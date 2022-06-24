Cuộc sống hiện tại của những YouTuber 'triệu view' người dính "phốt" mất tương tác, người thì giải nghệ bán kênh

Những năm gần đây cụm từ YouTuber đã không còn xa lạ đối với khán giả. Không chỉ nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, một số YouTuber còn sở hữu lượng fan hùng hậu, không hề thua kém các sao Việt. Sau vài năm "làm mưa làm gió" trên thị trường YouTube, cuộc sống hiện tại của những YouTuber này đã ít nhiều có những thay đổi.

Cũng nhờ vào lượt đăng kí và view tăng chóng mặt mà thu nhập của bà Tân Vlog được phỏng đoán ngang bằng các siêu sao giải trí . Thời kì đỉnh cao, Social Blade từng thống kê, doanh thu ước tính mà Bà Tân Vlog từng kiếm được từ 68 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng mỗi tháng. Như vậy, bà có thể thu về từ hơn 837 triệu đồng đến 13,4 tỉ đồng mỗi năm.

Được thành lập từ tháng 2/2018, nhưng kênh của bà Tân chính thức hoạt động vào tháng 5/2019. Chỉ trong thời gian ngắn bà đã nhanh chóng nổi tiếng và đạt kỉ lục (sau 20 ngày) về thời gian giành nút vàng YouTube dù nội dung chỉ xoay quanh những món ăn siêu to khổng lồ như: trà sữa khổng lồ, đĩa cá viên chiên khổng lồ, nồi lẩu siêu cay khổng lồ…

Sức hấp dẫn của Bà Tân có lẽ không đến từ những món ăn kiểu chém to kho mặn, mà đến từ vóc dáng nhỏ bé (bà Tân chỉ cao 1,1m) và phong cách giản dị, mộc mạc của bà. Câu nói “bà chào các cháu nhá”, “cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng”, “các cháu có thấy bà ngầu không”... đã trở thành hot trend, được giới trẻ yêu thích và chia sẻ rầm rộ.

Tuy nhiên theo thời gian, con số này ngày một giảm, thậm chí là giảm sâu khi kênh bà Tân Vlog liên tục dính những "phốt" như mất vệ sinh trong quá trình chế biến, hình ảnh nấu ăn mang tính phản cảm,... Trang cá nhân của bà Tân Vlog cũng chỉ đăng tải những hoạt động liên quan tới các video trên YouTube chứ không cập nhật gì thêm, số người tương tác cũng kém hơn hẳn so với thời điểm nổi đình nổi đám.

Khoa Pug

Khoa Pug bắt đầu sáng tạo nội dung trên YouTube từ tháng 4/2017 về chủ đề nuôi thú cưng. Anh được khán giả quan tâm khi chuyển sang review về ẩm thực, du lịch, kỳ nghỉ sang chảnh 5 sao tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Mới đây, Khoa Pug tuyên bố giải nghệ, bỏ kênh YouTube có gần 5 triệu follow sau 5 năm phát triển, khiến khán giả ngỡ ngàng. Nam YouTuber 29 tuổi cũng cắt bỏ đuôi tóc dài gắn bó với anh suốt 2 năm qua và gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã theo dõi, ủng hộ các video của anh.Trong đó, nhiều nhận định cho rằng Khoa đã “bán kênh” với số tiền “khủng”.

Nếu theo dõi quá trình làm YouTube của Khoa Pug có thể thấy anh là người khá chịu chơi và chịu chi. Anh từng bỏ ra hàng tỷ đồng để đi khám phá nhiều nước trên thế giới, đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng, đẳng cấp bậc nhất.

Có thể thấy, thu nhập chính của Khoa Pug không đến từ YouTube mà từ các công việc kinh doanh, đầu tư bất động sản, tài chính... Vì vậy, dù có từ bỏ làm YouTube thì Khoa Pug vẫn không “nghèo đi” mà tài sản hàng trăm tỷ của anh vẫn có thể tăng hoặc giảm theo biến động của thị trường.

Quỳnh Trần JP

Quỳnh Trần JP tên thật là Trần Thị Quỳnh, sinh năm 1985. Cô được biết đến là một YouTuber ẩm thực đình đám thu hút hàng triệu người xem bởi những món ăn từ bình dân cho đến đắt đỏ. Không những thế, bé Sa - con của Quỳnh Trần JP cũng cực kỳ hút fan, từng có khoảng thời gian được ví von là "idol giới trẻ". “Trình làng” vào hồi năm 2018, sau hơn 3 năm hoạt động, kênh của cô đã có hơn 4 triệu lượt đăng ký, đa số các video clip đều đạt triệu lượt xem. Hiện tại, cô đang sống tại Kawagoe, Saitama, Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Quỳnh Trần JP đang có 4,1 triệu lượt đăng ký. Những video của Quỳnh Trần JP chia sẻ vẫn giữ vững được phong độ khi thu hút hàng triệu lượt xem, tuy nhiên độ phủ sóng thì không bằng thời "hoàng kim". Theo ước tính, thu nhập của Quỳnh Trần JP từ YouTuber có thể lên đến nửa tỷ đồng mỗi tháng.

Sang Vlog

"YouTuber nghèo nhất Việt Nam" là cái tên mà khán giả vẫn hay gọi nam YouTuber sinh năm 1995.

Năm 2019, sự nghiệp của Sang Vlog bắt đầu từ việc anh tình cờ biết đến YouTube và vlog đầu tiên mang tên "Phát hiện tổ chim trên nóc nhà" ra đời. May mắn, những video đầu tiên của Sang được mọi người ủng hộ nhiệt tình, có video lên tới hàng trăm nghìn lượt xem.

Thời đầu làm YouTube, kênh của Sang dù đạt kỷ lục 2 triệu người đăng ký nhưng không thể bật nút kiếm tiền. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Sang thường xuất hiện trong các video bên căn nhà đơn sơ, cũ kỹ, nên chàng trai này có biệt danh "YouTuber nghèo nhất Việt Nam".

Nhờ sự giản dị, mộc mạc cũng như giọng nói dễ chịu của Sang mà Vlog anh làm bắt đầu nổi tiếng. Hồi tháng 2/2021, Sang Vlog bất ngờ làm lễ đính hôn với Ngọc Mai. Cả hai yêu nhau hơn 4 năm rồi mới quyết định về chung 1 nhà. Lúc mới quen, Sang Vlog đang làm thợ hồ ở thành phố, còn Ngọc Mai là công nhân ở quê. Hiện Ngọc Mai làm YouTube về đời sống, ẩm thực. Cặp đôi vừa đón con đầu lòng.Năm 2022 sau nhiều nỗ lực anh chàng YouTuber với chiếc răng khểnh đã mua được mảnh đất bên cạnh, xây cho vợ con một ngôi nhà khang trang.