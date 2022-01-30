Trồng 7 cây này trong nhà giúp gia đình có 1 bầu không khí trong lành, tốt cho sức khoẻ của trẻ nhỏ và người già mà bạn nên biết

Lâu nay, mọi người đều coi cây nguyệt quế là biểu tượng của vinh quang, chiến thắng và uy quyền. Cây nguyệt quế có nguồn gốc tự nhiên ở vùng cận nhiệt đới và là cây ưa không khí ẩm ướt, nửa bóng, cần được cung cấp nhiều nước. Loài cây này giúp hấp thụ độ ẩm không khí, tạo ra một môi trường khô thoáng, dễ chịu trong nhà.

Khi lá bốc hơi nước càng mạnh thì cây hút nước càng nhiều. Đặt trong môi trường ẩm ướt, nước trong không khí thẩm thấu qua lông hút vào bên trong rễ cây. Trồng lan trong nhà vừa giúp giảm độ ẩm, vừa làm đẹp căn phòng, vừa thơm, thoáng.

Phong lan bốc hơi nước trên mặt lá, đồng thời quá trình quang hợp của cây cũng sinh ra nhiều chất hòa tan (axit hữu cơ, đường saccarozo..).

Cọ cảnh

Cây cọ cảnh phát triển rất nhanh tại những vùng có không khí ẩm ướt vì lá cọ thường hấp thụ độ ẩm rất tốt. Cây cọ cũng giúp làm sạch không khí trong nhà một cách hiệu quả. Đây là loại cây rất dễ chăm sóc, không ưa sáng và cần được tưới nước đều đặn.

Lan ý

Cây lan ý còn được gọi là cây bạch môn hay vĩ hoa trắng. Loài cây này tượng trưng cho “niềm hạnh phúc của phụ nữ” nghĩa là nếu bạn trồng cây lan ý thì hạnh phúc và tình yêu sẽ tràn ngập trong ngôi nhà bạn.

Cây lan ý không chỉ hút độ ẩm mà còn điều hòa không khí và tiêu diệt các tế bào nấm mốc trong nhà. Cây lan ý phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 18 độ C.

xương rồng

Vốn dĩ, xương rồng là loại cây có thể phát triển tốt ở những vùng có nhiệt độ khắc nghiệt như sa mạc. Trên thân mọng nước của chúng có các lỗ khí với khả năng hút carbon dioxide, nhả khí oxy và làm tăng nồng độ anion có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, xương rồng khá hữu ích trong việc hút nước, chống nồm ẩm và điều hòa không khí.

Dương xỉ

Dương xỉ phát triển mạnh mẽ ở vùng khí hậu ẩm ướt, hấp thụ độ ẩm tự nhiên trong không khí. Trồng loại cây này giúp cân bằng độ ẩm, cho ngôi nhà bạn thoáng và vẻ đẹp nguyên sơ hơn. Thậm chí, nó còn loại bỏ được nhiều loại độc tố như benzene, xylene, formaldehyde.

Cây cà phê chè

Vừa hút ẩm tốt, vừa tỏa hương thơm ngát cho không gian sống, chỉ có thể là cây cà phê chè. Thêm một ưu điểm là cây khá dễ trồng. Chỉ cần bạn tưới nước thường xuyên và cung cấp đủ ánh sáng là cây đã có thể phát triển tốt rồi.

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