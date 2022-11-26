Khi việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng thay vì là nguồn cảm hứng cho một đứa trẻ, thì đó là điều tồi tệ. Khi con cái cố gắng trốn tránh cha mẹ thay vì tìm kiếm họ, đó là lúc chúng ta nên biết rằng việc nuôi dạy con cái đã sai lầm khủng khiếp.

Tham gia nhiều hoặc hoàn toàn ẩn dật với trẻ được coi là cách nuôi dạy con tồi. Trở thành một người kỷ luật nghiêm khắc với con bạn sẽ mở rộng khoảng cách giao tiếp với con bạn và quá thân thiện sẽ thu hẹp khoảng cách đó. Dù thế nào thì mối quan hệ của cha mẹ cũng sẽ bị tách rời khỏi bọn trẻ. Do đó, mỗi bậc cha mẹ nên hiểu cách tối ưu để "đối phó" với con cái.

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Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, các kỹ thuật kỷ luật "thù địch" như la mắng và đánh đòn là một ý tưởng thực sự tồi. Các nghiên cứu không chỉ cho thấy rằng chúng không hoạt động tốt mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài. Những đứa trẻ tiếp xúc với những hình phạt như vậy có xu hướng phát triển hành vi hung hăng khi chúng lớn lên.

Không nhất quán

Là cha mẹ, nếu bạn đã đặt ra những giới hạn nhất định, hãy tuân theo nó nhất quán. Đừng đưa ra các quy tắc và phá vỡ chúng trước mặt con bạn. Sự không nhất quán của bạn đối với các quy tắc, lời hứa và cam kết sẽ khiến con có lý do để tiếp thu những thói quen này. Ngay cả khi bạn vi phạm các quy tắc, hãy đảm bảo rằng bạn đặt ra hậu quả cho điều đó. Hãy làm gương trước con bạn về lý do tại sao không nên phá vỡ các quy tắc.

Không cẩn thận với tâm trạng

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Làm cha mẹ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của một người. Trong khi một mặt làm cha mẹ đòi hỏi bạn phải hết sức lực và làm việc chăm chỉ, mặt khác nó đòi hỏi bạn phải là tấm gương cho con mình. Đừng để tâm trạng của bạn khiến bạn tỏ ra dễ bị tổn thương trước những đứa trẻ của bạn. Nếu bạn khó chịu, hãy chắc chắn rằng bạn không trút sự bực bội ra trước mặt trẻ.

Tương tác hạn chế

Do cuộc sống văn phòng bận rộn, nhiều bậc cha mẹ không có đủ thời gian để nói chuyện với con cái của họ. Do khoảng cách rõ ràng trong giao tiếp, trẻ em hoặc giữ mối quan tâm của mình cho riêng mình, hoặc không quan tâm đến bạn bè hoặc các thành viên khác trong gia đình. Trong khi tương tác với trẻ không phải là vấn đề lớn trong các gia đình chung lớn, thì trong các gia đình hạt nhân mà cả cha và mẹ đều đang làm việc bận rộn lại khiến một đứa trẻ ít có thời gian tương tác với cha mẹ mình hơn.

Tặng quà đắt tiền

Ảnh minh họa: Internet

Rất thường thấy các bậc cha mẹ cố gắng cho con cái của mình những món đồ đắt tiền để bù đắp khoảng cách giao tiếp và tương tác. Họ cho rằng sử dụng những món quà đắt tiền sẽ giữ được mối quan hệ của cha mẹ với con trẻ, trong khi thực tế là điều này khiến trẻ phụ thuộc vào những sản phẩm đắt tiền và về lâu dài nó có thể trở thành một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được.

So sánh

Nguyên tắc vàng trong việc nuôi dạy con cái là không so sánh con bạn với người khác. Dù đó là một buổi biểu diễn chơi ở trường hay điểm đạt được trong một bài kiểm tra toán học, khả năng của một đứa trẻ không bao giờ là thước đo để đo lường hiệu quả của cha mẹ. Cha mẹ nên nắm bắt những tài năng bẩm sinh mà con mình có, thay vì nghiền ngẫm những gì trẻ hàng xóm đang làm.

Tóm lại, việc nuôi dạy con cái là một việc riêng. Mỗi cách nuôi dạy con cái đều có những quy tắc và khuôn mẫu khác nhau. Nhưng ở đâu đó có một mục tiêu chung, đó là nuôi dạy một thế hệ tử tế hơn, dịu dàng hơn và tốt đẹp hơn.

Theo Times of India