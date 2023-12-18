Một trường hợp khác là bé 10 tháng tuổi nhiễm cúm trong khi cơ thể có sẵn bệnh lí nền bẩm sinh khiến bệnh càng tăng nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy. Bác sĩ điều trị cho biết, phần lớn trẻ đang điều trị cúm tại đây bị biến chứng viêm phổi, phải thở ôxy. Ngoài ra, một số bị viêm tai giữa, thậm chí viêm màng não, viêm cơ tim.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 100 trẻ mắc cúm A . Trong đó có những trường hợp biểu hiện nặng, có biến chứng được chỉ định nhập viện. Đang điều trị ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới Trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương), bệnh nhân M.H (24 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng viêm phổi sau 2 tuần điều trị cúm A tại bệnh viện tỉnh. Hiện trẻ vẫn sốt cao, ho nhiều. Xét nghiệm còn cho kết quả bội nhiễm cả vi khuẩn phế cầu. Người nhà bé M.H cho biết, bệnh nhi bị lây cúm A từ mẹ vì trước đó mẹ bé xét nghiệm cho kết quả mắc cúm A.

Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội) gần 1 tháng qua tiếp nhận hơn 150 trường hợp trẻ em đến khám và điều trị các bệnh liên quan tới đường hô hấp, trong đó chủ yếu là cúm A, RSV. Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng khoa Nhi cho hay, thời gian gần đây, trẻ mắc cúm A có xu hướng gia tăng, bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp các bé lây chéo cúm A ở trường học. Bên cạnh đó, số trẻ mắc virus RSV đang gia tăng.

“Cúm có thể gây ra tổn thương viêm phổi nặng, hoặc bội nhiễm các loại vi khuẩn khác làm nặng thêm tình trạng của cúm. Ngoài ra còn có bệnh nhân viêm màng não”, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới cho biết.

Các phòng khám tư cũng rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp đến khám, trong đó bệnh nhân cúm A chiếm phần lớn. Phòng khám Dr T. ở khu chung cư Linh Đàm những ngày qua luôn đông bệnh nhân đến khám. Bác sĩ cho biết, mỗi ngày xét nghiệm nhanh tại đây cho thấy có 20-30 trường hợp cả người lớn lẫn trẻ em nhiễm cúm A. Bệnh nhân N.Đ.M, 16 tuổi (trường THPT Kim Liên) đến khám vì sốt 39 độ, toàn thân đau mỏi, hai hốc mắt nhức buốt. Kết quả test nhanh tại phòng khám cho thấy M. mắc cúm A và được bác sĩ dặn dò về cách li cẩn thận vì virus này lây lan rất nhanh dù độc lực không mạnh.

Tại nhiều trường học ở Hà Nội trong gần 3 tuần qua có nhiều học sinh, kể cả học sinh phổ thông trung học phải nghỉ học. Thậm chí có lớp vắng đến hơn chục học sinh. Nhiều em sau khi khỏi cúm A bắt đầu bị bội nhiễm dẫn đến viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi. Bác sĩ lí giải, do khi mắc cúm A sức đề kháng của cơ thể yếu đi, cộng với môi trường Hà Nội ô nhiễm nặng nên cơ thể dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

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Dẫn tin từ báo Đầu Tư, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải, hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec cho hay, bệnh cúm mùa do vi rút cúm (thường là 4 chủng từ H1N1, H3N2 và 2 chủng nhóm B) gây ra và lan truyền trong cộng đồng với khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục (chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc với vi rút cúm mới) nhưng theo quy luật nhất định về di truyền. Mỗi năm, chủng vi rút cúm lưu hành khác nhau nên chúng ta cần tiêm nhắc vắc-xin cúm mùa hàng năm (1 lần trong năm).

Từ lâu WHO đã thiết lập các trạm quan trắc vi rút cúm mùa trên khắp thế giới (có cả ở Việt Nam) để phân lập, xác định vi rút cúm mùa lưu hành ở các khu vực (các vùng địa lý, khí hậu, Bắc bán cầu và Nam bán cầu).

Từ đó dự đoán, xác định chủng vi rút cúm sẽ xuất hiện vào mùa đông - xuân khu vực Bắc bán cầu (từ tháng 10 đến hết tháng 4 năm sau) và vào mùa đông - xuân khu vực Nam bán cầu (từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm).

Từ việc xác định được khả năng chủng vi rút cúm nào sẽ hoành hành ở đâu (Bắc và Nam bán cầu), WHO sẽ đưa ra các hướng dẫn về chủng vi rút cúm để sản xuất vắc-xin phòng cúm mùa cho các nhà sản xuất vắc-xin tuân theo và cung cấp cho thị trường theo thời gian tốt nhất (Bắc bán cầu là vào tầm tháng 8-9, còn Nam bán cầu là vào tháng 4-5 hàng năm).

Đó là lý do tại sao chúng ta sống ở Việt Nam lại cần tiêm vắc-xin cúm mùa mỗi năm 1 lần và vào thời điểm trước khi mùa bệnh cúm bắt đầu, cũng như cần tiêm đúng vắc-xin theo mùa đã được khuyến cáo.

Do Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên mùa cúm ở miền Bắc và miền Nam có thể lệch nhau chút về thời gian, nhưng vì nước ta nằm trọn vẹn ở Bắc bán cầu và theo khuyến cáo của WHO, nên tiêm đúng chủng loại vắc-xin Bắc bán cầu theo mùa, tức là bao trùm từ mùa đông năm nay tới hết mùa xuân năm sau.