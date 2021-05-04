Ngồi xe lăn nhưng diện bikibi ‘một mất một còn’, 'nữ hoàng nội y' xứ Hàn làm 'bỏng mắt' cánh mày râu

Mỹ nhân sở hữu gương mặt thiên thần, trái ngược với ngoại hình 'nóng rực lửa' khiến nhiều người hâm mộ "đứng hình" và xuýt xoa mỗi khi ngắm nhìn.
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Shin Jae Eun được biết đến là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc hút hồn. Đáng chú ý hơn là người đẹp xứ kim chi sở hữu gương mặt trong sáng như thiên thần, nhưng khác hoàn toàn với thân hình bốc lửa và nóng bỏng của mình. Cô nàng được người hâm mộ khen ngợi là có “gương mặt học sinh, nhưng thân hình phụ huynh”. Gần đây, cô càng được chú ý và bàn tán nhiều hơn bởi sức hút quyến rũ đến chết người dù chân bị bó bột.
Đồng thời, cô nàng còn sở hữu làn da trắng mịn, đẹp đến không tì vết và là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nội y có tiếng tại Hàn Quốc.
Người hâm mộ luôn trầm trồ và không nở rời mắt khỏi những hình ảnh khi người đẹp Hàn Quốc diện đồ bơi trên bãi biển hay trong phòng tắm.
Những shoot hình của người mẫu nội y này thường hết sức táo bạo, ngay cả trong những ngày bình thường.
Hiện tại, Shin Jae Eun được biết đến với tư cách là người mẫu của tạp chí đàn ông Maxim và được hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.