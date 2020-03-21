Các dấu hiệu chuyển dạ mà bất cứ mẹ bầu nào cũng phải biết

Nuôi dạy con 21/03/2020 16:46

Mẹ bầu có thể không biết một số thứ nhưng các dấu hiệu chuyển dạ thì mẹ nào cũng phải biết đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ.

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Chuyển dạ chính là thời khắc cực kỳ quan trọng trong thai kỳ. Đây là dấu mốc kết thúc những ngày tháng con nằm trong bụng mẹ để bắt đầu cuộc sống. Vậy nên, mẹ cần phải đặc biệt chú ý về các dấu hiệu chuyển dạ để có những kiến thức bước vào cuộc “vượt cạn” đầy khó khăn.

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Các dấu hiệu chuyển dạ mà bất cứ mẹ bầu nào cũng phải nắm chắc - Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu chuyển dạ sinh con so

Chuyển dạ sinh con là quá trình thai nhi và các phần phụ của thai được đưa ra bên ngoài theo đường sinh dục của mẹ. Thời gian chuyển dạ sinh con sẽ phục thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thường thì dấu hiệu sắp sinh trước 2 ngày. Và thời gian có thể kéo dài từ 8 đến 16 tiếng.

Những dấu hiệu sắp sinh con so đối với các mẹ mới sinh lần đầu là:

Bung các nhớt hồng

Nút nhầy ở vị trí giữa âm đạo và cổ tử cung sẽ giữ nguyên vị trí trong suốt quá trình mang thai. Bên cạnh đó, cơ thành tử cung, lớp màng ối sẽ phối hợp cùng với nút nhầy để bảo vệ thai nhi không cho vi khuẩn xâm lấn. Vì vậy, khi cổ tử cung mở ra, đồng nghĩa với nút nhầy cũng sẽ thoát ra ngoài cửa âm đạo. Mẹ sẽ thấy nhớt hồng báo chuyển dạ.

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Các cơn co sẽ xuất hiện nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các cơ gò tử cung xuất hiện

Dấu hiệu chuyển dạ tuần 38 trở đi mà mẹ dễ nhận biết nhất đó là xuất hiện các cơn gò tử cung. Khi sờ lên bụng gò cứng nhưng không hề đau một chút nào. Nó là báo hiệu thai nhi đã lọt xuống tiểu khung. Từ đó bé sẽ có một thai thuận.

Chảy nước ối

Khi những cơn gò tử cung ngày càng tăng lên, áp lực vào buồng tử cung cũng ngày càng tăng. Đỉnh điểm là đầu thai di chuyển xuống phía dưới và tạo thành đầu ối. Đầu ối sẽ căng phồng lên ở nơi tiếp giáp với vòng của cổ tử cung. Báo hiệu là màng ối sắp vỡ. Khi vỡ ối, cơn đau xuất hiện nhiều hơn, dồn dập.

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Mẹ sẽ cảm nhận được những cơn đau đẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi qua thăm khám âm đạo

Các nữ hộ sinh sẽ thăm khám bên trong âm đạo của mẹ. Mẹ sẽ thấy có sự thay đổi ở cổ tử cung. Cổ tử cung sẽ mở dần và đầu ối thai nhi sẽ thành lập, thấy sự tiến triển của ngôi thai sau mỗi lần co tử cung. Tùy theo thời điểm gò tử cung mà bác sĩ sẽ nhắc bạn rặn sinh nhờ đó mà sẽ tăng hiệu quả đẩy thai nhi ra bên ngoài.

Các dấu hiệu chuyển dạ sinh con rạ

Dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con rạ trước 1 ngày mẹ sẽ thấy những điều sau đây.

Cử động thai máy thường xuyên

Việc thai cử động thường xuyên mẹ sẽ thấy ở dấu hiệu chuyển dạ tuần 39. Và những cử động này càng ngày càng rõ rệt. Bởi tử cung của mẹ trở nên chật chội hơn. Thai nhi vận động mạnh hơn và đầy bất ngờ nhiều khi khiến mẹ giật mình. Nhưng vào trước khi sinh 1 ngày, cử động thai máy sẽ nhiều hơn như một sự thông báo là bé đang muốn chào đời rồi đó.

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Hãy nằm với tư thế thoải mái nhất và nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện co thắt dồn dập

Dấu hiệu sắp sinh con thứ 2 tiếp theo ở mẹ bầu đó là những cơn co thắt xuất hiện dồn dập hơn. Co thắt có 2 loại là co thắt thật và cơn co thắt giả. Dấu hiệu này sẽ bắt đầu xuất hiện khi mẹ mang thai ở tháng thứ 7. 

Và trước khi sinh 1 đến 2 ngày, các cơn co sẽ nhiều hơn, mạnh hơn. Nếu mẹ thấy các cơn co thắt chỉ cách nhau khoảng từ 5 cho đến 7 phút thì hãy đến gặp bác sĩ để chuẩn bị đón bé chào đời.

Tiêu chảy

Trước 1 đến 2 ngày sinh, mẹ sẽ bị tiêu chảy do kích thích tố khi sinh gây ra sự tác động lên thành ruột. Mẹ sẽ cảm thấy đau bụng và kèm theo hiện tượng tiêu chảy.

Vỡ nước ối

Dù là sinh con so hay con rạ thì đây cũng là một dấu hiệu báo cho mẹ biết về sự chuyển dạ. Một số mẹ bị tình trạng tiểu đêm không kiểm soát được. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì chất lỏng đi ra khiến mẹ lầm tưởng và không nghĩ là bị vỡ ối.

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Đến gặp bác sĩ khi thấy những dấu hiệu ngày càng rõ rệt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu trước khi sinh 1 tuần

Những dấu hiệu chuyển dạ sẽ xuất hiện trước khi sinh 1 đến 2 ngày rất ngắn ngủi. Nhưng trước đó khoảng 1 tuần là mẹ đã có thể nhận biết được những sự thay đổi của cơ thể. Hãy ghi nhớ những điều sau đây để chuẩn bị tốt nhất tinh thần trước khi sinh con.

  • Thấy bề của tử cung nhỏ lại, không tăng lên và cảm thấy dễ thở hơn khi nằm. 
  • Đau lưng hoặc thấy đầu trăn ở phần bụng dưới xuất hiện do khớp ở vùng chậu giãn ra, các dây chằng mềm hơn. 
  • Đi tiểu và đi tiểu nhiều lần hơn trong ngày. 
  • Vùng kín của mẹ bắt đầu sưng nề, giãn nở để chuẩn bị cho việc sinh nở dễ dàng hơn.
  • Đau bụng dưới theo từng cơn đều đặn.
  • Phù hai chân do tử cung lớn, nặng đè vào tĩnh mạch chủ khiến máu khó lưu thông.
  • Mất ngủ do lo lắng, căng thẳng hoặc tự nhiên không thể ngủ được và không rõ nguyên nhân.
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Thật thoải mái để việc sinh em bé dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những dấu hiệu chuyển dạ mà mẹ cần phải nắm bắt. Chủ động nhận biết các dấu hiệu này giúp việc sinh nở được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. Cùng với đó hãy nghỉ ngơi và tạo cảm giác thoải mái cho bản thân.

Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh mẹ bầu nên biết

Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh mẹ bầu nên biết

Dưới đây là những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh mà các mẹ bầu cần biết rõ. Từ đó, chuẩn bị kịp thời tất cả mọi thứ tốt nhất để chào đón bé yêu chào đời.

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