Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở

Nhà đẹp 16/06/2023 13:52

Nếu những thứ này trong nhà không còn dùng đến, hãy tận dụng để trộn vào đất trồng cây nhé, đảm bảo kết quả phát triển của cây sẽ khiến bạn bất ngờ.

Miếng bọt biển

Các miếng bọt biển cũng rất hữu dụng khi trồng cây cảnh. Bạn có thể cắt khối bọt biển thành từng mảnh nhỏ và xếp vào đáy lọ hoa để giúp đất trong chậu trở nên thoáng khí.

Sau khi tưới nước, lượng nước thừa trong chậu cây cảnh sẽ được khối bọt biển hấp thụ hết. Nếu đất trong chậu thiếu nước, rễ sẽ tiếp tục hút nước từ khối xốp, giúp việc trồng cây cảnh thuận lợi hơn.

Xơ mướp

Những bạn trồng hoa ở quê sẽ hái ít xơ mướp phơi khô, lấy cùi xơ mướp bên trong để lót đáy chậu. Xơ mướp bóc vỏ, san phẳng, rải trực tiếp xuống đáy chậu, đậy lỗ thoát nước rồi lấp đất dinh dưỡng vào để trồng hoa, cây cảnh.

Trải lớp vật liệu này dưới chậu cây cảnh có thể chặn cặn, ngăn không cho cặn bị rửa trôi khỏi chậu khi tưới nước.

Đồng thời cũng có thể làm cho đất trong chậu dễ thấm hơn, có lợi cho sự phát triển của cây và hệ thống rễ.

Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vỏ trứng

 

Vỏ trứng có thể dùng để bổ sung canxi cho đất trồng bằng cách đập dập hay nghiền mịn và trộn vào đất trồng. Cây hút canxi vào dưới dạng Ca+2. Theo các tài liệu thì canxi đóng vai trò kích thích rễ cây phát triển, giúp hình thành các hợp chất tạo nên màng tế bào, làm cho cây trở nên cứng cáp hơn. Canxi làm tăng hoạt tính một số men, trung hòa các axit hữu cơ trong cây. Vì vậy, với cây ăn quả, bón canxi làm cho quả có lượng đường cao hơn, ngọt hơn. Các cây họ đậu như: lạc, đậu tương, đậu ván… thì canxi là chất dinh dưỡng rất quan trọng. Bởi thiếu canxi đậu sẽ bị lép hay hạt không no tròn.

 

Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vỏ lạc

Trong gia đình nào cũng có vỏ lạc và hầu hết mọi người thường đem đốt hoặc vứt vỏ lạc đi. Tuy vậy, bạn không biết rằng vỏ lạc có thể trở thành phân bón rất tốt cho cây cảnh.

Bạn có thể trộn vỏ lạc với đất vườn đã làm ướt rồi ủ kín đất. Vỏ lạc sẽ chuyển sang màu đen.

Lúc này, bạn sẽ có được một loại đất trồng cây cảnh rất tốt, giúp cây sinh trưởng mạnh. Đất ủ cùng vỏ lạc có giá trị dinh dưỡng cao, giúp ích cho sự phát triển của hoa.

Ngoài ra, bạn có thể thêm vỏ lại dưới đáy chậu cây cảnh để cải thiện khả năng thẩm thấu và giữ nước của đất trồng.

Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gạch vỡ

Khi cây cảnh được thay chậu, nếu bạn tạm thời không tìm được vật liệu thích hợp để lót đáy chậu hoa, bạn cũng có thể nhặt một ít gạch vụn. Bạn hãy đập gạch vụn thành từng mảnh nhỏ và đặt chúng trực tiếp dưới đáy chậu.

Gạch đỏ đều được nung từ đất sét, trọng lượng nhẹ, khả năng hút nước và thoáng khí tốt, đổ dưới đáy chậu cây cảnh có thể khiến đất chậu tơi xốp và thoáng khí hơn. Như vậy, nếu bạn lỡ tưới nước quá nhiều cũng không lo bị tích nước khiến rễ cây cảnh bị ngạt và thối.

Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Vỏ chuối

 

Vỏ chuối băm nhỏ trộn với đất là một cách tuyệt vời để cải thiện đất vườn của bạn. Vỏ chuối giúp các vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, tạo ra nhiều chất hữu cơ như canxi, magie, lưu huỳnh, phốt pho, kali và natri, tất cả đều giúp cho cây phát triển tốt và phát triển hoa và trái. Trong đó, chuối rất giàu phốt pho và kali - cả hai đều là chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng. Kali đặc biệt giúp ích cho việc hình thành các nụ hoa. Phân bón từ vỏ chuối đặc biệt thích hợp giúp hoa hồng và nhiều loại cây trồng khác ra nhiều hoa. Vỏ chuối là loại phân bón được rất nhiều những người làm vườn trồng hoa hồng ưa thích nhờ tác dụng của nó với loài hoa hồng này. 


Phương pháp phổ biến nhất của việc sử chuối làm phân bón là cắt nhỏ và chôn xung quanh phần đất của cây (có thể áp dụng cách này với hoa hồng). Tuy nhiên, đối với những nhà trồng cây trong chậu nhỏ thì cần phải mất công sức hơn một chút. Bạn không thể cho trực tiếp vỏ chuối vào các chậu cảnh vì trong một không gian nhỏ như vậy, quá trình phân hủy của vỏ có khả năng sẽ làm thối bộ rễ của cây. Đối với chậu cây bé, bạn phải ném vỏ chuối vào máy xay sinh tố, thêm một chút nước (sử dụng nước vo gạo làm tăng hiệu quả lên nhiều lần), và nếu bạn muốn tăng thêm cả canxi thì hãy ném vào một vài vỏ trứng còn sót lại. Xay đều cho đến khi thật mịn. Để giúp việc hấp thụ chất tốt hơn, bạn trộn thêm vào đó một ít đất và để khoảng 1 tuần.

 

Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

9 bí quyết dùng tủ lạnh mùa nóng giúp tiết kiệm một nửa tiền điện

9 bí quyết dùng tủ lạnh mùa nóng giúp tiết kiệm một nửa tiền điện

Tủ lạnh phải sử dụng quanh năm nhưng đến mùa hè sẽ tiêu tốn thêm rất nhiều điện năng do nhu cầu sử dụng thiết bị tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp trồng cây cảnh chăm sóc cây cảnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ