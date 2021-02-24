Giải đáp: Trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không? 

Nuôi dạy con 24/02/2021 09:42

Tìm hiểu trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không cũng như cách để giúp trẻ có tư thể an toàn nhất khi ngủ.

Nội dung bài viết

Trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không? Là thắc mắc của rất nhiều cha mẹ, lo lắng về sức khỏe của bé khi thấy con nằm ngủ ở tư thế này. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và giải đáp chi tiết về vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây. 

Tre em nam sap khi ngu co tot khong
Trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet 

Vì sao trẻ em nằm sấp khi ngủ?

Việc trẻ nằm sấp khi ngủ có thể được lý giải rằng bắt nguồn từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ, bé thường cuộn tròn người lại để bảo vệ phần ngực và phần bụng tránh bị tổn thương cũng như mang lại cảm giác an toàn. Vì vậy, sau khi chào đời trẻ sẽ có xu hướng thích cuộn tròn, nằm sấp giống như khi còn trong bụng mẹ để mang đến cảm giác an toàn khi ngủ.

Tre em nam sap khi ngu co tot khong 1
Thói quen nằm sấp khi ngủ xuất phát từ khi trẻ còn trong bụng mẹ - Ảnh minh họa: Internet 

Trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không?

Trẻ nằm sấp khi ngủ có sao không? Việc thường xuyên để trẻ nằm sấp có thể dẫn đến nguy cơ trẻ bị ngạt, đặc biệt khi trẻ nằm có gối, đệm hoặc thú nhồi bông.

Bên cạnh đó việc trẻ nằm sấp khi ngủ còn có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu khác như: 

  • Làm tăng nguy cơ dẫn đến chứng đột tử ở trẻ sơ sinh
Tre em nam sap khi ngu co tot khong 2
Trẻ nằm sấp khi ngủ có thể dẫn đến nguy cơ bị đột tử - Ảnh minh họa: Internet 
  • Việc trẻ nằm sấp sẽ làm tăng áp lực nên hàm của trẻ, dẫn đến làm hẹp đường thở, làm giảm lượng không khí lưu thông trong cơ thể của trẻ. 
  • Khi nằm sấp trẻ có thể hít phải những vi sinh vật có hại trên gối và đệm
  • Việc trẻ nằm sấp sẽ khiến phần bụng và ngực và trẻ tiếp xúc trực tiếp với đệm, làm cho nhiệt độ ở bộ phận này tăng cao, làm tích tụ mồ hôi gây ra hiện tượng chàm ở trẻ.
  • Nằm sấp còn khiến cho trẻ khó lật hơn so kích thước đầu to, phần lực ở cổ không đủ để đỡ đầu của bé. 

Như vậy các bậc phụ huynh đã có thể tự giải đáp được thắc mắc có nên cho trẻ nằm sấp khi ngủ. Bạn không nên cho các bé ngủ với tư thế này dù đó là tư thế ưa thích của con, để tránh những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Tre em nam sap khi ngu co tot khong 3
Trẻ nằm sấp khi ngủ còn ảnh hưởng đến đường thở, tạo áp lực nên các bộ phận nội tạng - Ảnh minh họa: Internet 

Tư thế nào là tốt cho trẻ khi ngủ?

Trong phần nội dung phía trên, bạn đọc đã được giải đáp thắc mắc trẻ sơ sinh nằm sấp khi ngủ có tốt không? Đây thực sự là tư thế ngủ không phù hợp cho trẻ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Vây tư thế ngủ nào là tốt nhất cho trẻ khi ngủ? Với những trẻ sơ sinh đủ tháng, khỏe mạnh thì tư thế nằm ngửa khi ngủ là tốt nhất cho trẻ. Việc nằm ngửa khi ngủ sẽ phòng ngừa nguy cơ đột tử sơ sinh ở trẻ nhỏ, bên cạnh đó nó còn giúp cho đường thở của trẻ luôn được mở.

Việc cho trẻ nằm ngửa khi ngủ còn giúp cho toàn bộ phần cơ trên người của trẻ được thả lỏng, không gây áp lực lên các bộ phận nội tạng như: tim, dạ dày, ruột…

Tre em nam sap khi ngu co tot khong 4
Nằm ngửa là tư thế an toàn cho trẻ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet 

Những mẹo giúp cho trẻ an toàn khi ngủ

Để giúp cho trẻ có giấc ngủ ngon, an toàn, cha mẹ có thể áp dụng một số mẹo dưới đây: 

  • Đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, cha mẹ cũng cần chú ý khi trẻ ngủ có dấu hiệu nằm nghiêng thì cần đặt lại vị trí ngửa để tránh trẻ quay sang tư thế nằm sấp. 

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần tập cho trẻ thói quen nằm ngửa khi ngủ ngay từ những ngày đầu sau sinh để đảm bảo an toàn cho trẻ.

  • Để tạo thói quen nằm ngửa cho trẻ khi ngủ, cha mẹ có thể thực hiện theo phương pháp sau: đặt bé vào chăn mỏng, vắt mép chăn bên phải vào bên cánh tay trái của bé, phần mép chăn còn lại vắt sang phía đối diện, nằm phía dưới cánh tay của bé. Lưu ý, không cuốn chăn quá chặt và cũng không dùng cách này trong thời gian dài.
  • Dọn sạch sẽ giường của trẻ trước khi ngủ, đảm bảo không có các vật nhọn nguy hiểm, đệm mềm, thú nhồi bông, chăn gối thừa có thể khiến cho trẻ gặp nguy hiểm khi ngủ.
  • Không đắp chăn trùm đầu trẻ: cha mẹ chỉ nên đắp chăn và chèn gối ngang ngực của trẻ. Mẹ cũng nên lựa chọn các loại chăn mềm, nhẹ để không làm ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của trẻ.
  • Tạo môi trường thoải mái cho trẻ khi ngủ: Phòng ngủ của trẻ phải đủ thoáng, nhiệt độ vừa phải, nên lựa chọn những bộ quần áo thoáng mát cho trẻ khi ngủ vì thân nhiệt nhiệt của trẻ thường cao hơn người lớn. 
  • Cho trẻ ngủ chung phòng: Bạn nên cho trẻ nằm trong nôi hoặc cũi trong phòng của cha mẹ để tiện theo dõi tư thế cũng như tình trạng của trẻ khi ngủ, thuận tiện cho trẻ bú mẹ vào ban đêm.

Bên cạnh đó việc cho trẻ nằm cùng phòng với bố mẹ còn giúp các con giảm thiểu được cảm giác sợ hãi, quấy khóc vào ban đêm.

Tre em nam sap khi ngu co tot khong 5
Tạo không gian thoáng đãng, thoải mái, an toàn cho trẻ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet 

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không? Tư thế nằm ngủ tốt nhất cho trẻ là nằm ngửa, cha mẹ hãy áp dụng các phương pháp phù hợp để tạo được tư thế ngủ này cho bé có một sức khỏe tốt.

Giải đáp: Có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả 

Giải đáp: Có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả 

Có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả là thắc mắc của rất nhiều mẹ khi đắn đo về các mặt lợi hại của loại sản phẩm dành cho bé này. 

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ nằm sấp khi ngủ có sao không có nên cho trẻ nằm sấp khi ngủ trẻ sơ sinh nằm sấp khi ngủ có tốt không

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?