây!
Lưu ý khi đặt tên con trai năm 2021
Trước khi đặt tên cho con trai sinh năm 2021, bên cạnh việc chọn được tên đẹp thì bố mẹ cũng nên chú ý chọn tên hợp phong thủy, hợp tuổi và hợp mệnh. Một cái tên ý nghĩa sẽ giúp bố mẹ yên tâm cũng như bé sẽ có cuộc sống an yên về sau này. Bố mẹ cần nắm rõ các thông tin về năm sinh 2021 như sau:
- Năm sinh của bé trai tuổi Tân Sửu tính theo dương lịch là từ ngày 12/2/2021 đến 31/01/2022.
- Tuổi Âm lịch: Tân Sửu, cầm tinh con trâu.
- Mệnh: Thổ, cụ thể là Bích Thượng Thổ, tức đất tò vò.
- Mệnh tương sinh: Kim, Hỏa.
- Mệnh tương khắc: Thủy, Mộc.
Đặt tên con trai năm 2021 hợp tuổi bố mẹ
Đặt tên con trai năm 2021 theo phong thủy
Theo mối quan hệ ngũ hành, dưới đây là những cái tên phù hợp cho bé trai sinh năm 2021 để đem lại sự thành công sau này:
- Anh:
- Anh Dũng: sẽ là người có chí khí, mạnh mẽ, hướng tới thành công.
- Minh Anh: sẽ là người thông minh, lỗi lạc, tài năng xuất chúng.
- Anh Tuấn: sẽ là người có bề ngoài thông minh, sáng sủa.
- Tú Anh: sẽ là người có vẻ ngoài nhanh nhẹn, ấm áp, cao sáng.
- Anh Khoa: sẽ là người linh hoạt, thông minh, lanh lẹ.
- Bảo:
- Bảo Khánh: sẽ như một chiếc chuông quý giá, được mọi người biết đến.
- Long Bảo: sẽ như con rồng quý, quyết đoán, mạnh mẽ.
- Bảo Khang: sẽ như một bảo bối, mang lại sự hưng vượng cho cả gia đình
- Hưng:
- Bảo Hưng: sẽ có một cuộc sống hưng thịnh, sung túc.
- Gia Hưng: sẽ làm nên nghiệp lớn, rạng danh gia tộc.
- Phúc Hưng: sẽ là người đem lại phúc đức cho cả dòng tộc, gia đình.
- Hưng Thịnh: sẽ là người có công danh, sự nghiệp vững chãi, phát triển như diều gặp gió.
- Khôi:
- Khôi Nguyên: sẽ là người sáng sủa, tính tình điềm đạm, vững vàng.
- Vĩ Khôi: sẽ là người nhìn xa trông rộng, mạnh mẽ.
- Đăng Khôi: sẽ là người sáng như ngọn hải đăng, luôn được người khác yêu mến.
- Cao Khôi: sẽ là người luôn đỗ đạt mọi kỳ thi danh vọng.
- Đức, Đông, Đình:
- Đức Bình: sẽ là người đức độ, sống bình yên.
- Trung Đức: là người hiếu thảo, trở thành điểm tựa cho bố mẹ.
- Đông Quân: là người luôn mạnh mẽ, dũng cảm, giống vị thần mặt trời.
- Đức Thắng: là người có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công.
- Đình Phúc: là người sống có tâm, có phúc, được nhiều người quý mến.
- Hoàng, Huy, Hải:
- Bá Hoàng: mong sau này con thành đạt, vang danh thiên hạ.
- Huy Điền: mong sau này con có cuộc sống phồn vinh, hưng thịnh.
- Hải Đăng: mong con sẽ như ngọn đèn soi sáng trong đêm.
- Hoàng Cường: mong con luôn dũng cảm, luôn đi lên bất kể mọi khó khăn.
- Hải Tâm: mong con sẽ có trái tim ấm áp, biết giúp đỡ người khác.
- Ngọc, Nhật:
- Ngọc Minh: mong con luôn như viên ngọc sáng soi chiếu cho cả gia đình.
- Nhật Minh: mong con như ánh sáng rạng ngời, uyên bác, thông minh.
- Ngọc Sơn: mong con như viên ngọc sáng nhất trên đỉnh núi, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người xung quanh.
- Nhật Ánh: con sẽ có cuộc sống êm đềm, may mắn.
- Ngọc Châu: Ngọc là đá quý, Châu là trân châu, ngọc quý.
- Thiên, Thiện:
- Thiện Tâm: mong con luôn giữ được tấm lòng sáng, dù cuộc đời có như thế nào.
- Thiên Ân: con là ân huệ mà trời ban tặng cho bố mẹ.
- Thiện Nhân: mong con sẽ có phẩm chất bác ái, bao la, giàu tình yêu thương.
- Quốc Thiên: con sẽ đạt được mọi thứ mà con muốn.
- Trung, Trọng, Trường:
- Trung Nghĩa: mong con sẽ giữ được đức tính tốt đẹp của bố mẹ.
- Xuân Trường: mong con luôn vui vẻ, vui tươi như mùa xuân.
- Trọng Nghĩa: mong bé suốt đời trân trọng chữ “nghĩa”.
- Trung Dũng: mong bé sẽ là chàng trai dũng cảm, kiên cường, không nề hà khó khăn.
Đặt tên cho con trai sinh năm Tân Sửu theo mệnh
Khi đặt tên con trai năm 2021, bố mẹ nên căn cứ vào mệnh của con để chọn tên cho phù hợp. Lưu ý không nên đặt tên khắc mệnh, không mang lại may mắn, thuận lợi về sau cho con.
- Đặt tên theo mệnh Kim:
- Quang Hải, Tùng Sơn, Hải Nam, Mạnh Quân.
- Tuấn Du, Văn Khánh, Hải Dương, Thanh Bình.
- Minh Vương, Đức Anh, Khắc Cường, Thanh Sơn.
- Minh Nhật, Hải Nam, Trọng Nguyên, Gia Bảo.
- Đặt tên theo mệnh Mộc:
- Trung Kiên, Thành Đạt, Bảo Long, Mạnh Hùng.
- Việt Anh, Huy Chiến, Tuấn Anh, Đức Phúc.
- Thành Đạt, Đình Trọng, Quốc Tuấn, Tuấn Phong.
- Hoàng Sơn, Hoàng Minh, Minh Khôi.
- Đặt tên theo mệnh Thủy:
- Song Luân, Minh Hợp, Hữu Quyết, Mạnh Tiến.
- Đức Thắng, Quang Vũ, Quốc Hoàn, Thanh Đồng.
- Quang Toàn, Thanh Hưng, Quang Bảo.
- Trọng Đài, Thái Hoa, Tú Dương, Linh Dương.
- Đặt tên theo mệnh Hỏa:
- Hải Minh, Thanh Lâm, Thế Vĩ, Văn Thái.
- Quốc Hiệp, Trọng Hiệp, Quang Hùng, Gia Huân.
- Xuân Thái, Hồng Quang, Ngọc Huy, Đình Sáng.
- Ngọc Tiệp, Đức Bính, Ngọc Vân, Bảo Tú.
- Đặt tên theo mệnh Thổ:
- Huy Thông, Tuấn Kiệt, Văn Bảo, Quang Thắng.
- Hữu Thành, Bá Thông, Tuệ Cát, Duy Thành.
- Thái Sơn, Gia Cát, Hữu Long, Ngọc Lâm.
- Hoàng Sơn, Vũ Sơn, Lâm Hải.
Trên đây là một số gợi ý đặt tên con trai năm 2021 hay và ý nghĩa nhất, hy vọng sẽ đem lại may mắn cho cuộc đời về sau cho con. Mong rằng qua bài viết, bố mẹ sẽ có thêm những thông tin hữu ích cho mình!