CĐM ‘truyền thái y’ gấp trước nàng shipper ‘hở bạo’ mặc mỗi nội y khoe quả ngực nặng trĩu chỉ chờ rớt ra ngoài

Nagase Quinni hiện đang là cô giáo dạy tiếng Nhật "hot" nhất Đài Loan. Cô nàng được người hâm mộ chú ý và biết tới như một nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp và gợi cảm bậc nhất trên các trang mạng xã hội. Không chỉ là một giáo viên dạy tiếng Nhật, cô nàng còn là một người mẫu ảnh thiên hướng quyết rũ, nóng bỏng. Đặc biệt, gần đây, cô còn kinh doanh nước trái cây.

Mặc dù chưa có nhiều đánh giá về năng lực, chưa biết trình độ giảng dạy tiếng Nhật của cô nàng này như thế nào, nhưng lớp học ngày càng được nhiều học viên đăng ký đông đúc theo thời gian. Gần đây, Nagase còn khiến cho nhiều người bất ngờ hơn nữa khi đăng tải hình ảnh bản thân kinh doanh nước trái cây và sau đó còn tự thân đi giao hàng nữa.

Ngay cả khi đi siêu thị cô cũng gây 'nóng mắt' cho người xung quanh - Ảnh IGNV

Vòng một căng tròn 'lấp ló' ngay ở những bức ảnh thường ngày - Ảnh IGNV

Cô nàng gây ngỡ ngàng khi diện trang phục 'kiệm vải' đi giao hàng - Ảnh IGNV

Chẳng những rất xinh đẹp và giỏi giang, người đẹp còn được lòng các fan hâm mộ nhờ vào việc cô rất chiều lòng fan, cũng như thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng và quyến rũ của mình trên trang cá nhân.