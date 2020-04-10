Cháo cá lóc là một món ăn dặm giàu dinh dưỡng cho bé. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nấu cháo cá lóc cho bé đúng cách, vừa không tanh, vừa ngon lành.

Cách nấu cháo cá lóc cho bé đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cháo cá lóc cho bé không tanh Dưới đây là bí quyết làm món cháo cá lóc cho bé tăng cân không chê vào đâu được. Nguyên liệu chuẩn bị Cá lóc: 1 con khoảng 700-800g.

Gạo: nửa bát con.

Đậu Hà Lan: 200g.

Hành lá thái nhỏ.

Chanh: 1 quả.

Các gia vị: nước mắm, tiêu xay, dầu ăn, hạt nêm,... Các bước thực hiện Bước 1: Cá lóc mua về làm sạch, cạo sạch vảy và bỏ phần nội tạng. Tiếp theo, dùng chanh chà lên người cá giúp sạch nhớt, sau đó rửa lại nhiều lần với nước. Bạn có thể áp dụng cách này với các loại cá khác. Sau khi rửa sạch, bạn lóc thịt cá rồi thái miếng vừa ăn. Cá lóc mua về làm sạch, cạo sạch vảy và bỏ phần nội tạng - Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Ướp cá với các gia vị gồm 1 thìa hạt nêm, ½ thìa nước mắm và một chút tiêu xay. Sau đó, luộc xương cá trong khoảng 10-15 phút rồi lấy nước luộc nấu cháo.

Bước 3: Vớt xương cá ra ngoài. Vo gạo cho sạch rồi để ráo, sau đó cho vào nồi nước luộc xương cá. Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ cho gạo chín đều và nhừ. Lưu ý: Hãy thường xuyên cho nắp vung hở ra, dùng đũa hoặc thìa khuấy đều.

Bước 4: Ngâm đậu Hà Lan với nước muối trong khoảng 10-15 phút rồi vớt ra cho ráo. Khi nồi cháo sôi và gạo đã hơi nhừ, cho phần đậu vào và nấu cùng.

Bước 5: Bắc chảo lên bếp cho nóng, thêm 1 thìa dầu ăn rồi chờ cho sôi già. Tiếp theo, đổ thịt cá vào chảo và xào đều lên cho thơm. Nêm cá cho vừa miệng bằng nửa thìa nước mắm và một ít hạt tiêu xay, đảo đều tay cho đến khi cá đã chín đều. Thịt cá lóc sau khi xào thơm ngon đậm đà - Ảnh minh họa: Internet Bước 6: Cuối cùng, múc cháo ra bát thêm thịt cá lóc lên trên, chút hành lá cho thơm và đẹp mắt. Dưới đây là một số mẹo giúp món cháo cá không bị tanh mà mẹ nên tham khảo:

Nên dùng muối, gừng và chanh để chà xát lên thân cá giúp loại bỏ mùi tanh.

Nên kết hợp cá lóc nấu cùng rau củ như đậu xanh, táo tàu, rau đắng,...sẽ giúp món ăn không tanh và tăng thêm hương vị.

Bạn có thể luộc cá trước khi xào. Cháo cá nấu với rau gì cho bé ăn dặm? Cháo cá lóc rau mồng tơi Cháo cá lóc mồng tơi giúp bé lớn nhanh, nhuận tràng và tốt cho hệ tiêu hóa. Để nấu món cháo này, chúng ta cần chuẩn bị các loại nguyên liệu gồm: Cá lóc phi lê: 50g.

Đọt mồng tơi: 50g. Đọt mồng tơi tươi xanh để nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet Bơ lạt: 10g.

Hành tím: 1 củ băm nhuyễn.

Nước mắm: 1 thìa cà phê.

Đường: ¼ thìa cà phê.

Nước nóng: 1 bát nhỏ.

Cháo trắng đặc: 1 bát.

Dầu ăn cho bé: 4 thìa cà phê. Cách làm như sau: Bước 1: Ướp cá với nước mắm và đường.

Bước 2: Làm tan bơ trên chảo nóng, cho hành tím vào phi thơm lên rồi đổ cá vào xào chín. Thêm 1 bát nước nóng vào, chờ sôi rồi cho mồng tơi vào đun chín.

Bước 3: Xay nhuyễn cá, cháo, rau rồi trút vào nồi rồi đun sôi lên.

Bước 4: Múc cháo ra bát, cho thêm chút dầu ăn trẻ em và trộn đều rồi cho bé dùng. Cháo cá lóc mồng tơi giúp bé lớn nhanh, nhuận tràng và tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet Cháo cá lóc rau lang cho bé Nguyên liệu chuẩn bị gồm có: cháo trắng (1 bát), cá lóc hấp (luộc) chín đã bỏ xương (30gr), rau lang (30gr), hành khô, nước mắm, dầu ăn. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Băm nhuyễn hành khô rồi phi thơm lên, cho cá lóc vào, đảo đều tay cho đến khi chín. Thêm chút nước mắm giúp cá dậy mùi hấp dẫn.

Bước 2: Tiếp theo, cho cháo trắng và nước sôi vào nồi có cá rồi khuấy đều, đun chín. Rửa sạch rau lang và xay nhuyễn. Khi thấy cháo sôi đã mạnh thì cho rau lang vào và tiếp tục đun sôi.

Bước 3: Khi thấy hỗn hợp cháo với rau chín đều thì tắt bếp. Không nên đun quá lâu vì rau mồng tơi rất nhanh nhừ.

Bước 4: Múc cháo ra bát, có thể cho thêm một chút dầu oliu vào trộn cùng và cho bé thưởng thức. Cháo cá lóc rau lang giúp bé ngon miệng, đủ chất - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng với những công thức hay trên đây, các mẹ đã nắm được cách nấu cháo cá lóc cho bé thơm ngon bổ dưỡng tại nhà, giúp bé ăn nhanh chóng lớn. Bạn cũng có thể kết hợp các loại rau củ khi nấu cháo cá lóc giúp món ăn không tanh và thêm nhiều màu sắc hấp dẫn.

Cách nấu nước dashi rau củ cho bé ăn dặm ngon miệng Theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, người ta thường dùng nước dashi thay cho gia vị. Vậy cách nấu nước dashi rau củ như thế nào giúp bé ăn ngon, mẹ đã biết chưa?

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