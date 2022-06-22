Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân

Nhịp sống trẻ 22/06/2022 07:48

Ngay từ nhỏ, Hà Siêu Hân đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống "ngậm thìa vàng" như bước ra từ tiểu thuyết mạng.

Cố tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân nổi tiếng với những câu chuyện đời tư gia đình. Ông có 4 người vợ cùng 17 đứa con. Từ đó kéo theo loạt câu chuyện "sóng gió gia tộc" về đại gia đình này. Trong số những quý tử, ái nữ nổi bật của trùm sòng bạc Macau họ Hà, cô con gái út Hà Siêu Hân được quan tâm hơn cả.

Hà Siêu Hân (Alice Ho) sinh năm 1999, là người con cuối cùng của Hà Hồng Sân với người vợ thứ 4 Lương An Kỳ. Cô công chúa xinh đẹp ra đời khi Hà Hồng Sân vừa bước sang tuổi 78. Vậy nên ngay khi chào đời, Hà Siêu Hân đã sống như một cô công chúa nhỏ trong tình yêu thương của cả gia đình.

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 1

 

Khi mới 12 tuổi, Hà Siêu Hân được bố tặng cả một dinh thự sang trọng ở London (Anh) cùng chiếc xe Rolls Royce trị giá hơn 5 triệu đô la Hong Kong (hơn 14 tỷ đồng) để cô đi học mỗi ngày. Chưa hết, khi Hà Siêu Hân bước sang tuổi 17, mẹ đã tặng tiếp cho cô 4 căn biệt thự rộng lớn ở Hong Kong có giá trị hơn 1,3 tỷ HKD (165 triệu USD) để cô tập kinh doanh. Có thể nói, cuộc đời của Hà Siêu Hân chính là "sinh ra ở vạch đích" như người ta hay nói. Năm 2020, sau khi bố qua đời, cô công chúa út của gia tộc họ Hà đã nằm trong danh sách 18 người được thừa kế khối tài sản 1,4 tỷ USD (hơn 32 nghìn tỷ đồng).

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 2
Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 3

Tuy sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng chính bản thân Hà Siêu Hân cũng đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn có thành tích học tập khủng và chỉ số IQ vô cùng ấn tượng.

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 4

Được biết, Hà Siêu Hân sang Anh du học từ năm 12 tuổi. Cô từng được mời nhập học đại học danh giá Cambride nhưng sau đó lại chọn học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chuyên ngành Toán và Máy tính. Bên cạnh đó, cô còn thành thạo nhiều thứ tiếng như Trung, Anh, Quảng Đông, Nhật và Pháp.

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 5

Không chỉ thông minh, học giỏi, cô tiểu thư út nhà trùm sòng bạc Macau còn là một cô gái đa tài khi sành sỏi nhiều loại nhạc cụ như violon, piano, có tài khiêu vũ, múa dân gian và thể thao. Cô từng giành vị trí thứ 3 giải vô địch điền kinh dành cho lứa tuổi thiếu niên tại Hong Kong.

Trước khi kết thúc sớm khóa học 4 năm tại trường MIT, Hà Siêu Hân đã được nhận vào trường Schwarzman của Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) - ngôi trường danh giá mà mọi học sinh Trung Quốc đều mơ ước. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Hà Siêu Hân đã tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Hình ảnh cô con gái út ông trùm Macau diện Hán phục ngày tốt nghiệp Thạc sỹ đang là chủ đề hot trên mạng xã hội.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, long lanh như công chúa và có khí chất hơn người, lại luôn được săn đón, cư dân mạng cho rằng Hà Siêu Hân có đủ mọi yếu tố để gây tiếng vang nếu lấn sân sang giới giải trí. Tuy nhiên, cô chưa từng có ý định trở thành người nổi tiếng.

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 6

 

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 7

Hà Siêu Hân là người khá kín tiếng về đời tư và hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Cô hiện đang để trang cá nhân ở chế độ riêng tư và không để lộ cuộc sống cá nhân ra ngoài. Những hình ảnh hiếm hoi của Hà Siêu Hân chủ yếu do anh trai Hà Du Quân và hội bạn rich kid như Diêu An Na, Trần Vũ Ngang, Viên Cửu Nhi chia sẻ.

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 8

 

Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 9
Hà Siêu Hân - rich kid sống trong nhung lụa, cô con gái cực phẩm của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân - Ảnh 10
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Từ khóa:   rich kid Hà Hồng Sân con gái Hà Hồng Sân

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