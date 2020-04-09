Giải đáp việc bà bầu ăn canh bầu có tốt không?

Bầu có tên khoa học Lagenaria siceraria Standl, thuộc họ bầu bí. Quả bầu thuôn dài có vỏ màu xanh lá cây và ruột bên trong xốp màu trắng. Đây là loại rau quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Bầu có vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh lọc cơ thể rất tốt và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên với khẩu vị của người Việt thì thường bầu sẽ được chế biến thành các món canh. Bầu nhiều dinh dưỡng là vậy, vậy bà bầu ăn canh bầu có tốt không ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp rõ ràng thắc mắc này.

Bầu chứa rất nhiều dưỡng chất như: protein, carbohydrate, chất xơ; canxi, sắt, photpho, kali, natri, đồng, magie, kẽm, selen, vitamin A, các vitamin nhóm B (B1, B2, B6, B12), C, D, E, K, P, carotene, biotin,... đều là các khoáng chất cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể

Bầu được biết đến là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tính mát, vị ngọt và được sử dụng rất thông dụng trong mùa hè. Trái bầu còn giúp phòng chữa các bệnh như: mụn nhọt ngoài da, táo bón, ho sốt,…

Thịt quả bầu chứa nhiều nước, có vị ngọt, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, chữa đái dắt, trừ sỏi, mất máu, phù nề, mụn nhọt, đái tháo đường, tiêu các loại viêm nhiệt ở phổi, chữa tiêu chảy và tắc mật gây vàng da,...Ngoài ra, trái bầu không chứa cholesterol và còn là nguồn thực phẩm chứa chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe cho hệ tim mạch.

Trái bầu nhiều dinh dưỡng và rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu ăn canh bầu có tốt không?

Dù bầu là loại rau lành tính những vẫn có nhiều chị em thắc mắc không biết bà bầu ăn quả bầu có tốt không? Câu trả lời là có, bởi vì cho đến hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy quả bầu không tốt cho phụ nữ mang thai. Hơn nữa, trong trái bầu có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao rất tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Mẹ bầu thường xuyên bổ sung trái bầu vào thực đơn ăn uống hàng ngày sẽ giúp mẹ có sức khỏe tốt, không bị tăng quá nhiều cân do trái bầu có đến tận 92% là nước. Mẹ bầu có thể chế biến trái bầu thành các món ăn đa dạng như bầu luộc, canh bầu thịt nạc, canh bầu thịt tôm, bầu xào ngao,… để không bị ngán.

Những món canh tốt cho bà bầu 3 tháng đầu

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều vô cùng quan trọng trong suốt quá trình mang thai. Dưới đây là một số gợi ý về những món canh tốt cho bà bầu và cách thực hiện lại vô cùng đơn giản.

Canh gà hạt sen

Nguyên liệu: 1 con gà ác hoặc nửa con gà ta tươi, 1 nắm hạt sen tươi đã bỏ tâm sen, cà rốt, nấm hương, hành, rau mùi.

Cách thực hiện:

Gà rửa sạch. Tùy theo sở thích của mẹ bầu mà có thể để nguyên con hoặc chặt nhỏ thành từng miếng cho dễ ăn.

Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ và thái khoanh vừa ăn.

Hầm thịt gà và hạt sen trước. Khi thịt chín tới thì cho cà rốt, nấm hương vào ninh cùng. Trước khi tắt bếp, hãy nêm nếm gia vị và cho thêm hành hoa, rau mùi thái nhỏ vào nồi canh.

Canh gà hạt sen dễ ăn và vô cùng bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Canh thịt bò rau củ

Nguyên liệu: 100g thịt dẻ sườn bò, khoai tây, cà rốt 2 – 3 củ, hành mùi.

Cách thực hiện:

Thịt bò rửa sạch cắt khúc vừa ăn.

Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và sắt khúc.

Cho thịt bò, khoai tây, cà rốt vào nồi, nêm nếm gia vị và chút dầu ăn rồi đảo đều cho gia vị thấm đều vào thịt bò và rau củ. Đổ nước sạch vào nồi rồi ninh hỗn hợp thịt bò, rau củ trong khoảng 20-25 phút cho đến khi nhừ.

Khi canh sôi, thịt bò và rau củ chín đều thì bắc nồi ra khỏi bếp rồi cho chút hành lá và rau mùi.

Canh thịt bò hầm rau củ giàu đạm, sắt tốt cho mẹ bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Canh cua mồng tơi

Nguyên liệu: 200gr cua đồng đã được sơ chế giã nhỏ, 1 mớ rau mồng tơi.

Cách thực hiện:

Cua giã nhỏ lọc lấy nước, mồng tơi nhặt và rửa sạch.

Đồ nước cua lọc vào nồi rồi nêm chút muối, gia vị rồi đun canh sôi. Sau đó cho rau mồng tơi đã rửa sạch vào nồi, khi thấy rau chín thì bắc nồi xuống.

Canh cua mồng tơi dễ thực hiện lại đảm cung cấp đầy đủ sắt và chất xơ cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Canh tôm rau dền

Nguyên liệu: 100g tôm tươi, một mớ rau dền.

Cách thực hiện:

Tôm tươi đem rửa sạch, lột vỏ rồi giã nhỏ. Rau dền nhặt và rửa sạch.

Cho tôm vào nồi nước nấu sôi. Đợi canh tôm sôi thì cho rau dền vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi rau chín thì tắt bếp.

Ngoài rau dền ra, mẹ bầu có thể thay thế bằng trái bầu hoặc trái bí cũng rất ngon và giàu dinh dưỡng.

Canh thịt tôm rau dền rất mát, cung cấp đầy đủ sắt, đạm, canxi và chất xơ cho mẹ bầu dưỡng thai - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây không những giải đáp thắc mắc bà bầu ăn canh bầu có tốt không mà còn mách mẹ những món canh bầu rất tốt cho mẹ và thai nhi. Mẹ bầu có thể tham khảo và thêm vào thực đơn ăn uống hàng ngày để bổ sung dưỡng chất cho cả mẹ và bé. Chúc các mẹ và bé luôn mạnh khỏe!