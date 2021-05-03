CĐM ‘truyền thái y’ gấp trước nàng shipper ‘hở bạo’ mặc mỗi nội y khoe quả ngực nặng trĩu chỉ chờ rớt ra ngoài

Nhịp sống trẻ 03/05/2021 06:17

Nagase Quinni là một người đẹp có tiếng tại Đài Loan, không những xinh đẹp mà cô nàng còn "lắm mưu nhiều kế" để thu hút người hâm mộ.

Nagase Quinni hiện đang là cô giáo dạy tiếng Nhật "hot" nhất Đài Loan. Cô nàng được người hâm mộ chú ý và biết tới như một nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp và gợi cảm bậc nhất trên các trang mạng xã hội. Không chỉ là một giáo viên dạy tiếng Nhật, cô nàng còn là một người mẫu ảnh thiên hướng quyết rũ, nóng bỏng. Đặc biệt, gần đây, cô còn kinh doanh nước trái cây.

Nagase Quinni
Người đẹp thường xuyên khoe ảnh cực kỳ gợi cảm - Ảnh IGNV
Nagase Quinni 2
Công việc chính của cô nàng là dạy tiếng Nhật - Ảnh IGNV
Nagase Quinni 3

Cô nàng gia sư tiếng Nhật khoe dáng ba vòng 'bốc lửa' của mình - Ảnh IGNV

Mặc dù chưa có nhiều đánh giá về năng lực, chưa biết trình độ giảng dạy tiếng Nhật của cô nàng này như thế nào, nhưng lớp học ngày càng được nhiều học viên đăng ký đông đúc theo thời gian. Gần đây, Nagase còn khiến cho nhiều người bất ngờ hơn nữa khi đăng tải hình ảnh bản thân kinh doanh nước trái cây và sau đó còn tự thân đi giao hàng nữa.

Nagase Quinni 4
Ngay cả khi đi siêu thị cô cũng gây 'nóng mắt' cho người xung quanh - Ảnh IGNV
Nagase Quinni 5
Vòng một căng tròn 'lấp ló' ngay ở những bức ảnh thường ngày - Ảnh IGNV
Nagase Quinni 6
Cô nàng gây ngỡ ngàng khi diện trang phục 'kiệm vải' đi giao hàng - Ảnh IGNV

Chẳng những rất xinh đẹp và giỏi giang, người đẹp còn được lòng các fan hâm mộ nhờ vào việc cô rất chiều lòng fan, cũng như thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng và quyến rũ của mình trên trang cá nhân.

Nagase Quinni 7

Bên cạnh công việc dạy tiếng Nhật, Nagase còn là người mẫu và kinh doanh tự do - Ảnh IGNV

Hiện tại, mặc dù không dấn thân vào giới showbiz, nhưng cô nàng vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên Instagram, Facebook... bởi khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đồng hồ cát, ba vòng chuẩn từng milimet.

Nữ bác sĩ gốc Việt mặt đẹp như hot girl, vòng 1 'tràn cả màn hình', vòng 3 'trái đào' thì siêu quyến rũ

Nữ bác sĩ gốc Việt mặt đẹp như hot girl, vòng 1 'tràn cả màn hình', vòng 3 'trái đào' thì siêu quyến rũ

Chẳng những có gương mặt xinh đẹp, nữ bác sĩ gốc Việt - Lin Tai Yang còn có thân hình đồng hồ cát với ba vòng "siêu khủng".

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo hot girl Hotgirl bikini hotgirl Nhật

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ