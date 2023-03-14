Cuộc sống hôn nhân của Bà Nhân Vlog: 'Cưa đổ' chàng kỹ sư Nhật hơn 17 tuổi dù không rành ngoại ngữ

Nhịp sống trẻ 14/03/2023 10:59

Bà Nhân Vlog là cái tên nhận về rất nhiều quan tâm khi liên quan đến ồn ào thụ tinh nhân tạo vào những ngày gần đây.

Trên mạng xã hội mới đây, "Vợ chồng Bà Nhân" là một tài khoản thu hút nhiều sự chú ý. Nhân vật chính là một cặp đôi vợ Việt chồng Nhật. Chủ nhân của tài khoản đó là Lê Thị Đức Nhân, 29 tuổi đến từ Nha Trang. Chồng Nhân là Yamasaki Teruhito, 46 tuổi, là một kỹ sư ở Toyota. Hiện tại, hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Osaka, Nhật Bản.

Nhân và chồng quen nhau trong một lần anh sang Việt Nam công tác. Cô là người chủ động tán tỉnh trước sau khi tình cờ gặp Yamasaki. Ban đầu khi quen nhau, cô không biết chữ tiếng Nhật nào. Vốn "tiếng Anh bồi" khi đi bán hàng giúp cô giao tiếp được một chút. Hai bên dần dần quen nhau hơn và nảy sinh tình cảm nhanh chóng. Với Nhân, gặp được Yamasaki là một điều may mắn bởi vì hoàn cảnh gia đình nên cô có yêu cầu đặc biệt với người đàn ông của mình.

"Vợ chồng mình tuy cách nhau 17 tuổi nhưng anh ấy có tính cách khá trẻ. Anh rất thích ăn chơi, ví dụ như ăn nhậu, đi bar rồi thích "xõa" thoải mái chứ không có ép buộc hay gò bó gì. Mình lo cho gia đình từ khi mới 10 tuổi bởi hoàn cảnh chị và mẹ khó khăn. Bởi vậy mình nuôi hết cả gia đình và chẳng dám nghĩ lo riêng điều gì cho bản thân", Nhân tâm sự.

Cuộc sống hôn nhân của Bà Nhân Vlog: 'Cưa đổ' chàng kỹ sư Nhật hơn 17 tuổi dù không rành ngoại ngữ - Ảnh 1
Trong mỗi video của cô thường có sự đồng hành của ông xã hơn 17 tuổi tên Yamasaki Teruhito - Ảnh: FBNV

Đức Nhân còn chia sẻ rằng chồng rất thương và thấu hiểu cho cô, nên khiến cho khoảng cách tuổi tác của họ không còn là vấn đề nữa. Do đó, sau 2 năm yêu đương, Nhân quyết định kết hôn cùng Yamasaki và qua Nhật sinh sống. Bù lại, anh cũng hỗ trợ mọi thứ cho gia đình cô để Nhân không quá vất vả, lo toan về tiền bạc cho cả nhà.

Nhân chia sẻ: "Mẹ mình thấy quen anh, anh thương mình và thương cả gia đình mình thì vui lắm. Bản thân mình gánh vác nặng nề, nếu lấy chồng không lo được cho gia đình thì không thể. Giả dụ như không có mình hoặc mình vì tình yêu mà bỏ cả gia đình thì mẹ, chị và các cháu cũng chẳng biết bấu víu vào đâu. Mẹ mình cảm thấy anh cũng tốt và không ngăn cấm gì mối quan hệ này hết. Bà để mình tự quyết toàn bộ".

Cuộc sống hôn nhân của Bà Nhân Vlog: 'Cưa đổ' chàng kỹ sư Nhật hơn 17 tuổi dù không rành ngoại ngữ - Ảnh 2Cuộc sống hôn nhân của Bà Nhân Vlog: 'Cưa đổ' chàng kỹ sư Nhật hơn 17 tuổi dù không rành ngoại ngữ - Ảnh 3

Cuộc sống của cô khi lấy chồng Nhật, được yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Cưới Yamasaki, cô gái Việt Nam càng hạnh phúc hơn khi chồng mình rất đam mê ẩm thực quê hương mình. Anh rất dễ tính, ăn được hầu hết đồ Việt Nam và đặc biệt thích ăn mắm - thứ nhiều người ngoại quốc phải lắc đầu.

Nhân bộc baajch thêm: "Anh có thể ăn mỗi cơm chiên nhưng phải có mắm. Loại mắm nào của Việt Nam anh cũng ăn được. Trước khi gặp mình, anh hầu như không ăn được món Việt ngoại trừ phở hay bánh mì. Thế mà bây giờ vợ nấu nhiều quá anh ăn riết thành quen, món nào không ăn được anh đều tập và cố gắng vì biết vợ ăn một mình buồn lắm. Giờ bữa ăn mình toàn nấu món Việt. Anh cũng chẳng buộc vợ phải học nấu món Nhật đâu. Bình thường nếu thèm món Nhật anh toàn tự nấu hoặc ra quán để ăn".

Theo Nhân, cái khó khăn nhất khi lấy chồng ngoại quốc là ngôn ngữ và văn hóa. May mắn sao chồng cô rất tâm lý và dạy thêm cho vợ rất nhiều. Ba mẹ chồng đã mất nên phần văn hóa vợ chồng Nhân cũng không đặt nặng quá nhiều. Miễn sao cả hai sống hạnh phúc, thoải mái bên nhau là được. Hơn nữa cưới Yamasaki, cô cũng hạnh phúc vì có thêm anh chị chồng tâm lý, yêu thương em dâu như em gái trong nhà.

Nhân cho biết thêm: "Anh chị chồng bận rộn công việc và đi công tác nên vợ chồng mình lo toan phần nhang khói cho bố mẹ chồng. Anh chị quý và thương mình lắm, nhiều lúc gặp mình cứ tấm tắc sao con gái Việt Nam giỏi và chịu khó vậy. Tất cả những tình cảm ấy từ anh chị mình rất trân trọng và cảm thấy hạnh phúc".

Cuộc sống hôn nhân của Bà Nhân Vlog: 'Cưa đổ' chàng kỹ sư Nhật hơn 17 tuổi dù không rành ngoại ngữ - Ảnh 4
Hiện Đức Nhân đang sở hữu kênh YouTube có lượng người theo dõi khủng, fanpage gần 2 triệu theo dõi và kênh TikTok cả triệu follower - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Đức Nhân đang sở hữu kênh YouTube có lượng người theo dõi khủng, fanpage gần 2 triệu theo dõi và kênh TikTok cả triệu follower. Với lượng người theo dõi khá đông đảo, trong một chia sẻ trước đó, cô từng tiết lộ thu nhập trung bình mỗi tháng kiếm được từ hai nền tảng mạng xã hội Youtube và TikTok dao động từ 100 - 200 triệu đồng.

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka

Mối tình của Diệp Tiên và Puka từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào, luôn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, vào năm 2019, cặp đôi đã xác nhận chia tay sau hơn 3 năm sống chung.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Nhân Vlog bà Nhân Vlog thụ tinh nhân tạo Youtuber Vợ chồng Bà Nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'