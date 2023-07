Cặp song sinh Nhật Bản chi hơn 40 triệu yên đi sửa mặt để 'không ai đẹp hơn' người còn lại

Nếu so sánh những bức ảnh của Chie và Chika ở những năm đầu 20 tuổi và hiện tại, không ít người có thể nhận ra bởi quá khác biệt, theo Oddity Central. Ngoài lớp trang điểm, cặp chị em đã dao kéo nhiều bộ phận trên gương mặt để có đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao, cằm thon.

Một trong những lý do khiến Chie và Chika bước vào con đường thẩm mỹ là nỗi ám ảnh với lời so sánh của mọi người xung quanh. Theo đó, một trong hai có thể được nhận xét dễ thương hơn người còn lại hay được khen thông minh nếu có điểm số ở trường nhỉnh hơn. Tương tự, khi đạt thành tích thể thao tốt, một trong hai sẽ được tán dương là có sức khỏe tốt so với đối phương.

Bị ảnh hưởng tinh thần, Chie và Chika tìm ra những khiếm khuyết trên gương mặt mình. Ngay khi đủ tuổi, cặp song sinh bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ vì xem đây là cách dễ nhất để thay đổi ngoại hình.

Chie là người đầu tiên dao kéo. Sau khi thấy kết quả tốt, Chika cũng làm theo chị. Cả hai không cùng lúc thực hiện các thủ thuật làm đẹp giống nhau song với vẻ ngoài hiện tại, cặp chị em đều chưa có ý định dừng lại. Ví dụ, gần nhất, Chika loại bỏ mỡ ở khóe miệng và gần cánh mũi còn Chie cấy mỡ hốc mắt.

Ban đầu, vì không muốn tiếp tục bị so sánh với nhau, chị em nhà Yoshikawa muốn dao kéo để có ngoại hình giống hệt người kia. Song theo thời gian, cả hai nhận ra bản thân có phong cách làm đẹp riêng.

Dù cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ giúp cuộc sống tốt hơn, cặp chị em cũng thừa nhận rất dễ bị rơi vào tình trạng lạm dụng dao kéo. Ví dụ, khi hai người đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, có bình luận chê Chie là "mũi lợn" khiến cô rất buồn và quyết định đi thu gọn mũi. Đến khi Chie khoe chiếc mũi mới, nhiều người lại nói "cái cũ đẹp hơn" khiến cô tiếp tục sửa tới lần thứ 5. Cuối cùng, cô nhận ra bản thân không thể làm hài lòng mọi người và cũng không phải làm vậy.

Ở tuổi 34, cặp chị em khẳng định bản thân hiểu rằng các xu hướng và tiêu chuẩn làm đẹp luôn thay đổi và họ không cần phải lúc nào cũng chạy theo chúng. Hiện, một phần thu nhập của chị em nhà Yoshikawa đến từ việc đăng bài quảng cáo trên trang cá nhân hơn 130.000 người theo dõi và kênh video có gần 65.000 người đăng ký.