Đã đến lúc xây dựng "tài khoản ngân hàng" xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này

Nuôi dạy con 09/04/2022 15:52

Sức khỏe xương của con bạn có thể không phải là mối quan tâm đầu tiên của bạn khi bạn nghĩ về cách dinh dưỡng tối ưu ảnh hưởng đến sức khỏe của con bạn. Rốt cuộc, loãng xương phần lớn ảnh hưởng đến người lớn tuổi. Tuy nhiên, với thanh thiếu niên đạt đến 90% khối lượng xương đỉnh của con ở tuổi 18 (đối với trẻ em gái) và 20 tuổi (đối với trẻ em trai), sức khỏe của xương hoàn toàn là một vấn đề sức khỏe đối với trẻ em. 

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy coi sức khỏe của xương như một tài khoản tiết kiệm. Xương là mô sống được chuyển đổi liên tục với các khoản "tiền gửi" và "rút tiền" thường xuyên. Trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên, xương được tạo lớp lót để tạo ra tỷ lệ lắng đọng cao nhất có thể để sử dụng trong suốt phần đời còn lại của con người.

Điều gì tạo nên xương khỏe mạnh?

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chất dinh dưỡng phối hợp hoạt động để cung cấp bộ khung cho xương khỏe mạnh. Canxi nằm ở vị trí hàng đầu, nhưng vitamin D, magiê, vitamin K và hoạt động thể chất thường xuyên cũng rất quan trọng.

Canxi

Cố gắng cung cấp một nguồn canxi tốt trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ cho bé nhà bạn. Sữa, pho mát và sữa chua là những nguồn cung cấp canxi tự nhiên dồi dào nhất.  

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn thực phẩm không sữa khác bao gồm hạnh nhân, bông cải xanh, cải xoăn, củ cải xanh, quả sung và đậu phụ được chế biến với rất nhiều canxi. Một số thực phẩm và đồ uống được tăng cường canxi, bao gồm một số loại nước trái cây, ngũ cốc và đồ uống có nguồn gốc thực vật mà ba mẹ nên chú ý thêm vào khẩu phần ăn của con.

Vitamin D

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kích hoạt sản xuất vitamin D, nhưng điều này có thể thay đổi rất nhiều theo sắc tố da, mùa và địa lý. Ngoài ra, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm tăng nguy cơ ung thư da. Có một số nguồn thực phẩm tự nhiên cung cấp vitamin D, bao gồm lòng đỏ trứng, nấm và cá béo như cá hồi và cá ngừ cũng rất tốt mà không cần lo ngại về vấn đề da. 

Bạn có thể tìm thấy vitamin D trong các nguồn bổ sung như nước cam, sữa và một số đồ uống không sữa. Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về việc cho trẻ em bổ sung vitamin D như thế nào nếu bạn có ý định cho con sử dụng nhé.

Magiê

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tìm kiếm nguồn khoáng chất này trong các loại thực phẩm như hạnh nhân, rau bina, đậu đen, yến mạch, bơ đậu phộng, bơ và khoai tây sẽ rất hữu ích cho cương của trẻ.

Vitamin K

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh như cải xoăn, củ cải xanh, bắp cải, rau bina và bông cải xanh, rất giàu vitamin K. Một lượng nhỏ vitamin K được tạo ra từ vi khuẩn trong ruột kết nhưng không rõ cơ thể chúng ta có thể sản xuất và sử dụng bao nhiêu, vì vậy điều quan trọng là phải bao gồm các nguồn thực phẩm dồi dào vitamin K vào cho cơ thể.

Hoạt động thể chất

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục thường xuyên sẽ kích thích xương và giúp chúng chắc khỏe hơn. Hãy cùng con thử các hoạt động như chạy, đi bộ đường dài, khiêu vũ, quần vợt, thể dục dụng cụ, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá và tập tạ để xây dựng xương. Mặc dù bơi lội và đi xe đạp rất tốt cho sức khỏe tim mạch, nhưng chúng không phải là bài tập trọng lượng có nhiều tác động cho xương của con. Nếu đây là những môn thể thao ưa thích của con bạn, hãy khuyến khích chúng thực hiện các hoạt động mang trọng lượng lớn thì hay hơn.

Hãy lưu tâm đến những hành động xấu cho xương này

Cũng quan trọng như những gì trẻ em làm để tăng cường sức khỏe của xương là những gì chúng không nên làm. Sức khỏe xương có thể bị tổn hại trong những năm quan trọng này do:

  • Hút thuốc
  • Uống rượu
  • Ăn kiêng và ăn uống rối loạn
  • Không tập luyện thể thao có thể dẫn đến tình trạng nội tiết tố bị tổn hại
  • Thiếu hoặc trễ kinh

Thiếu hụt trong thời gian luyện tập thể thao có thể dẫn đến tình trạng nội tiết tố bị tổn hại, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của xương. Trẻ em gái bị trễ kinh hoặc kinh nguyệt không đều cũng có nguy cơ mắc bệnh.

Đã đến lúc xây dựng 'tài khoản ngân hàng' xương chắc khỏe cho bạn với những lưu ý giúp trẻ phát triển khỏe mạnh sau này - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em và thanh thiếu niên nhận được sự tương tác tốt nhất của các chất dinh dưỡng và hoạt động thể chất, đồng thời tránh các thực hành có hại cho xương, có thể tối đa hóa tiềm năng "tiết kiệm" xương của chúng cho phần đời sau này.

Theo Eat right

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