Góc giải đáp: Mẹ sinh mổ nên ăn trái cây gì?

Đối với mẹ bầu sau sinh, đặc biệt là sinh mổ thì cần phải được bồi bổ đúng cách để phục hồi sức khỏe cũng như đảm bảo nguồn sữa dinh dưỡng dành cho bé bằng sữa mẹ. Ngoài những thực phẩm để ăn hàng ngày ra thì trái cây cũng là lựa chọn lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và giúp mẹ nhanh chóng khỏe lại. Vậy mẹ sinh mổ nên ăn trái cây gì ? Hãy cùng điểm mặt những loại trái cây tốt nhất dành cho các mẹ trong bài viết hôm nay.

Trong trái cây có chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe của phụ nữ sau sinh. Đặc biệt hơn cả là công dụng giúp nhanh lành sẹo, tăng cường miễn dịch, tránh viêm nhiễm sau khi sinh mổ. Bên cạnh đó, việc ăn trái cây sau khi sinh mổ còn giúp cung cấp đầy đủ lượng sữa dành cho bé.

So với đẻ tự nhiên, phương pháp đẻ mổ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mẹ bầu. Vết thương sẽ lâu lành kèm với những cơn đau nhức sẽ kéo dài đến vài tuần. Cách tốt nhất là bồi dưỡng cơ thể đúng cách để giúp các mẹ nhanh hồi phục hơn. Ngoài các thực phẩm phù hợp đầy đủ dưỡng chất, trái cây cũng là sự lựa chọn vô cùng lý tưởng cho quá trình phục hồi sau khi sinh mổ của các bà mẹ.

Vấn đề sau khi sinh mổ bao lâu thì được ăn trái cây cũng cần phải được nắm rõ. Theo các chuyên gia, thì thời điểm tốt nhất để các mẹ có thể ăn trái cây là 5 đến 6 ngày sau khi sinh mổ. Lúc này, cơ thể của các bà mẹ bắt đầu ổn định lại dần và hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất.

Sinh mổ nên ăn những trái cây gì?

Sau khi sinh mổ, cơ thể chị em sẽ yếu hơn hẳn vì mất máu, vết thương sẽ lâu hồi phục khiến tình trạng đau dai dẳng kéo dài. Do đó, vấn đề người mới mổ xong nên ăn hoa quả gì để hỗ trợ cho quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng rất được quan tâm. Dưới đây là một số loại trái cây tốt cho mẹ sinh mổ mà các bà mẹ không nên bỏ qua.

Táo

Sau sinh mổ có nên ăn táo không? - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh mổ có ăn táo được không? Câu trả lời là có. Táo là loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu và thích hợp với chị em sinh mổ. Trong táo có các thành phần dinh dưỡng cao như: chất xơ, vitamin A – C – E, canxi, chất chống oxy hóa,… giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như kháng viêm rất tốt cho các bà mẹ.

Chuối

Chuối có nhiều chất sắt giúp hồi phục máu sau sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Trong quả chuối có chứa một lượng lớn chất sắt giúp sản sinh tế bào hồng cầu bổ sung lượng máu cho các mẹ sau khi sinh mổ. Ngoài ra, chuối còn có nhiều kali, xenlulozơ tăng cường hệ tiêu hóa giúp hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng.

Đu đủ

Đu đủ giàu dinh dưỡng bồi bổ cho các bà mẹ sau sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ giàu protein, chất béo và các loại vitamin. Đây là loại quả lý tưởng để chế biến món ăn dinh dưỡng giúp bồi bổ sức khỏe cho các bà mẹ sau khi sinh mổ. Đu đủ còn có hai loại enzyme papain và chymo giúp lành vết thương và chống viêm nhiễm sau khi sinh mổ.

Các loại trái cây giàu chất sắt

Sau khi sinh mổ, các bà mẹ thường mất lượng máu đáng kể. Vì vậy, việc chú ý bổ sung chất sắt bằng các loại trái cây này là vô cùng cần thiết để cải thiện hồng cầu giúp bổ sung lượng máu. Nhóm trái cây này có nhiều loại như: sung, đào, mơ, nho, dâu,…

Nho là một trong những loại trái cây giàu chất sắt - Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây giàu Vitamin C

Nhóm trái cây chứa nhiều Vitamin C như: cam, quýt, cà chua, lựu,… có khả năng thúc đẩy quá trình lành vết thương diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, Vitamin C còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm rất tốt dành cho mẹ sau khi sinh mổ. Lưu ý nên lựa chọn các trái không quá chua để tránh làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của các bà mẹ.

Cam có nhiều Vitamin C giúp chữa lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm trái cây giàu dinh dưỡng

Các loại trái cây giàu dinh dưỡng bao gồm: bơ, táo, xoài chín,… giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu, rất thích hợp để sử dụng cho việc bồi bổ sức khỏe của các bà mẹ sau khi trải qua sinh mổ. Nguồn năng lượng trong nhóm trái này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và đảm bảo nguồn sữa cho các bé.

Hy vọng rằng qua góc giải đáp “Mẹ bầu sinh mổ nên ăn trái cây gì?” sẽ giúp các mẹ có thêm nhiều phương pháp lựa chọn cho việc hồi phục sức khỏe sau khi sinh mổ. Áp dụng các loại trái cây kèm với những món ăn dinh dưỡng sẽ đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất để giúp chị em khỏe mạnh cũng như đủ lượng sữa cho bé bú trong giai đoạn đầu của sự phát triển.