Bà bầu có được ăn ốc không? Nên ăn ốc vào thời điểm nào?

Ốc là một món ăn được rất nhiều người ưa thích bởi hương vị thơm ngon, bổ dưỡng của món ăn này. Vậy bà bầu có được ăn ốc không hay ăn ốc có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không là mối quan tâm của rất nhiều mẹ bầu . Cùng giải đáp các thắc mắc trên trong bài viết này.

Ốc là một thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng, bổ sung nhiều khoáng chất như canxi, sắt, carbohydrate… cần thiết cho cơ thể.

Trước khi giải đáp thắc mắc bà bầu có được ăn ốc không, hãy tìm hiểu các thông tin khái quát nhất về giá trị dinh dưỡng của món ốc:

Thịt ốc có vị ngọt, tính hàn có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh như: phù thũng, bệnh gan, vàng da, bệnh thủy đậu, bệnh nhiễm trùng, trĩ… Ăn ốc giúp lưu thông khí huyết, nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Ốc có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như: ốc luộc, ốc xào, ốc hấp, ốc nấu canh… giúp người ăn không cảm thấy ngán mỗi khi sử dụng loại thực phẩm này.

Ốc cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có được ăn ốc không?

Bà bầu có nên ăn ốc hay không là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén. Thực tế có rất nhiều mẹ bầu không dám ăn ốc trong suốt quá trình mang thai vì lo sợ con sinh ra sẽ bị chảy nước dãi hoặc chậm nói… Tuy nhiên đây chỉ là những lời đồn không có căn cứ, chưa có một cơ sở khoa học nào chứng minh điều đó.

Vì vậy các mẹ bầu trong giai đoạn mang thai không nên bỏ qua món ăn “khoái khẩu” này vì trong ốc có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết.

Vậy bà bầu có nên ăn ốc hay bà bầu có ăn được ốc biển không? Câu trả lời các mẹ hoàn toàn có thể sử dụng các món ăn này vì không gây hại gì cho cơ thể của mẹ cũng như thai nhi, ngược lại còn cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể mẹ và bé.

Tuy nhiên do ốc là thực phẩm có tính hàn, dễ gây lạnh bụng nên những mẹ bầu có hệ tiêu hóa không tốt không nên sử dụng hoặc sử dụng hạn chế các món chế biến từ ốc. Bên cạnh đó để hạn chế việc lạnh bụng khi chế biến ốc các mẹ có thể cho thêm các gia vị như gừng, sả… để làm ấm cơ thể.

Bà bầu hoàn toàn có thể sử dụng các món ăn chế biến từ ốc - Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn ốc vào thời điểm nào trong giai đoạn thai kỳ

Các mẹ bầu thường thắc mắc rằng bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn ốc không? Thực tế chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh ăn ốc trong 3 tháng đầu có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Vì vậy các mẹ bầu trong giai đoạn này vẫn còn thể thưởng thức món ăn từ loại thực phẩm thơm ngon này.

Tuy nhiên thời điểm 3 tháng đầu của thai kỳ thường các mẹ bầu sẽ gặp các triệu chứng ốm nghén, sức khỏe cơ thể không được tốt, nếu sử dụng ốc quá nhiều có thể dẫn đến lạnh bụng, tiêu chảy làm mất sức, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Vì vậy các mẹ chỉ nên ăn một lượng ốc ít và hạn chế số lần ăn trong giai đoạn này. Sau khi hết thời kỳ ốm nghén 3 tháng đầu, các mẹ bầu có thể sử dụng các món ăn từ ốc một cách bình thường.

Ngoài ra ốc thường có mùi tanh rất dễ khiến cho cảm giác buồn nôn và khó chịu ở các mẹ bầu trong 3 tháng đầu tăng lên, vì vậy nếu như các mẹ cảm thấy khó chịu với mùi vị của ốc thì không nên ăn.

Mẹ bầu nên hạn chế ăn ốc trong 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹ bầu bị dị ứng với các loại hải sản cũng không nên ăn ốc trong giai đoạn mang thai.

Qua đây chị em phụ nữ đã tự tin trả lời 3 tháng đầu bà bầu có được ăn ốc không? Bạn vẫn có thể sử dụng món ăn này một cách bình thường nếu cảm thấy thèm ăn. Tuy nhiên để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và thai nhi, các mẹ bầu cần có những lưu ý khi chế biến món ăn từ ốc:

Rửa sạch ốc trước khi chế biến: Do ốc thường sống ở các vùng ao, hồ, đầm lầy nên khi mua về chị em cần rửa sạch bùn, đất, các chất bẩn bám trên người ốc. Ngoài ra bạn nên ngâm ốc từ 2–3h đồng hồ trước khi chế biến để ốc sạch hẳn.

Nên ngâm ốc trước khi sơ chế - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ốc kỹ: Trong ốc thường chứa nhiều loại ký sinh trùng nên trong quá trình chế biến các mẹ bầu phải nấu món ăn thật chín, ăn tái sẽ không tốt cho sức khỏe. Nên thêm gừng và sả vào trong món ăn để không bị lạnh bụng.

Sử dụng ốc với một lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều sẽ không có lợi cho hệ tiêu hóa vốn không ổn định trong quá trình mang thai.

Thêm các gia vị có tính nóng vào trong chế biến ốc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc bà bầu có được ăn ốc không, cũng như thời điểm thích hợp nên sử dụng các món ăn từ ốc. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để các mẹ bầu biết cách bổ sung dinh dưỡng từ loại thực phẩm này một cách hợp lý, an toàn.