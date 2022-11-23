4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh

Nuôi dạy con 23/11/2022 08:40

Từ buồng trứng đa nang PCOS và các vấn đề cổ tử cung ở phụ nữ đến tinh trùng kém chất lượng và rối loạn tuyến yên ở nam giới, vô sinh là một vấn đề phổ biến xảy ra với số lượng lớn các cặp vợ chồng mỗi năm. Trong khi thật khó khăn để đối phó, nhưng thậm chí còn khó hơn để chấp nhận thực tế. Dưới đây là một số điều bạn không bao giờ được làm với bản thân khi bạn đang phải vật lộn với chứng vô sinh. 

4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số điều bạn không bao giờ được làm với bản thân khi bạn đang phải vật lộn với chứng vô sinh. 

Coi nó như một sự xấu hổ

4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vô sinh có thể làm bạn kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất. Đối với những cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai lâu dài, vấn đề này có thể là một thách thức lớn. Trong tình huống như vậy, tốt nhất là hỗ trợ lẫn nhau và thuyết phục bản thân rằng bạn đang cố gắng hết sức. Vô sinh không phải là một điều xấu hổ và có thể xảy ra với bất kỳ ai. 

Theo Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS), hơn 12-18 triệu cặp vợ chồng ở Ấn Độ được chẩn đoán vô sinh mỗi năm. Nó cũng không phải là "cụ thể cho phụ nữ", vì tình trạng vô sinh ở nam giới cũng chiếm một tỷ lệ lớn trong số lượng.

So sánh với những người khác

4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều tồi tệ nhất mà bạn làm với bản thân khi bạn đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh, đó là sự so sánh. Ai đó có thể mang thai ngay lần đầu tiên thử, trong khi những người khác có thể phải thử thụ tinh ống nghiệm 5-6 lần mà không gặp nhiều may mắn. Vì vậy, hãy ngừng so sánh cơ thể và hành trình mang thai của bạn với một người khác. Hãy cố gắng để tiến trình tìm con của bạn tốt nhất và đừng để bị rắc rối về mặt tinh thần.

Tự trách mình

4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vô sinh là một vấn đề tự nhiên có thể xảy ra với nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Cô lập bản thân và nhận lỗi sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy khủng khiếp hơn. Nếu bạn càng cố trách mình, thì tất cả những điều đó sẽ chỉ khiến bạn phát điên. Hãy chấp nhận nó như một quá trình tự nhiên và giữ liên lạc với bác sĩ để có thể tìm kiếm nhiều giải pháp mới.

Ám ảnh về chu kỳ hai tuần

4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang cố gắng thụ thai thì chắc hẳn bạn đã thực hiện tất cả các phép tính về chu kỳ kinh nguyệt và ngày mang thai của mình. Thông thường phụ nữ đợi quá trình rụng trứng hai tuần sau đó hai tuần mới đi thử thai. Tránh biến việc này thành "trung tâm thế giới" của bạn, nếu không nó có thể gây hại cho cuộc sống hàng ngày của bạn.

4 điều bạn cần dừng làm ngay nếu đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn hay vô sinh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì để tình trạng vô sinh khiến bạn thất vọng, bạn phải chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra theo cách của mình. Bạn có thể thử nhiều phương pháp thụ thai khác mà hiện nay bạn có thể dễ dàng sử dụng. Bạn có thể chọn IVF hoặc thực hiện con đường mang thai hộ nếu việc thụ thai tự nhiên hoàn toàn không thể.

Theo Times of India

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Bạn có biết phần khó khăn trong việc nuôi dạy con cái là gì không? Đó không phải là khó khăn với đứa trẻ, mà là khả năng của cha mẹ để giao tiếp hiệu quả với con của mình trong một tình huống có vấn đề. Cách bạn nói với con, cách bạn lựa chọn từ ngữ, giọng điệu của bạn, mọi thứ sẽ hình thành nên nhân cách và lòng tự trọng của chúng.

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