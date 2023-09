Giải đáp: Mẹ bầu bị cảm phải làm sao? Những điều cần lưu ý

Mẹ bầu bị cảm phải làm sao? Những điều cần lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Đối với bệnh cảm cúm, đây cũng là bệnh truyền nhiễm nhưng do virus Influenza gây ra. Có nhiều chủng virus cúm khác nhau như cúm A, cúm B, cúm C. Hoạt động của các chủng virus cúm thay đổi theo từng năm và có thể gây ra chủng cúm mới. Do đó, bệnh cảm cúm thường nguy hiểm hơn nhiều so với cảm lạnh.

Hiện đã có vắc-xin phòng ngừa một số chủng virus cúm thông thường. Khi mang thai, ngoài tác động lên cơ thể mẹ, virus cúm còn ảnh hưởng đến bào thai, vì thế bà bầu phải hết sức lưu ý.

Mẹ bầu bị cảm phải làm sao?

Cơ thể của phụ nữ khi mang thai đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh. Hơn nữa hệ thống miễn dịch suy giảm trong giai đoạn thai kỳ khiến họ dễ bị mắc ho, nhiễm trùng, cảm lạnh và cúm. Trong các trường hợp này nên có chỉ dẫn của bác sĩ là tốt nhất, bởi không phải mọi trường hợp mắc cảm, cúm, ho… đều giống nhau.

Cơ thể của phụ nữ khi mang thai đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như khả năng ảnh hưởng tới thai nhi để có biện pháp điều trị kịp thời. Các mẹ nên biết rằng sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm đối với thai nhi là rất cao. Và mẹ không thể tự ý điều trị như thông thường.

Dưới đây là một số phương pháp hỗ trợ điều trị cảm ở bà bầu mà mẹ có thể tham khảo:

Xông mũi khi có dấu hiệu cảm

Bà bầu bị cảm cúm có nên xông? Xông là phương pháp trị cảm cúm dân gian, lành tính và có thể thực hiện tại nhà. Mẹ bầu có thể sử dụng các loại củ hoặc lá cây có chứa tinh dầu, đem đun sôi với nước sạch sau đó mở hé nắp và ghé mặt vào hít hơi nước nóng bay lên.

Mẹ bầu nên hít thở thật đều đặn sẽ cảm nhận được triệu chứng nghẹt mũi giảm đi đáng kể. Một số nguyên liệu mà mẹ có thể chọn để xông như lá kinh giới, húng quế, tía tô, lá bưởi, bạc hà, chanh, sả, rau tần dày lá, củ gừng…

Xông mũi khi có dấu hiệu cảm - Ảnh minh họa: Internet

Xông tỏi trị cảm cúm cho bà bầu

Sử dụng tỏi xông trị cảm cúm được nhiều mẹ bầu sử dụng. Trong tỏi có chứa chất kháng sinh allicin giúp đẩy lùi các virus gây bệnh. Khi bị cảm cúm, mẹ bầu hãy giã khoảng 3 – 5 tép tỏi vắt lấy nước rồi sử dụng để xông hàng ngày. Nếu muốn có hiệu quả nhanh hơn, mẹ bầu có thể giã tỏi để uống với nước.

Trong tỏi có chứa chất kháng sinh allicin giúp đẩy lùi các virus gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu có thể kết hợp ăn nhiều tỏi hơn để tăng sức đề kháng. Thêm tỏi vào rau khi xào hoặc ngâm một hũ giấm tỏi để sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày để hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm.

Dùng dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0.9%

Nước muối sinh lý vô cùng lành tính và dễ dàng tìm mua ở bất kì hiệu thuốc tây nào. Dung dịch này dùng để vệ sinh mũi hàng ngày, mang lại hiệu quả rất tốt khi bị cảm.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể pha một thìa muối sinh lý vào cốc nước ấm để súc miệng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy cũng rất tốt.

Mẹ bầu có thể pha một thìa muối sinh lý vào cốc nước ấm để súc miệng - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp chanh với mật ong

Đây là một trong những mẹo dân gian giúp hỗ trợ trị bệnh cảm cho bà bầu được nhiều người áp dụng. Dùng hỗn hợp chanh mật ong pha với nước ấm uống không chỉ giúp bà bầu giải cảm, trị ho mà còn bổ sung thêm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, mẹ bầu có thể sử dụng quả quất (miền Nam gọi là trái tắc) chưng với mật ong để giải cảm, trị ho cũng rất an toàn cho mẹ bầu và thai nhi.

Kết hợp chanh với mật ong trị cảm cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cảm là bệnh phổ biến thường gặp ở nhiều mẹ bầu, do đó chị em không cần quá lo lắng mà nên đến gặp bác sĩ để có hướng điều trị sớm, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Hy vọng qua thông tin chia sẻ trên có thể giúp các chị em phần nào giải quyết được lo lắng mẹ bầu bị cảm phải làm sao để có được sức khỏe tốt hơn.