Lập kỷ lục 1 giờ bán hết sản phẩm của 1 kho và 2 nhà máy, gia thế của "chiến thần" Hà Linh khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nhịp sống trẻ 17/03/2023 14:37

Nhiều người cho rằng, Hà Linh chắc hẳn là “lá ngọc cành vàng” hay sở hữu gia thế khủng chống đỡ cho những lùm xùm review đạp đổ chén cơm của người khác.

Nhắc đến cái tên Võ Hà Linh, chắc hẳn nhiều bạn trẻ không còn xa lạ với những màn review hết sức chân thực. Cô được biết đến như một beauty blogger, hot tiktoker, youtuber có lượng theo dõi “khủng”. Những video review mỹ phẩm và các món skincare của Võ Hà Linh luôn đạt triệu view.

Sau 4 năm kể từ lúc “khởi nghiệp” trên Youtube, kênh Ha Linh Official của cô đã đạt 1,87 triệu người đăng ký. Không chỉ vậy, kênh tiktok chính thức cũng có số lượng follow lên đến 3,3 triệu người. 

Lập kỷ lục 1 giờ bán hết sản phẩm của 1 kho và 2 nhà máy, gia thế của 'chiến thần' Hà Linh khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Võ Hà Linh có tuổi thơ khá vất vả khi bố mất sớm, mẹ cô là lao động chính nuôi 2 chị em ăn học.

Tên đầy đủ: Võ Hà Linh

Năm sinh: 1990

Nghề nghiệp: YouTuber, Reviewer

Quê quán: Thành phố Vinh

Cái tên chiến thần review mỹ phẩm Hà Linh được cộng đồng mạng đặt cho cô khi cô đứng lên thẳng thắn chỉ trích những người review, bán hàng bất chấp lương tâm. Lối nói chuyện rạch ròi, chi tiết, “nói có sách mách có chứng” cùng giọng nói đanh thép của cô là minh chứng cho cái tên này.

"Chiến thần" Hà Linh đã có buổi livestream đầu tiên trong sự nghiệp của mình trên nền tảng TikTok. Vì là lần đầu sử dụng nền tảng TikTok bán hàng nên Hà Linh còn khá bỡ ngỡ, nhưng rồi mọi thứ từ từ đi vào ổn định cũng là lúc hơn 50.000 người xem livestream liên tục "chốt đơn".  

Cháy hàng trên mọi mặt trận, Võ Hà Linh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đêm 15/3 vừa qua. Cô trở thành người live bán hàng trên TikTok lần đầu tiên đã đạt 80.000 "mắt" xem, 11 triệu tim.  

Chưa rõ cụ thể tổng số lượng đơn bán ra là bao nhiêu nhưng theo lời chủ tóp thì hơn 1 giờ đồng hồ, Hà Linh đã bán sạch hàng sản xuất từ 3 nhà máy.  

Lập kỷ lục 1 giờ bán hết sản phẩm của 1 kho và 2 nhà máy, gia thế của 'chiến thần' Hà Linh khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Màn livestream bán hàng "đỉnh chóp" của chiến thần Hà Linh khiến nhiều người sốc

Nhiều người cho rằng, Hà Linh chắc hẳn là “lá ngọc cành vàng” hay sở hữu gia thế khủng chống đỡ cho những lùm xùm review đạp đổ chén cơm của người khác. Hà Linh sinh ra trong một gia đình khá nghèo khó. Bố cô mất sớm, gia đình chỉ còn mẹ và một chị gái. Trước đó, cô đã từng hé lộ ngôi nhà cũ tại quê hương. Khi vẫn còn khó khăn, Võ Hà Linh sống cùng mẹ trong một “căn nhà cấp 4 dột nát trong ngõ sâu, cứ mỗi khi mưa to lại lụt đến ngang đùi”.

Gia đình cùng chung sống trong một căn nhà cấp bốn trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Vinh. Một phần nhờ công việc của mình, hiện tại Hà Linh và gia đình đã chuyển ra một chung cư và có cuộc sống khá giả hơn rất nhiều so với trước đây.

Đến khi lớn lên, người đẹp sinh năm 1990 cũng không có thu nhập ổn định với nghề nhân viên bán bảo hiểm lương 2-2.5 triệu đồng/tháng. Cô nàng chia sẻ mình đã từng làm công việc kinh doanh buôn bán quần áo thời trang. Đây là công việc đầu tiên tự lập đầu tiên của cô. Tuy thua lỗ đến 45 triệu đồng – một con số không hề nhỏ ở thời điểm đấy. Nhưng đây cũng là công việc đã đem lại nhiều sự trải nghiệm và kinh nghiệm cho cô. Trước những khó khăn chồng chất khó khăn đó, “chiến thần review” đổi hướng sang sân chơi Youtube với hy vọng thay đổi tương lai.

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Từ khóa:   Hà Linh chiến thần review Chiến thần review Hà Linh

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