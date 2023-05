4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh

So sánh với những người khác

Điều tồi tệ nhất mà bạn làm với bản thân khi bạn đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh, đó là sự so sánh. Ai đó có thể mang thai ngay lần đầu tiên thử, trong khi những người khác có thể phải thử thụ tinh ống nghiệm 5-6 lần mà không gặp nhiều may mắn. Vì vậy, hãy ngừng so sánh cơ thể và hành trình mang thai của bạn với một người khác. Hãy cố gắng để tiến trình tìm con của bạn tốt nhất và đừng để bị rắc rối về mặt tinh thần.

Tự trách mình

Vô sinh là một vấn đề tự nhiên có thể xảy ra với nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Cô lập bản thân và nhận lỗi sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy khủng khiếp hơn. Nếu bạn càng cố trách mình, thì tất cả những điều đó sẽ chỉ khiến bạn phát điên. Hãy chấp nhận nó như một quá trình tự nhiên và giữ liên lạc với bác sĩ để có thể tìm kiếm nhiều giải pháp mới.

Ám ảnh về chu kỳ hai tuần

Nếu bạn đang cố gắng thụ thai thì chắc hẳn bạn đã thực hiện tất cả các phép tính về chu kỳ kinh nguyệt và ngày mang thai của mình. Thông thường phụ nữ đợi quá trình rụng trứng hai tuần sau đó hai tuần mới đi thử thai. Tránh biến việc này thành "trung tâm thế giới" của bạn, nếu không nó có thể gây hại cho cuộc sống hàng ngày của bạn.

Thay vì để tình trạng vô sinh khiến bạn thất vọng, bạn phải chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra theo cách của mình. Bạn có thể thử nhiều phương pháp thụ thai khác mà hiện nay bạn có thể dễ dàng sử dụng. Bạn có thể chọn IVF hoặc thực hiện con đường mang thai hộ nếu việc thụ thai tự nhiên hoàn toàn không thể.

Theo Times of India