Trồng cây chôn thêm 6 thứ này trong chậu: Đất tơi xốp, kích thích cây phát triển, trăm hoa đua nở

Các miếng bọt biển cũng rất hữu dụng khi trồng cây cảnh . Bạn có thể cắt khối bọt biển thành từng mảnh nhỏ và xếp vào đáy lọ hoa để giúp đất trong chậu trở nên thoáng khí.

Sau khi tưới nước, lượng nước thừa trong chậu cây cảnh sẽ được khối bọt biển hấp thụ hết. Nếu đất trong chậu thiếu nước, rễ sẽ tiếp tục hút nước từ khối xốp, giúp việc trồng cây cảnh thuận lợi hơn.

Những bạn trồng hoa ở quê sẽ hái ít xơ mướp phơi khô, lấy cùi xơ mướp bên trong để lót đáy chậu. Xơ mướp bóc vỏ, san phẳng, rải trực tiếp xuống đáy chậu, đậy lỗ thoát nước rồi lấp đất dinh dưỡng vào để trồng hoa, cây cảnh.

Trải lớp vật liệu này dưới chậu cây cảnh có thể chặn cặn, ngăn không cho cặn bị rửa trôi khỏi chậu khi tưới nước.

Đồng thời cũng có thể làm cho đất trong chậu dễ thấm hơn, có lợi cho sự phát triển của cây và hệ thống rễ.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ trứng

Vỏ trứng có thể dùng để bổ sung canxi cho đất trồng bằng cách đập dập hay nghiền mịn và trộn vào đất trồng. Cây hút canxi vào dưới dạng Ca+2. Theo các tài liệu thì canxi đóng vai trò kích thích rễ cây phát triển, giúp hình thành các hợp chất tạo nên màng tế bào, làm cho cây trở nên cứng cáp hơn. Canxi làm tăng hoạt tính một số men, trung hòa các axit hữu cơ trong cây. Vì vậy, với cây ăn quả, bón canxi làm cho quả có lượng đường cao hơn, ngọt hơn. Các cây họ đậu như: lạc, đậu tương, đậu ván… thì canxi là chất dinh dưỡng rất quan trọng. Bởi thiếu canxi đậu sẽ bị lép hay hạt không no tròn.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ lạc

Trong gia đình nào cũng có vỏ lạc và hầu hết mọi người thường đem đốt hoặc vứt vỏ lạc đi. Tuy vậy, bạn không biết rằng vỏ lạc có thể trở thành phân bón rất tốt cho cây cảnh.

Bạn có thể trộn vỏ lạc với đất vườn đã làm ướt rồi ủ kín đất. Vỏ lạc sẽ chuyển sang màu đen.

Lúc này, bạn sẽ có được một loại đất trồng cây cảnh rất tốt, giúp cây sinh trưởng mạnh. Đất ủ cùng vỏ lạc có giá trị dinh dưỡng cao, giúp ích cho sự phát triển của hoa.

Ngoài ra, bạn có thể thêm vỏ lại dưới đáy chậu cây cảnh để cải thiện khả năng thẩm thấu và giữ nước của đất trồng.

Ảnh minh họa: Internet

Gạch vỡ

Khi cây cảnh được thay chậu, nếu bạn tạm thời không tìm được vật liệu thích hợp để lót đáy chậu hoa, bạn cũng có thể nhặt một ít gạch vụn. Bạn hãy đập gạch vụn thành từng mảnh nhỏ và đặt chúng trực tiếp dưới đáy chậu.

Gạch đỏ đều được nung từ đất sét, trọng lượng nhẹ, khả năng hút nước và thoáng khí tốt, đổ dưới đáy chậu cây cảnh có thể khiến đất chậu tơi xốp và thoáng khí hơn. Như vậy, nếu bạn lỡ tưới nước quá nhiều cũng không lo bị tích nước khiến rễ cây cảnh bị ngạt và thối.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ chuối

Vỏ chuối băm nhỏ trộn với đất là một cách tuyệt vời để cải thiện đất vườn của bạn. Vỏ chuối giúp các vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, tạo ra nhiều chất hữu cơ như canxi, magie, lưu huỳnh, phốt pho, kali và natri, tất cả đều giúp cho cây phát triển tốt và phát triển hoa và trái. Trong đó, chuối rất giàu phốt pho và kali - cả hai đều là chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng. Kali đặc biệt giúp ích cho việc hình thành các nụ hoa. Phân bón từ vỏ chuối đặc biệt thích hợp giúp hoa hồng và nhiều loại cây trồng khác ra nhiều hoa. Vỏ chuối là loại phân bón được rất nhiều những người làm vườn trồng hoa hồng ưa thích nhờ tác dụng của nó với loài hoa hồng này.



Phương pháp phổ biến nhất của việc sử chuối làm phân bón là cắt nhỏ và chôn xung quanh phần đất của cây (có thể áp dụng cách này với hoa hồng). Tuy nhiên, đối với những nhà trồng cây trong chậu nhỏ thì cần phải mất công sức hơn một chút. Bạn không thể cho trực tiếp vỏ chuối vào các chậu cảnh vì trong một không gian nhỏ như vậy, quá trình phân hủy của vỏ có khả năng sẽ làm thối bộ rễ của cây. Đối với chậu cây bé, bạn phải ném vỏ chuối vào máy xay sinh tố, thêm một chút nước (sử dụng nước vo gạo làm tăng hiệu quả lên nhiều lần), và nếu bạn muốn tăng thêm cả canxi thì hãy ném vào một vài vỏ trứng còn sót lại. Xay đều cho đến khi thật mịn. Để giúp việc hấp thụ chất tốt hơn, bạn trộn thêm vào đó một ít đất và để khoảng 1 tuần.