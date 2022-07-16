5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời, cha mẹ áp dụng ngay

Nuôi dạy con 16/07/2022 16:50

Cha mẹ luôn là những người yêu thương con một cách sâu sắc. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người không ít lần cảm thấy thất vọng với sự thiếu hợp tác của trẻ. Vậy làm thế nào để trẻ ngoan ngoãn nghe lời là một vấn đề lớn được nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh đã vô tình khiến cho con mình trở nên khó nghe lời. Tuy nhiên, cũng có nhiều cách để con cái nghe lời cha mẹ, đặt ra những ranh giới lành mạnh và giúp cho mối quan hệ của cả hai trở nên dễ dàng hơn một chút.

1. Cố gắng lắng nghe

Giao tiếp luôn mang tính hai chiều. Nếu muốn con lắng nghe mình, trước tiên bạn phải sẵn sàng lắng nghe bé.

Trẻ bướng bỉnh có thể có ý kiến riêng và có thường sẽ tranh luận với người khác. Bé có thể trở nên ngang tàng nếu cảm thấy mình không được lắng nghe. Vậy nên, ba mẹ hãy thật sự lắng nghe ý kiến, băn khoăn của con và trò chuyện cởi mở để bé ngoan ngoãn hơn.

5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời, cha mẹ áp dụng ngay - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Ví dụ, nếu con bạn không muốn rau, bạn không nên ép con ăn mà hãy thử hỏi vì sao bé không muốn ăn. Chỉ cần giữ bình tĩnh, bạn có thể tìm ra nguyên nhân khiến con không thích ăn rau. Khi biết được nguyên nhân, bạn có thể dễ dàng tìm cách cho bé ăn rau một cách tự nguyện vui vẻ. 

2. Không ép buộc con

Trẻ nhỏ cũng có tâm tư, nhu cầu và sở thích riêng vì thế bố mẹ đừng cố bắt ép các bé làm những điều mà bé không muốn bởi khi ấy các bé sẽ có xu hướng nổi loạn và không chịu nghe lời.

Ví dụ, bé đang ngồi vặn ru bích vui vẻ nhưng đã đến giờ phải chuẩn bị bài cho ngày mai. Khi ấy, nếu mẹ quát mắng, bắt bé dừng ngay lập tức thì chắc chắn mẹ sẽ nhận được một tiếng “không” cùng với thái độ vùng vằng, khó chịu. Thay vào đó, mẹ nên ngồi lại nhắc nhở con, và nói cho con biết nếu con không chuẩn bị bài tốt thì không thể học tốt vào ngày hôm sau được. Như vậy bé sẽ cất ru bích sang một bên và học bài.

3. Cho con lựa chọn

Những trẻ bướng bỉnh thường có suy nghĩ riêng và không thích ba mẹ chỉ bảo mình phải làm gì. Vậy nên, bạn hãy cho con quyền lựa chọn để bé không có cảm giác mình bị ép buộc làm một việc gì đó.

5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời, cha mẹ áp dụng ngay - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ví dụ như nếu bạn muốn con đi ngủ trước 9 giờ tối, thay vì ép buộc con ngủ, hãy mang ra hai quyển sách bé thích và hỏi xem bé muốn đọc quyển nào trước giờ ngủ. Nếu bé vẫn không muốn đi ngủ, hãy giữ bình tĩnh và nhắc con rằng hiện giờ con chỉ được chọn một trong hai quyển sách chứ không có quyền chọn không đi ngủ.

4. Luôn giữ bình tĩnh

Bạn nên rời khỏi phòng và đi đến một nơi kín đáo có ổ khóa (để bé vào nôi hoặc vào cũi có cửa khóa nếu bé còn nhỏ). Bạn sẽ có được một khoảnh khắc yên tĩnh, để cơn giận qua đi giúp bạn kiềm chế những hành vi nóng giận không mong muốn hoặc dành ra năm phút để nghe một bài hát, bằng tai nghe hoặc chỉ cần lặp lại “con là món quà quý giá nhất của mình” nhiều

5. Động viên và khen ngợi con khi cần thiết

Thái độ, cách đối xử của người lớn với con cũng là nguyên nhân hình thành nên sự bướng bỉnh, khó bảo ở trẻ. Chính bởi vậy, muốn thay đổi một đứa trẻ cứng đầu, bố mẹ cần cố gắng động viên và khen ngợi con khi chúng cố gắng thực hiện những việc tốt, cho dù đó là việc nhỏ nhặt. Đừng gay gắt khi con làm sai điều gì đó mà hãy từ từ phân tích cho con hiểu.

Khuyến khích các hành vi tích cực sẽ làm cho các bé hiểu rằng đó là cách tốt để có được sự chú ý hoặc lời khen ngợi từ người khác. Bố mẹ cũng có thể tặng cho các con phần thưởng nhỏ để bé thêm hào hứng hơn.

 

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