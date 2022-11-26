Đừng hủy diệt tâm hồn và phá nát hành trình phát triển lành mạnh của con nếu bạn đang vô tình trở thành những ba mẹ "độc hại" theo cách này

Nuôi dạy con 26/11/2022 17:12

Mặc dù cách nuôi dạy con tồi và cách nuôi dạy con tốt có thể gây ra một cuộc tranh luận không hồi kết, nhưng có một số điểm nhất định mà mọi bậc cha mẹ chắc chắn sẽ coi là xấu và sẽ đồng ý không đưa vào "chế độ" làm cha mẹ của mình.

Đừng hủy diệt tâm hồn và phá nát hành trình phát triển lành mạnh của con nếu bạn đang vô tình trở thành những ba mẹ 'độc hại' theo cách này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dạy con không tốt là gì?

Khi việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng thay vì là nguồn cảm hứng cho một đứa trẻ, thì đó là điều tồi tệ. Khi con cái cố gắng trốn tránh cha mẹ thay vì tìm kiếm họ, đó là lúc chúng ta nên biết rằng việc nuôi dạy con cái đã sai lầm khủng khiếp.

Làm thế nào để bạn nhận ra những dấu hiệu của việc nuôi dạy con không tốt?

Tham gia ít hoặc nhiều vào hành trình của con

Đừng hủy diệt tâm hồn và phá nát hành trình phát triển lành mạnh của con nếu bạn đang vô tình trở thành những ba mẹ 'độc hại' theo cách này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tham gia nhiều hoặc hoàn toàn ẩn dật với trẻ được coi là cách nuôi dạy con tồi. Trở thành một người kỷ luật nghiêm khắc với con bạn sẽ mở rộng khoảng cách giao tiếp với con bạn và quá thân thiện sẽ thu hẹp khoảng cách đó. Dù thế nào thì mối quan hệ của cha mẹ cũng sẽ bị tách rời khỏi bọn trẻ. Do đó, mỗi bậc cha mẹ nên hiểu cách tối ưu để "đối phó" với con cái.

Sự la phạt

Đừng hủy diệt tâm hồn và phá nát hành trình phát triển lành mạnh của con nếu bạn đang vô tình trở thành những ba mẹ 'độc hại' theo cách này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, các kỹ thuật kỷ luật "thù địch" như la mắng và đánh đòn là một ý tưởng thực sự tồi. Các nghiên cứu không chỉ cho thấy rằng chúng không hoạt động tốt mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài. Những đứa trẻ tiếp xúc với những hình phạt như vậy có xu hướng phát triển hành vi hung hăng khi chúng lớn lên.

Không nhất quán

Là cha mẹ, nếu bạn đã đặt ra những giới hạn nhất định, hãy tuân theo nó nhất quán. Đừng đưa ra các quy tắc và phá vỡ chúng trước mặt con bạn. Sự không nhất quán của bạn đối với các quy tắc, lời hứa và cam kết sẽ khiến con có lý do để tiếp thu những thói quen này. Ngay cả khi bạn vi phạm các quy tắc, hãy đảm bảo rằng bạn đặt ra hậu quả cho điều đó. Hãy làm gương trước con bạn về lý do tại sao không nên phá vỡ các quy tắc.

Không cẩn thận với tâm trạng

Đừng hủy diệt tâm hồn và phá nát hành trình phát triển lành mạnh của con nếu bạn đang vô tình trở thành những ba mẹ 'độc hại' theo cách này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Làm cha mẹ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của một người. Trong khi một mặt làm cha mẹ đòi hỏi bạn phải hết sức lực và làm việc chăm chỉ, mặt khác nó đòi hỏi bạn phải là tấm gương cho con mình. Đừng để tâm trạng của bạn khiến bạn tỏ ra dễ bị tổn thương trước những đứa trẻ của bạn. Nếu bạn khó chịu, hãy chắc chắn rằng bạn không trút sự bực bội ra trước mặt trẻ.

Tương tác hạn chế

Do cuộc sống văn phòng bận rộn, nhiều bậc cha mẹ không có đủ thời gian để nói chuyện với con cái của họ. Do khoảng cách rõ ràng trong giao tiếp, trẻ em hoặc giữ mối quan tâm của mình cho riêng mình, hoặc không quan tâm đến bạn bè hoặc các thành viên khác trong gia đình. Trong khi tương tác với trẻ không phải là vấn đề lớn trong các gia đình chung lớn, thì trong các gia đình hạt nhân mà cả cha và mẹ đều đang làm việc bận rộn lại khiến một đứa trẻ ít có thời gian tương tác với cha mẹ mình hơn.  

Tặng quà đắt tiền

Đừng hủy diệt tâm hồn và phá nát hành trình phát triển lành mạnh của con nếu bạn đang vô tình trở thành những ba mẹ 'độc hại' theo cách này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Rất thường thấy các bậc cha mẹ cố gắng cho con cái của mình những món đồ đắt tiền để bù đắp khoảng cách giao tiếp và tương tác. Họ cho rằng sử dụng những món quà đắt tiền sẽ giữ được mối quan hệ của cha mẹ với con trẻ, trong khi thực tế là điều này khiến trẻ phụ thuộc vào những sản phẩm đắt tiền và về lâu dài nó có thể trở thành một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được.

So sánh 

Nguyên tắc vàng trong việc nuôi dạy con cái là không so sánh con bạn với người khác. Dù đó là một buổi biểu diễn chơi ở trường hay điểm đạt được trong một bài kiểm tra toán học, khả năng của một đứa trẻ không bao giờ là thước đo để đo lường hiệu quả của cha mẹ. Cha mẹ nên nắm bắt những tài năng bẩm sinh mà con mình có, thay vì nghiền ngẫm những gì trẻ hàng xóm đang làm.

Tóm lại, việc nuôi dạy con cái là một việc riêng. Mỗi cách nuôi dạy con cái đều có những quy tắc và khuôn mẫu khác nhau. Nhưng ở đâu đó có một mục tiêu chung, đó là nuôi dạy một thế hệ tử tế hơn, dịu dàng hơn và tốt đẹp hơn.

Theo Times of India

Phòng tránh bệnh cảm cúm cho trẻ khi thời tiết giao mùa

Phòng tránh bệnh cảm cúm cho trẻ khi thời tiết giao mùa

hu-Đông là nhiệt độ và thời tiết thay đổi đột ngột, độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn... Tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn có hại phát triển. Thời tiết giao mùa thường ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em và người già - đối tượng có sức đề kháng kém.

Xem thêm
Từ khóa:   dạy con đúng cách cách làm ba mẹ tốt phương pháp dạy con

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?