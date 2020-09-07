Bà bầu có nên dùng mỹ phẩm không? Cần lưu ý những gì?

Nhiều mẹ bầu thường thắc mắc bà bầu có nên dùng mỹ phẩm không? Đối với phụ nữ, nhu cầu làm đẹp luôn luôn hiện hữu, kể cả khi mang thai. Tuy nhiên, các mẹ cần lựa chọn những sản phẩm mỹ phẩm an toàn và phù hợp với mình, để đảm bảo rằng em bé trong bụng sẽ không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe .

Do đó, việc sử dụng các loại mỹ phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt là điều vô cùng quan trọng đối với quá trình chăm sóc sắc đẹp của bà bầu. Và câu trả lời là bà bầu nên dùng mỹ phẩm nhưng cần lưu ý trong việc lựa chọn, cụ thể sẽ được chia sẻ trong phần tiếp theo.

Theo các chuyên gia, chị em phụ nữ khi mang thai sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt là làn da. Những đốm đồi mồi, nám, da khô, nhờn là những hiện tượng khá phổ biến ở hầu hết chị em phụ nữ. Ngoài ra, độ tuổi mang thai chủ yếu nằm trong khoảng từ 25 đến 30 tuổi. Đây là khoảng thời gian phụ nữ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu thoái hóa da, cần áp dụng các biện pháp chăm sóc nhiều hơn.

Những lưu ý khi lựa chọn và sử dụng các loại mỹ phẩm cho bà bầu

Những lưu ý khi lựa chọn và sử dụng các loại mỹ phẩm cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ đừng mặc định cứ là mỹ phẩm hữu cơ hay mỹ phẩm thiên nhiên là tốt cho mẹ bầu và không ảnh hưởng gì tới thai nhi. Thực tế là một số thành phần làm đẹp không gây hại cho sức khỏe của người lớn nhưng lại có thể khiến em bé trong bụng mẹ bị nhẹ cân, nguy cơ bị dị tật, sinh non.

Do đó, trong thời gian bầu bí, các bạn không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn các loại mỹ phẩm dưỡng da hay trang điểm, chỉ cần tránh một số sản phẩm dưới đây:

Nước hoa/hương liệu chứa phthalates

Có nhiều bà bầu từ bỏ nước hoa và các loại sản phẩm có mùi thơm nhưng không thực sự hiểu vấn đề. Thành phần gây hại cho mẹ bầu trong nước hoa chính là phthalates, chất này có thể tác động tới hormone, ảnh hưởng xấu tới mẹ lẫn con.

Bà bầu nên tránh các loại nước hoa/hương liệu chứa phthalates - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn nước hoa, nếu mẹ không tìm thấy phthalates trong bảng thành phần cũng đừng vội cho rằng sản phẩm không hề có phthalates. Nó có thể nằm trong công thức được ghi là “fragrance” hay “perfume”.

Do đó, để chắc chắn, các mẹ hãy dùng loại mỹ phẩm không mùi, được ghi rõ “fragrance-free” trên bao bì. Hoặc nếu chúng có mùi thơm mà lại được gắn mác “phthalates-free” thì vẫn hoàn toàn sử dụng được.

Kem dưỡng chứa thành phần Retinol/ các dẫn xuất của vitamin A

Khi mang thai, các mẹ nên ngừng việc dùng tất cả các loại kem dưỡng da, serum chống lão hóa chứa Retinol hoặc các dẫn xuất của vitamin A. Bởi hàm lượng vitamin A quá cao có thể khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật.

Mẹ bầu nên tránh các loại kem dưỡng da, serum chứa retinol hoặc các dẫn xuất của vitamin A - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nên loại bỏ các sản phẩm có công dụng làm trắng da, làm đều màu da, mờ thâm chứa hydroquinone hoặc glutathione bởi chúng có thể ảnh hưởng tới tế bào da của thai nhi.

Sơn móng tay chứa toluen và formaldehyde

Toluene và formaldehyde là 2 thành phần thường gặp trong các loại sơn móng tay công thức cũ, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Dễ gây dị ứng, có thể làm thai nhi mắc nguy cơ ung thư. Nếu mẹ bầu hít phải những chất này thì tác hại còn rõ rệt hơn.

Các mẹ nên chọn loại sơn móng tay không chứa toluen và formaldehyde, tần suất sử dụng cũng chỉ nên khoảng 1 lần/ tuần. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên chọn loại nước làm sạch sơn móng tay không chứa acetone, vừa giúp móng khỏe vừa hạn chế chất độc hại.

Sản phẩm làm sạch chứa BHA

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai không được sử dụng BHA dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là chất không gây hại đến sức khỏe con người nhưng liều lượng lớn lại có thể khiến thai nhi bị dị tật do nó hoạt động giống cơ chế của thuốc aspirin.

Bà bầu nên dùng sản phẩm tẩy tế bào chết dạng kỳ thay vì BHA - Ảnh minh họa: Internet

Sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học BHA nên ngưng dùng vì chúng có thể xâm nhập vào da. Tốt nhất, các mẹ bầu hãy đổi sang các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng kỳ, chỉ tác động lên bề mặt da.

Bà bầu có nên dùng serum? Bà bầu có nên dùng mỹ phẩm dưỡng da?

Khi mang thai, hệ nội tiết trong cơ thể người mẹ sẽ sản sinh ra nhiều, biến đổi phức tạp để thích nghi với việc có em bé. Đây chính là nguyên nhân khiến da mẹ ngày càng xấu. Nám, thâm sạm, tàn nhang, khô, nứt nẻ,… tàn phá làn da mẹ. Chính vì vậy, serum và kem dưỡng da chính là cứu cánh tốt nhất.

Hiện nay, có rất nhiều loại serum dành riêng cho mỗi loại da, thậm chí là từng nguyên nhân gây hại cho da nhưng lại không có nhiều loại serum sản xuất dành riêng cho bà bầu. Tuy nhiên, bạn có thể dùng các loại serum chứa thành phần an toàn từ các thương hiệu mỹ phẩm tốt cho bà bầu.

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Mang thai có nên dùng sữa rửa mặt?

Bà bầu nên dùng loại sữa rửa mặt phù hợp và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, chưa có nghiên cứu nào khẳng định việc dùng sữa rửa mặt trong thai kỳ sẽ tác động nghiêm trọng đối với thai nhi và mẹ. Vì vậy, bà bầu được phép dùng sữa rửa mặt, chỉ cần chọn các sản phẩm phù hợp cho da đồng thời an toàn là được.

Qua những thông tin trong bài viết, chắc hẳn các mẹ đã có câu trả lời cho câu hỏi bà bầu có nên dùng mỹ phẩm không. Hãy luôn nhớ rằng làm đẹp là tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn để giúp mẹ khỏe, bé khỏe!