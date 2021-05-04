Ngồi xe lăn nhưng diện bikibi ‘một mất một còn’, 'nữ hoàng nội y' xứ Hàn làm 'bỏng mắt' cánh mày râu

Nhịp sống trẻ 04/05/2021 08:01

Mỹ nhân sở hữu gương mặt thiên thần, trái ngược với ngoại hình 'nóng rực lửa' khiến nhiều người hâm mộ "đứng hình" và xuýt xoa mỗi khi ngắm nhìn.

Shin Jae Eun được biết đến là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc hút hồn. Đáng chú ý hơn là người đẹp xứ kim chi sở hữu gương mặt trong sáng như thiên thần, nhưng khác hoàn toàn với thân hình bốc lửa và nóng bỏng của mình. Cô nàng được người hâm mộ khen ngợi là có “gương mặt học sinh, nhưng thân hình phụ huynh”. Gần đây, cô càng được chú ý và bàn tán nhiều hơn bởi sức hút quyến rũ đến chết người dù chân bị bó bột.

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Thân hình quyến rũ khi diện bikini khiến cánh mày râu ngã gục - Ảnh IGNV
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Chuẩn mẫu người con gái được nhiều người săn đón - Ảnh FBNV

Đồng thời, cô nàng còn sở hữu làn da trắng mịn, đẹp đến không tì vết và là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nội y có tiếng tại Hàn Quốc.

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Cô nàng không ngần ngại diện những bộ nội y khoe đường cong của mình - Ảnh IGNV
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Tự tin 'khỏa nửa thân' khi cô nàng chụp hình tạp chí - Ảnh IGNV

Người hâm mộ luôn trầm trồ và không nở rời mắt khỏi những hình ảnh khi người đẹp Hàn Quốc diện đồ bơi trên bãi biển hay trong phòng tắm.

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Người đẹp khoe vòng ba cực khủng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh IGNV
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Bộ áo tắm táo bạo khoe trọn vòng ngực căng đầy của người đẹp gây chú ý - Ảnh IGNV
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Mỹ nhân không ngại khoe vòng một căng tròn, nảy nở trong phòng tắm - Ảnh IGNV

Những shoot hình của người mẫu nội y này thường hết sức táo bạo, ngay cả trong những ngày bình thường. 

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Ăn gà chiên cũng phải cực 'bốc lửa' - Ảnh IGNV
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Cô nàng đeo tất lưới cá và tạo dáng độc lạ khiến trái tim người hâm mộ xao xuyến - Ảnh IGNV

Hiện tại, Shin Jae Eun được biết đến với tư cách là người mẫu của tạp chí đàn ông Maxim và được hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. 

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Từ khóa:   Hotgirl bikini hotgirl Hàn Quốc người đẹp nội y

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