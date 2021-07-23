Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi

Nhịp sống trẻ 23/07/2021 07:00

Nữ bác sĩ gốc Việt, Lin Tai Yang chia sẻ thẳng thắn về phong cách thời trang quyến rũ dù gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng cô vẫn không quan tâm và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của cộng đồng mạng.

Lin Tai Yang sinh năm 1994 là một nữ bác sĩ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp cùng body vô cùng gợi cảm. Đặc biệt cô còn là con lai Việt - Trung - Nhật, sở hữu 3 dòng máu nên nhan sắc của cô nàng không thể bàn cãi. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ cô nàng còn có thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng hot girl học Đại học tại Trung Quốc sau đó học lên Cao học tại Canada nên cô được đánh giá cao về trình độ học vấn.

Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 1
Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 2
Theo đuổi hình ảnh sexy, quyến rũ là mục đích của cô nàng bác sĩ sinh năm 94 này. Ảnh: Internet

Hiện tại cô đã tạm gác lại công việc để chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình. Cô khẳng định khi con lớn hơn cô sẽ quay trở lại với công việc. Cô từng đăng kí tham gia một số cuộc thi nhan sắc đồng thời cô còn được các nhãn hàng mời đóng quảng cáo và làm người mẫu. Sở hữu làn da trắng như "bông bưởi", vóc dáng chuẩn người mẫu nên Lin Tai Yang thường chọn những set đồ tôn dáng. "Sexy là thương hiệu của tôi".

Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 3
Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 4
Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 5
Lin Tai Yang tự tin thả dáng bên hồ bơi. Ảnh: Internet

Có thể thấy hình ảnh về một cô nàng theo đuổi phong cách sexy đã gây ấn tượng mạnh cho những người hiện đang sử dụng các phương tiện MXH. Mặc dù, cô nàng luôn bị nhiều người dị nghị về cách ăn mặc của mình nhưng cô khẳng định: "Tôi mặc bất cứ thứ gì khiến tôi cảm thấy vui vẫn là không quan tâm đến người khác nghĩ gì". "Tôi thích phong cách sexy. Quan điểm của tôi là chỉ cần tôi cảm thấy đúng, thấy vui thì nó là chân lý". 

Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 6
Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 7

Thường diện những thiết kế kiệm vải có phần nguy hiểm nhưng Lin Tai Yang cô chưa từng gặp sự cố nào về lỗi trang phục. Khi được hỏi liệu cô có từng nghĩ tới việc sẽ tiết chế những hình ảnh gợi cảm, cô nàng chia sẻ: "Chắc không đâu, tôi gợi cảm tới 60 tuổi luôn". Có thể thấy, cô ý thức được là mình cần gì và muốn gì để theo đuổi theo hướng mà mình mong muốn. Không quan tâm đến những lời đàm tiếu từ người ngoài mà khẳng định bản thân qua từng bộ ảnh sexy. Cô nàng có vẻ rất ưa chuộng những bộ bikini có thiết kế xuyên thấu vì chúng mang đến vẻ đẹp quyến rũ nữ kín nữa hở. 

Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 8
Nữ bác sĩ gốc Việt lai 3 dòng máu khiến dân mạng 'xịt máu mũi' khi sở hữu body 'căng đét' và làn da trắng như bông bưởi - Ảnh 9
Cô nàng luôn chuộng những bộ bikini xuyên thấu. Ảnh: Internet
Hot girl đường phố diện đầm body khoe 3 vòng 'căng đét' nhưng biến thành thảm họa vì chọn nội y 'sai bét'

Hot girl đường phố diện đầm body khoe 3 vòng 'căng đét' nhưng biến thành thảm họa vì chọn nội y 'sai bét'

Thời trang luôn là chủ đề bàn tán của những anh chàng, cô nàng yêu cái đẹp. Họ luôn chọn cho mình những bộ trang phục xinh đẹp khi đi ra đường. Nhưng có những cô gái lại luôn chọn những bộ váy khoe những cong nóng bỏng. Nhưng lại mất điểm vì chất liệu của trang phục có sự co giãn quá đà làm họ bị lộ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

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Từ khóa:   Mỹ nữ đẹp nhất Trung Quốc thời trang bác sĩ hot girl

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