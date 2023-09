Dấu hiệu trẻ sơ sinh thiếu canxi và cách khắc phục

Ngoài ra, canxi còn giữ nhiều vai trò khác như tham gia vào quá trình đông máu, dẫn truyền các tế bào thần kinh hoặc có chức năng co cơ. Đối với trẻ nhỏ, khi không được cung cấp đủ canxi sẽ gây ra tình trạng còi xương, chậm lớn, xương nhỏ, răng mọc không đều và dễ bị sâu răng. Hơn thế nữa, nếu thiếu canxi thì hoạt động dẫn truyền thần kinh sẽ bị ức chế khiến trẻ hay quấy khóc về đêm, giật mình khi ngủ, thậm chí là rối loạn chức năng vận động.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh thiếu canxi

Khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc

Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết thường gặp ở trẻ sơ sinh bị thiếu canxi. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, canxi có chức năng điều tiết sự cân bằng giữa trạng thái ức chế và hưng phấn của vỏ não. Khi cơ thể bé bị thiếu canxi sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của hệ thần kinh trung ương. Điều này làm cho vỏ não luôn ở trong trạng thái hưng phấn và khiến trẻ ngủ không ngon giấc.

Khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc là dấu hiệu cho thấy trẻ bị thiếu canxi - Ảnh minh họa: Internet

Răng mọc chậm

Răng bị sâu hoặc mọc chậm là dấu hiệu thường gặp ở trẻ bị thiếu canxi, vì canxi có vai trò cấu tạo nên xương và răng. Khi bị thiếu canxi, răng của bé sẽ mọc chậm hơn so với các trẻ cùng tuổi và gặp phải nhiều vấn đề khác về răng miệng. Do đó, nếu mẹ quan sát và thấy các biểu hiện này thì rất có thể trẻ đang bị thiếu canxi và cần được bổ sung sớm để khắc phục các vấn đề này.

Hay ọc sữa và nấc cụt

Những bé hay gặp phải những cơn co thắt thanh quản gây khó thở, ọc sữa, nấc cụt… cũng có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ bị thiếu canxi. Một số trường hợp nặng còn có thể khiến bé ngưng thở hoặc thở nhanh hoặc thậm chí là gây suy tim.

Trẻ thường xuyên bị ọc sữa hoặc nấc cụt có thể là do bị thiếu canxi - Ảnh minh họa: Internet

Giật mình khóc đêm

Do thiếu canxi làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh trung ương nên sẽ khiến cho giấc ngủ sâu bị ức chế, điều này làm trẻ hay bị giật mình và khó ngủ. Ngoài ra, trẻ còn có thể bị khó thở hoặc ọc sữa do co thắt dạ dày…

Trẻ hay đau chân và nhức mỏi

Tình trạng đau chân hay nhức mỏi có thể xảy ra khi trẻ đang ở bất cứ độ tuổi nào. Tuy nhiên, đây được cho là một trong những dấu hiệu trẻ 18 tháng tuổi bị thiếu canxi dễ nhận biết nhất. Nếu không cung cấp canxi đầy đủ sẽ khiến hệ xương của bé bị suy yếu gây khó khăn trong việc nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Do đó, bé thường cảm thấy đau nhức trong xương và quấy khóc. Ngoài ra, trẻ sơ sinh bị thiếu canxi sẽ thường bị chuột rút ở chân. Đây là các dấu hiệu dễ thấy nhất ở trẻ trên 18 tháng tuổi.

Trẻ sơ sinh thiếu canxi sẽ khiến hệ xương bị suy yếu - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục thiếu canxi ở trẻ sơ sinh

Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, các mẹ cần có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và bổ sung thêm nhiều canxi để cung cấp cho bé nguồn sữa mẹ đầy đủ dinh dưỡng. Để cải thiện tình trạng trẻ sơ sinh thiếu canxi, các mẹ nên tăng cường bổ sung các thực phẩm sau đây:

Sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa: Sữa là loại thức uống giàu hàm lượng canxi, mẹ cần cho bé sử dụng hàng ngày để khắc phục tình trạng thiếu canxi. Ngoài sữa, một số chế phẩm từ sữa như sữa chua, phomai... cũng giúp bổ sung canxi rất tốt cho bé.

Cách khắc phục thiếu canxi ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung các loại rau có màu xanh thẫm như: Rau cải thìa, rau chân vịt, cải bó xôi, cải xoăn... giúp cung cấp lượng chất xơ và canxi đầy đủ.

Trái cây: Các loại trái cây như cam, quýt, kiwi, mít, chanh, bưởi, mâm xôi, quả lựu, quả lê, nho... cũng có chứa hàm lượng canxi rất cao.

Các loại hạt và ngũ cốc như: Gạo, hạt điều, hạt đậu, hạnh nhân, mè, óc chó.

Các loại hải sản chứa nhiều canxi như nghêu, sò, ốc, cua, tôm…

Trẻ sơ sinh thiếu canxi lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ. Chính vì vậy, mẹ cần phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ thiếu canxi để bổ sung kịp thời giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.