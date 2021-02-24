Giải đáp: Trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không? 

Trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không ? Là thắc mắc của rất nhiều cha mẹ, lo lắng về sức khỏe của bé khi thấy con nằm ngủ ở tư thế này. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và giải đáp chi tiết về vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Trẻ nằm sấp khi ngủ có sao không? Việc thường xuyên để trẻ nằm sấp có thể dẫn đến nguy cơ trẻ bị ngạt, đặc biệt khi trẻ nằm có gối, đệm hoặc thú nhồi bông.

Việc trẻ nằm sấp khi ngủ có thể được lý giải rằng bắt nguồn từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ, bé thường cuộn tròn người lại để bảo vệ phần ngực và phần bụng tránh bị tổn thương cũng như mang lại cảm giác an toàn. Vì vậy, sau khi chào đời trẻ sẽ có xu hướng thích cuộn tròn, nằm sấp giống như khi còn trong bụng mẹ để mang đến cảm giác an toàn khi ngủ.

Bên cạnh đó việc trẻ nằm sấp khi ngủ còn có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu khác như:

Làm tăng nguy cơ dẫn đến chứng đột tử ở trẻ sơ sinh

Trẻ nằm sấp khi ngủ có thể dẫn đến nguy cơ bị đột tử - Ảnh minh họa: Internet

Việc trẻ nằm sấp sẽ làm tăng áp lực nên hàm của trẻ, dẫn đến làm hẹp đường thở, làm giảm lượng không khí lưu thông trong cơ thể của trẻ.

Khi nằm sấp trẻ có thể hít phải những vi sinh vật có hại trên gối và đệm

Việc trẻ nằm sấp sẽ khiến phần bụng và ngực và trẻ tiếp xúc trực tiếp với đệm, làm cho nhiệt độ ở bộ phận này tăng cao, làm tích tụ mồ hôi gây ra hiện tượng chàm ở trẻ.

Nằm sấp còn khiến cho trẻ khó lật hơn so kích thước đầu to, phần lực ở cổ không đủ để đỡ đầu của bé.

Như vậy các bậc phụ huynh đã có thể tự giải đáp được thắc mắc có nên cho trẻ nằm sấp khi ngủ. Bạn không nên cho các bé ngủ với tư thế này dù đó là tư thế ưa thích của con, để tránh những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Trẻ nằm sấp khi ngủ còn ảnh hưởng đến đường thở, tạo áp lực nên các bộ phận nội tạng - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nào là tốt cho trẻ khi ngủ?

Trong phần nội dung phía trên, bạn đọc đã được giải đáp thắc mắc trẻ sơ sinh nằm sấp khi ngủ có tốt không? Đây thực sự là tư thế ngủ không phù hợp cho trẻ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Vây tư thế ngủ nào là tốt nhất cho trẻ khi ngủ? Với những trẻ sơ sinh đủ tháng, khỏe mạnh thì tư thế nằm ngửa khi ngủ là tốt nhất cho trẻ. Việc nằm ngửa khi ngủ sẽ phòng ngừa nguy cơ đột tử sơ sinh ở trẻ nhỏ, bên cạnh đó nó còn giúp cho đường thở của trẻ luôn được mở.

Việc cho trẻ nằm ngửa khi ngủ còn giúp cho toàn bộ phần cơ trên người của trẻ được thả lỏng, không gây áp lực lên các bộ phận nội tạng như: tim, dạ dày, ruột…

Nằm ngửa là tư thế an toàn cho trẻ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Những mẹo giúp cho trẻ an toàn khi ngủ

Để giúp cho trẻ có giấc ngủ ngon, an toàn, cha mẹ có thể áp dụng một số mẹo dưới đây:

Đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, cha mẹ cũng cần chú ý khi trẻ ngủ có dấu hiệu nằm nghiêng thì cần đặt lại vị trí ngửa để tránh trẻ quay sang tư thế nằm sấp.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần tập cho trẻ thói quen nằm ngửa khi ngủ ngay từ những ngày đầu sau sinh để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Để tạo thói quen nằm ngửa cho trẻ khi ngủ, cha mẹ có thể thực hiện theo phương pháp sau: đặt bé vào chăn mỏng, vắt mép chăn bên phải vào bên cánh tay trái của bé, phần mép chăn còn lại vắt sang phía đối diện, nằm phía dưới cánh tay của bé. Lưu ý, không cuốn chăn quá chặt và cũng không dùng cách này trong thời gian dài.

Dọn sạch sẽ giường của trẻ trước khi ngủ, đảm bảo không có các vật nhọn nguy hiểm, đệm mềm, thú nhồi bông, chăn gối thừa có thể khiến cho trẻ gặp nguy hiểm khi ngủ.

Không đắp chăn trùm đầu trẻ: cha mẹ chỉ nên đắp chăn và chèn gối ngang ngực của trẻ. Mẹ cũng nên lựa chọn các loại chăn mềm, nhẹ để không làm ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của trẻ.

Tạo môi trường thoải mái cho trẻ khi ngủ: Phòng ngủ của trẻ phải đủ thoáng, nhiệt độ vừa phải, nên lựa chọn những bộ quần áo thoáng mát cho trẻ khi ngủ vì thân nhiệt nhiệt của trẻ thường cao hơn người lớn.

Cho trẻ ngủ chung phòng: Bạn nên cho trẻ nằm trong nôi hoặc cũi trong phòng của cha mẹ để tiện theo dõi tư thế cũng như tình trạng của trẻ khi ngủ, thuận tiện cho trẻ bú mẹ vào ban đêm.

Bên cạnh đó việc cho trẻ nằm cùng phòng với bố mẹ còn giúp các con giảm thiểu được cảm giác sợ hãi, quấy khóc vào ban đêm.

Tạo không gian thoáng đãng, thoải mái, an toàn cho trẻ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc trẻ em nằm sấp khi ngủ có tốt không? Tư thế nằm ngủ tốt nhất cho trẻ là nằm ngửa, cha mẹ hãy áp dụng các phương pháp phù hợp để tạo được tư thế ngủ này cho bé có một sức khỏe tốt.