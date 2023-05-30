Hiện tại, cô gái đang sinh sống tại Mỹ cùng vị hôn phu hơn mình 46 tuổi.

Từ khi công khai, mối tình lệch tuổi của người mẫu Cổ Ngân với tỷ phú người Mỹ U80 đã từng gây không ít xôn xao, bàn tán khắp các trang mạng xã hội. Năm 2019, Cổ Ngân còn bất người được bạn trai đại gia Wynn Katz cầu hôn sau thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, vào năm 2021, Cổ Ngân bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai người Mỹ vì phải yêu xa trong giai đoạn dịch bệnh và phát sinh nhiều mâu thuẫn. Năm 2019, Cổ Ngân còn bất người được bạn trai đại gia Wynn Katz cầu hôn sau thời gian hẹn hò Tưởng chừng cuộc tình này không còn có thể tiếp tục nữa thì mới đây, Cổ Ngân lại bất ngờ đăng ảnh tái hợp với bạn trai sau 2 năm chia tay. Đồng thời, chia sẻ về lý do tái hợp, Cổ Ngân khẳng định: bị hấp dẫn bởi sự thông minh, ân cần của bạn trai tỷ phú khiến cô gắn bó tiếp, chứ không phải vì tiền.

Cổ Ngân lại bất ngờ đăng ảnh tái hợp với bạn trai sau 2 năm chia tay Hiện tại, cô gái đang sinh sống tại Mỹ cùng vị hôn phu hơn mình 46 tuổi. Mới đây, theo chia sẻ của Cổ Ngân, cô đã tham gia buổi casting một sự kiện thuộc cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, Wynn Katz - bạn trai của cô cho biết đã nhận được khá nhiều tin nhắn "kể xấu" vợ tại sự kiện. Nhiều người còn thẳng thừng trêu chọc: "Vợ bạn rớt rồi nè". Wynn Katz - bạn trai của cô cho biết đã nhận được khá nhiều tin nhắn "kể xấu" vợ tại sự kiện. Nhiều người còn thẳng thừng trêu chọc: "Vợ bạn rớt rồi nè". Trước sự việc này, Cổ Ngân bày tỏ sự bức xúc tính xấu của nhiều cô gái. Theo tiết lộ của hotgirl 29 tuổi, mỗi ngày, Wynn Katz nhận khoảng vài trăm tin nhắn từ cộng đồng mạng để nói xấu về cô. Cho dù việc này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng cô. Tuy nhiên, đây là một điều "đáng xấu hổ" mà theo cô, mọi người nên suy nghĩ lại.

Theo tiết lộ của hotgirl 29 tuổi, mỗi ngày, Wynn Katz nhận khoảng vài trăm tin nhắn từ cộng đồng mạng để nói xấu về cô Không chỉ vậy, tại chương trình, vợ tỷ phú U80 nói rằng cô chưa muốn có con. Tuy nhiên, vài người đã nhắn tin cho Wynn Katz và dịch sai lời nói của cô rằng: "Cô ấy nói không muốn có con với bạn". Điều này làm Cổ Ngân không khỏi bức xúc. Người đẹp nói trong tương lai, có thể cô sẽ tính đến chuyện định cư ở quốc gia này để gần gũi với bạn trai, tránh trường hợp yêu xa Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, người đẹp nói trong tương lai, có thể cô sẽ tính đến chuyện định cư ở quốc gia này để gần gũi với bạn trai, tránh trường hợp yêu xa. “Nhưng mục tiêu cụ thể trong tương lai tôi chưa biết. Chúng tôi mới gặp lại nhau sau 3 năm rưỡi nên phải dành thời gian để gắn kết lại tình cảm, sau đó mới nghĩ đến những chuyện xa hơn" - cô bày tỏ.

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