Bàn học Chilux - tiên phong sáng tạo

Chân bàn học được thiết kế với con quay, dễ dàng quay để thay đổi chiều cao mặt bàn trung bình dao động từ 53cm đến 77cm so với mặt đất. Kết hợp với bàn học ngồi đúng tư thế từ thương hiệu này, ba mẹ có thể sử dụng lâu dài theo sự phát triển của bé để luôn đảm bảo bé có tư thế ngồi học tập thoải mái nhất, góp phần giúp bé chống gù, chống cận khi ngồi lâu trên bàn học

Và Chilux, một trong những đơn vị đi đầu trong việc thiết kế, sản xuất các dòng bàn học thông minh, hiện có mặt ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines...là một sự lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều ba mẹ ở Việt Nam. Hãy cùng điểm qua những sự ưu việt của các dòng bàn học của Chilux sau đây.

Ngoài ra, chân bàn học còn được trang bị bánh xe, bé có thể tự di chuyển nếu muốn thay đổi góc và hướng bàn học giúp thay đổi trạng thái học tập. Đây cũng là một cải tiến đáng được ghi nhận của Chilux

Giá sách:

Tất cả bàn học Chilux đều được trang bị giá sách để thuận tiện cho bé đựng đủ các sách vở, đồ dùng học tập của mình. Với phiên bản kích thước 120cm cho mặt bàn, sản phẩm có thể chứa đủ sách, giấy A2, A3, A4, dễ dàng phân loại nơi đặt và tìm kiếm

Phụ kiện cho bàn học

Phiên bản 120cm Với mặt bàn rộng, ba mẹ có thể dễ dàng đặt đèn học lên cho bé. Đi kèm đó là đồng hồ, hộp đựng bút viết, hộc bàn, hộc tủ, khung đỡ Ipad hay sách được thiết kế gọn gàng, đẹp. Nhiều bé rất yêu thích những thiết kế nhỏ nhưng phù hợp với nhu cầu học tập của bé này.

Bàn học Chilux trang bị nhiều phụ kiện học tập cho bé

Ghế ngồi đúng tư thế cũng là một món phụ kiện đi kèm không thể thiếu cho bé. Với 2 phiên bản ghế ngồi học đúng tư thế từ Chilux cũng là sự lựa chọn không tồi. Với lớp nệm dày, ngồi êm ái, có thể điều chỉnh chiều cao phù hợp với chiều cao của bàn học và bé sẽ giúp bé ngồi học thoải mái, khoa học hơn. Đặc biệt phiên bản cao cấp còn trang bị thêm bánh xe di chuyển thuận tiện, tự động khóa cố định khi bé ngồi lên, nhả ra di chuyển khi bé đứng dậy.

Đóng gói sản phẩm

Vấn đề đóng gói một chiếc bàn học to như vậy ắt hẳn nhiều ba mẹ sẽ thắc mắc làm sao có thể vận chuyển đi các tỉnh thành được. Và tương tự như việc đóng gói chiếc nôi cũi Chilux được nhiều ba mẹ biết đến, bàn học Chilux cũng được đóng gói với kích thước gọn gàng, phù hợp để giao hàng COD tận nhà, tận mọi ngóc ngách ở Việt Nam.

Đi kèm đó là sách hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng chi tiết, cũng như video mô phỏng đầy đủ trên kênh youtube của Chilux, ba mẹ có thể tự tay lắp đặt bàn học Chilux ngay tại nhà, hoặc có thể để con tham gia lắp đặt cùng. Nhiều phụ huynh tâm sự đây cũng là một hoạt động tạo sự thích thú cho con khi được chính tay lắp đặt lên chiếc bạn học yêu thích của con.

Kích thước của bàn học:

Có thể thấy Chilux cho ra nhiều phiên bản kích thước để ba mẹ và bé có thể lựa chọn: mặt bàn dài 80cm, 100cm và 120cm, rộng 66cm, rộng rãi cho bé học tập.

Như phần chân bàn học đã đề cập ở trên, kích thước chiều cao của mặt bàn so với mặt đất có thể điều chỉnh dễ dàng từ 53-77cm, thuận tiện cho nhiều bé có thể điều chỉnh phù hợp với chiều cao của mình. Đây cũng là điểm mà nhiều người hay gọi là “bàn học thông minh” Chilux

Bàn học Chilux có thể điều chỉnh chiều cao

Ngoài ra mặt bàn có thể được điều chỉnh góc nghiêng thông minh từ 0 đến 50 độ. Với việc linh hoạt điều chỉnh độ nghiêng mặt bàn, bé có thể thoải mái ngồi viết, đọc sách hay vẽ tranh ngay trên bàn (mặt bàn có trang bị lớp chống xước, dễ dàng lau chùi với các loại mực không dầu)

Chất liệu sản xuất

Chất liệu chủ yếu của bàn học Chilux là phần sắt cho chân bàn, nhựa nguyên sinh cho hộc bàn, hộc tủ, phụ kiện bằng nhựa. Lớp sơn tĩnh điện cao cấp, dày, chắc chắn bên ngoài sẽ giúp sản phẩm có mặt ngoài đẹp mắt, an toàn và bền bỉ với thời gian

Với mặt bàn học, vị trí mà bé tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất được trang bị 3 lớp với lớp lõi là gỗ nguyên khối được bao bọc bởi lớp ván giá cố ở giữa và lớp chống xước ngoài cùng để bé có thể vẽ, viết trên mặt bàn mà vẫn dễ dàng lau chùi

Chất liệu gỗ của các dòng bàn học Chilux

Đặc biệt, gỗ sản xuất bàn học Chilux có chứng nhận F4 của Nhật Bản với mức phát thải tiêu chuẩn Nhật Bản, từ đó giúp một phần bảo vệ sức khỏe của bé khi tiếp xúc lâu dài với bàn học. Đây cũng là điểm cộng ở những thị trường khó tính và có tiêu chuẩn cao như Singapore và các nước phát triển

Ngoài những đánh giá phía trên, ba mẹ có thể tham khảo thêm nhiều review, feedback những khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm bàn học cho bé từ thương hiệu Chilux để có thêm nhiều góc nhìn chân thật nhất, từ đó để đưa ra quyết định tốt hơn cho bé nhà mình.

Một dòng bàn học có phân khúc giá tầm trung từ Chilux

Tất nhiên hiện nay trên thị trường cũng có nhiều đơn vị cung cấp các dòng bàn học cho bé, với nhiều mức giá và thiết kế khác nhau, ba mẹ hãy cân nhắc để có cho mình và bé một sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất

Các dòng bàn học cho bé đến từ Chilux đều có chính sách đổi mới trong 100 ngày nếu có lỗi sản xuất, bảo hành 3 năm, vận chuyển COD tận nhà. Chilux cũng là một trong những đơn vị được đánh giá rất cao về thái độ phục vụ và tận tâm trong mặt chăm sóc khách hàng

Thông tin của Chilux:

Chilux – thương hiệu chuyên sản xuất sản phẩm tiện ích dành cho bé tiên phong tại Singapore và nhiều quốc gia khác như Malaysia, Thái lan, Việt Nam, …v.v Các sản phẩm mà Chilux phát triển đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, rất được khách hàng quốc tế và trong nước ưa chuộng