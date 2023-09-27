Con gái lai Tây của diễn viên Lê Hóa nói gì khi nhận chỉ trích 'khai gian' chiều cao tại Miss Universe Vietnam 2023?

Trong một số bức ảnh được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, "bông hồng lai" bị soi thấp hơn hẳn khi đứng cạnh các thí sinh có chiều cao tương đồng

Emma Lê sinh năm 2000, được biết đến là con gái của nữ diễn viên Lê Hóa - người từng tham gia nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn,… Vì có mẹ làm nghệ thuật nên người đẹp 23 tuổi cũng tiếp cận với nghệ thuật từ sớm khi tham gia làm người mẫu ảnh, đồng thời góp mặt trong một số dự án ca nhạc của Soobin Hoàng Sơn, Sơn Tùng M-TP… và đóng phim Mẹ ác ma cha thiên sứ. Gần đây nhất, Emma Lê được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng giao vai Lucie Huệ trong phim Chị chị em em 2.

Emma Lê sinh năm 2000, được biết đến là con gái của nữ diễn viên Lê Hóa - người từng tham gia nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn,… Mới đây, thông tin Emma Lê tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 đã thu hút đông đảo sự chú ý và kỳ vọng từ người hâm mộ. Vì cô gái sinh năm 2000 sở hữu gương mặt lai Tây xinh đẹp, cuốn hút và đôi mắt sâu sắc sảo. Ngoài tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, Emma còn giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Cô gái sinh năm 2000 sở hữu gương mặt lai Tây xinh đẹp, cuốn hút và đôi mắt sâu sắc sảo Tuy nhiên, trong phần thi Người đẹp biển tại Miss Universe Vietnam 2023, khi được MC giới thiệu Emma Lê cao 1,7m, số đo hình thể lần lượt là 86-62-92cm, người đẹp sau đó bị nhận xét thấp hơn hẳn các thí sinh có chiều cao tương đồng. Điều này khiến Emma Lê nhận chỉ trích vì bị cho rằng "khai gian" chiều cao khi thi hoa hậu. Con gái diễn viên Lê Hoá nhận lỗi vì khai gian chiều cao tại cuộc thi hoa hậu Trước sự việc gây xôn xao, Emma Lê đã lên tiếng giải thích: "Tôi nhận lỗi không kiểm tra chiều cao ở phút chót. Thông tin này được nhập từ ngày nộp hồ sơ cuộc thi. Là người mẫu ảnh, tôi dùng số đo chiều cao 1,7m để nhãn hàng dễ hình dung vóc dáng, lựa chọn trang phục phù hợp". Con gái diễn viên Lê Hóa nhận lỗi, đồng thời khẳng định: "Tôi cao 1,68m và là thí sinh thấp nhất cuộc thi".

Hiện ảnh của Emma Lê đăng trên fanpage Miss Universe Vietnam vẫn đang nhận lượng tương tác lớn Hiện ảnh của Emma Lê đăng trên fanpage Miss Universe Vietnam vẫn đang nhận lượng tương tác lớn. Đến với cuộc thi, Emma chia sẻ: "Tôi nghĩ đã đến lúc tự khai phá bản thân mình. Vừa kết thúc việc học thì đây là con đường mới mà Emma muốn mình đặt chân đến và bản thân cần phải bản lĩnh, kiên định và dám đối diện với nhiều thử thách hơn". Người đẹp không ngừng trau dồi, cải thiện những thiếu sót và sẵn sàng cho hành trình sắp tới tại Miss Universe Vietnam 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-lai-tay-cua-dien-vien-le-hoa-noi-gi-khi-nhan-chi-trich-khai-gian-chieu-cao-tai-miss-universe-vietnam-2023-619979.html