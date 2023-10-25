Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa

Nhịp sống trẻ 25/10/2023 09:46

Trần Thị Thúy Huyền (sinh năm 1996) được đánh giá là thí sinh Olympia có màn "lột xác" ngoạn mục nhất.

Trần Thị Thúy Huyền (SN 1996, cựu học sinh trường THPT Quang Trung, Bình Định) - thí sinh từng giành giải nhất tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14. 

 

Tuy nhiên, sau 9 năm, Thúy Huyền đã có sự thay đổi vô cùng ngoạn mục về sắc vóc. Nếu như hồi còn thi Đường lên đỉnh Olympia, Thúy Huyền vẫn là cô bé "mọt sách" với cặp kính cận giản dị, dễ thương thì giờ đây, cô đã thực sự "lột xác" trở thành một mỹ nhân.  

Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Thúy Huyền (đội vòng nguyệt quế) khi giành giải nhất tuần Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 14

 

Thúy Hiền cho hay hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô thực sự chỉ biết học và học. Thậm chí khi lên đến cấp 3, nhiều khi cô chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, thời gian còn lại để học bài, ôn thi học sinh giỏi, chuẩn bị kiến thức tham gia Olympia. Lúc đó, Huyền thực sự mình không quá quan tâm chăm sóc ngoại hình.

Dẫu vậy đến bây giờ khi nhìn lại, cô "không hề hối hận" vì trước kia đã tập trung vào để nâng cao tri thức. Bởi cô tâm niệm, mỗi người trong mỗi giai đoạn sẽ tập trung và làm tốt nhất một số thứ và Huyện đã chọn tập trung việc học để tạo một nền tảng tốt cho sự phát triển của bản thân sau này.

Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Thúy Huyền của bây giờ
Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Thúy Huyền từng nhận được nhiều sự chú ý tại "Nóng cùng Worl Cup 2022"

Lên đến đại học, sau đó là đi làm, lúc này đã va chạm với cuộc sống nhiều hơn, Huyền mới bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của ngoại hình. Từ đó cựu thí sinh Olympia bắt đầy chăm sóc bản thân kĩ hơn bằng việc niềng răng, tập gym và ăn uống heathy. 

Sự nghiệp của Thúy Huyền tiếp tục thăng hoa với nhiều vị trí như: trưởng phòng thương hiệu tại một công ty đa quốc gia về ngành hàng tiêu dùng nhanh, Tư vấn đại diện tại Việt Nam cho một dự án khởi nghiệp về giải pháp marketing công nghệ số của Singapore tại Việt Nam,...

Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 4Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 5
Thúy Huyền được đánh giá là thí sinh Olympia có màn "lột xác" ngoạn mục

Cho đến gần đây, những hình ảnh mới của Thúy Huyền bất ngờ được chia sẻ, lan truyền khiến nhiều người xôn xao. Sau 9 năm, cô nữ sinh ngày nào đã có bước "lột xác" vô cùng ngoạn mục về sắc vóc. Cô nàng chuyển sang theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ và được gọi là trong những mỹ nhân thế hệ mới của làng hot girl Việt. Cô nàng chăm chút làm đẹp cho bản thân nhiều hơn, đồng thời biết bản thân phù hợp với phong cách trang điểm hay xu hướng thời trang nào để ứng dụng.

Đặc biệt vào năm 2022, cựu thí sinh Olympia còn góp mặt trong chương trình "Nóng cùng World Cup". Cái tên Thuý Huyền trở thành bông hoa sáng nhất trong dàn hot girl nhờ profile siêu khủng, thành tích học tập ấn tượng và được xem là một trong những nàng hot girl tri thức nhất của dàn gái xinh. 

Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 'lột xác' ngoạn mục sau 9 năm: Từ cô gái mọt sách đến hotgirl gợi cảm với sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 6
Thúy Huyền hiện đang là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Ngoại thương TP.HCM

Hiện tại, Thúy Huyền đang làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Ngoại thương (TP.HCM). Cô tự tin cho biết bản thân đang ôn luyện để có thể du học thạc sĩ ở Mỹ, trải nghiệm thế giới bên ngoài và khám phá giới hạn bản thân. Cô cũng có ước mơ sẽ mở được một doanh nghiệp nhỏ cho riêng mình.

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