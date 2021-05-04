Ngồi xe lăn nhưng diện bikibi ‘một mất một còn’, 'nữ hoàng nội y' xứ Hàn làm 'bỏng mắt' cánh mày râu

Shin Jae Eun được biết đến là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc hút hồn. Đáng chú ý hơn là người đẹp xứ kim chi sở hữu gương mặt trong sáng như thiên thần, nhưng khác hoàn toàn với thân hình bốc lửa và nóng bỏng của mình. Cô nàng được người hâm mộ khen ngợi là có “gương mặt học sinh, nhưng thân hình phụ huynh”. Gần đây, cô càng được chú ý và bàn tán nhiều hơn bởi sức hút quyến rũ đến chết người dù chân bị bó bột.

Thân hình quyến rũ khi diện bikini khiến cánh mày râu ngã gục - Ảnh IGNV

Chuẩn mẫu người con gái được nhiều người săn đón - Ảnh FBNV

Đồng thời, cô nàng còn sở hữu làn da trắng mịn, đẹp đến không tì vết và là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nội y có tiếng tại Hàn Quốc.