"Hậu phương" vững chắc của các cầu thủ tuyển Việt Nam: ai ai cũng xinh đẹp, giỏi giang, số 1 phải kể tới bà xã Duy Mạnh

Vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng là cô nàng Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1997 hiện sinh sống ở Hà Nội. Khánh Linh là con gái trong một gia đình giàu có ở Bắc Ninh, cô từng là du học sinh ở Singapore, sau đó về nước để quản lý cơ ngơi của bố mẹ. Chính vì vậy có thể nói vợ của Bùi Tiến Dũng cũng là tiểu thư “cành vàng lá ngọc”. Khánh Linh còn là bà chủ khách sạn và nhiều cửa hàng quần áo, đồ uống giải khát, quán karaoke...

Vào tháng 1/2021, cặp đôi tổ chức đám cưới ở 3 địa điểm. Vào ngày 1 - 2/1/2021, Tiến Dũng tổ chức đám cưới tại Hà Tĩnh - quê nhà của nam cầu thủ. Tiếp theo vào ngày 7 - 8/1/2021 là lễ thành hôn tại Bắc Ninh - quê hương của cô dâu Khánh Linh. Và buổi tiệc cuối cùng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10/1/2021 dành cho bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của cặp đôi.

Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh từng có thời gian hẹn hò khá lâu. Vào tháng 10/2019, cặp đôi đã chào đón con gái đầu lòng và đặt biệt danh là Sushi.

Sau 6 tháng tổ chức đám cưới, Bùi Tiến Dũng đón tin vui khi Khánh Linh tiếp tục mang bầu bé gái. Sắp tới, chàng trung vệ của tuyển Việt Nam sẽ trở thành ông bố 2 con ở tuổi 26.

Tiền đạo Phan Văn Đức

Cô nàng Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An) từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Nhật Linh kết hôn với cầu thủ Văn Đức vào đầu năm 2020. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Nhật Linh hạ sinh bé gái đầu lòng (tên ở nhà là Dâu Tây) không lâu sau đó và hiện tại có tổ ấm hạnh phúc viên mãn.

Văn Đức xem vợ cùng con gái là "động lực để cố gắng hằng ngày", bên cạnh đó vợ chồng nam cầu thủ còn lập một tài khoản Instagram riêng để thường xuyên đăng ảnh ngay từ khi bé Dâu Tây chào đời.

Tiền đạo Công Phượng

Đầu tháng 6/2020, những ai yêu mến Công Phượng và cả các khán giả thường xuyên theo dõi bóng đá đều đã cùng trải qua cảm giác từ bất ngờ, tò mò đến ngưỡng mộ khi biết chàng cầu thủ tổ chức đám hỏi. Những thông tin ít ỏi về cô dâu của Công Phượng nhanh chóng được tìm ra và chia sẻ chóng mặt.

Tô Ngọc Viên Minh, cô gái sinh năm 1993 hoàn toàn lạ mặt với khán giả. Viên Minh từng học ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học RMIT, du học ở Bỉ và tốt nghiệp chuyên ngành loại xuất sắc. Được biết, đây là ái nữ của ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM. Hiện Viên Minh đang làm việc cho công ty gia đình tại TP.HCM.

Ở cô nàng Viên Minh, người ta tìm thấy sự duyên dáng của một cô gái; sự khéo léo và thông minh của tiểu thư sinh ra trong một gia đình gia giáo; cả sự hiểu chuyện của người trưởng thành, đồng thời là bạn gái một người nổi tiếng.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2021,cặp đôi đã đón bé trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Trung vệ Quế Ngọc Hải

Được biết, bà xã của Quế Ngọc Hải tên là Dương Thùy Phương (sinh năm 1995), cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Vinh 2018 và là một gương mặt nổi tiếng ở TP. Vinh, Nghệ An.

Thùy Phương dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dễ mến. Quế Ngọc Hải và Thùy Phương làm đám cưới vào đầu tháng 1/2018. Trước khi quyết định kết hôn, cặp đôi đã có 2 năm yêu thương và tìm hiểu nhau. Tháng 7/2018, Thùy Phương sinh con gái đầu lòng, bé Quế Ngọc Kim Ngân (tên ở nhà là Sunny).

Quế Ngọc Hải thường xuyên phải xa nhà, tập trung cho các giải đấu. Vì vậy, mỗi dịp được nghỉ, anh thường đưa Thùy Phương và con gái Sunny đi nghỉ dưỡng, bù đắp tình cảm cho vợ con.

Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Trong giới cầu thủ, Quế Ngọc Hải nổi tiếng là người chồng chu đáo, yêu thương vợ con hết mực.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh

Duy Mạnh và Quỳnh Anh là cặp đôi nổi đình nổi đám trong làng bóng đá Việt. Cả hai về chung một nhà vào tháng 2/2020 sau thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu. Được biết, "công chúa béo" Quỳnh Anh là tiểu thư xinh đẹp có bố là cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Hiện cô đang là chủ một shop mỹ phẩm có tiếng tại Hà Nội.

Sau 1,5 năm kết hôn, cặp đôi đã có bé trai đầu lòng vô cùng dễ thương với tên ở nhà là bé Ú, mới đây bé Ú vừa sinh nhật tròn 1 tuổi. Bên cạnh đó, Duy Mạnh - Quỳnh Anh còn sở hữu khối tài sản "khủng" với nhà riêng, xe hơi sang trọng và rất nhiều món đồ hiệu đắt tiền.

Ở đợt tập trung ĐTQG mới nhất nhằm chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan, sự trở lại của trung vệ Duy Mạnh sau thời gian điều trị chấn thương là một sự đáng chú ý cho các cổ động viên đội tuyển Việt Nam và là sự cần thiết để lấy lại cảm giác bóng trên sân cỏ của Duy Mạnh.Hi vọng Duy Mạnh cùng đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt đẹp trong trận đấu sắp tới.