Theo nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ em dưới một tuổi không nên uống nước trái cây đóng hộp và trẻ em ở độ tuổi lớn hơn nên hạn chế uống loại nước này. Nước ngọt đóng hộp có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làn da và trí nhớ của trẻ. Nước ngọt có chứa lượng lớn calo và đường có thể gây sâu răng và không cung cấp bất kỳ vitamin hay khoáng chất nào cho trẻ.

Thay vào đó, bạn nên xay sinh tố các loại trái cây tươi cho con uống hoặc cho con ăn sữa chua để cung cấp dưỡng chất cho trẻ.

Những thực phẩm đóng hộp thường chứa nhiều chất hóa học, chất bảo quản để làm chậm tốc độ hư hỏng của thực phẩm. Tuy đồ hộp rất tiện lợi và tiết kiệm được nhiều công sức cho bố mẹ nhưng những chất bảo quản này rất bất lợi cho cơ thể trẻ em, khiến tỳ vị hư hàn, gây tích tụ thức ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn

Trẻ em không nên ăn quá nhiều xúc xích hay các loại thịt đã qua chế biến sẵn. Một nghiên cứu từ Hiệp hội Ung thư Hoa kỳ cho biết cứ 50 gram thịt chế biến sẵn sẽ làm bạn tăng khả năng mắc bệnh ung thư trực tràng lên 18%. Họ cũng khuyên mọi người nên hạn chế ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến ung thư.

Thay vào đó, bạn nên lựa chọn cá cho bữa ăn hàng ngày của gia đình. Ngay cả thức ăn nhanh, cá cũng là một sự lựa chọn lành mạnh hơn thịt.

Dưa chua

Dưa chua là món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy vậy, dưa chua chứa nhiều muối, làm tăng gánh nặng do dạ dày, bất lợi cho thận của trẻ.

Pizza đông lạnh

Cha mẹ nên hạn chế cho con ăn pizza đông lạnh bán ở các siêu thị. Bởi các nguyên liệu phủ trên lớp bánh không có nguồn gốc rõ ràng, muối và chất béo trong phô mai sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Một nghiên cứu y khoa cho thấy tỷ lệ trẻ em mắc chứng nghiện đồ ăn nhanh ngày càng tăng. Béo phì và tiểu đường có liên quan nhiều đến lựa chọn thực phẩm ăn nhanh thường xuyên.

Thay vì mua sẵn, bạn hãy tự làm bánh pizza cho con với các nguyên liệu tươi ngon như cà chua, nấm, hành tây, ô liu.

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn thừa

Loại tình huống này chủ yếu xảy ra ở những gia đình có người già phụ giúp nuôi nấng cháu nhỏ, vì phần lớn người già đều rất tằn tiện. Nếu bạn nấu quá nhiều thức ăn, họ sẽ cất thức ăn vào tủ lạnh. Tuy vậy, ăn các loại thức ăn này có thể ảnh hưởng đến dạ dày, lá lách của trẻ nhỏ, dẫn đến tiêu chảy và đau bụng.

Kẹo cao su

Trẻ con không nên ăn kẹo cao su. Bởi vì hầu hết kẹo cao su đều chứa lượng đường rất cao và điều này có thể gây hại cho răng của trẻ, gây sâu răng. Còn các loại kẹo cao su không có đường lại khiến trẻ dễ bị tiêu chảy. Nhưng nguy hiểm nhất là trẻ có thể vô tình nuốt kẹo cao xuống bụng, dễ gây khó thở và tắc nghẽn hệ tiêu hóa.

Thay vì nhai kẹo cao su, bạn có thể cho con nhai các loại rau củ quả khác như cà rốt, dưa chuột... hoặc làm đồ ăn nhẹ cho chúng. Nếu con quá thích kẹo cao su, hãy cho chúng sử dụng loại kẹo xylitol.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chiên như gà rán không dễ tiêu hóa. Ngoài ra, đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ sẽ khiến trẻ phát triển chiều ngang, tăng cân, gây rối loạn nội tiết dẫn đến đường xương đóng sớm, ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.