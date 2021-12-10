Top 5+ máy rửa xe ô tô gia đình tốt nhất hiện nay - Hiroma Việt Nam

Xe máy, xe ô tô là những phương tiện không còn gì xa lạ trong các gia đình hiện đại. Để chủ động và tiết kiệm chi phí trong việc vệ sinh thì việc sở hữu một chiếc máy rửa xe ô tô gia đình là thực sự cần thiết.

Do nhu cầu di chuyển thường xuyên khiến cho chiếc ô tô nhà bạn dính đầy bụi bẩn. Vì vậy mà bạn thường xuyên phải vệ sinh, rửa xe tốn kém nhiều chi phí. Một giải pháp hữu hiệu cho trường hợp này là sắm ngay một chiếc máy rửa xe ô tô cho gia đình. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn top 5 máy rửa xe ô tô gia đình tốt nhất hiện nay.

Chỉ với vài triệu đồng bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc máy rửa xe ô tô mini, vừa tiện lợi, vừa sử dụng được lâu dài. Làm một phép so sánh đơn giản, bạn có thể thấy 1 chiếc máy rửa xe có thể dùng để rửa rất nhiều lần cũng như nhiều phương tiện cùng lúc. So với việc mang ra tiệm rửa thì phương án này tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Máy rửa xe HIROMA mang đến nhiều công dụng

Tiết kiệm nước

Trong cùng một khoảng thời gian thì lượng nước tiêu thụ của máy rửa xe chỉ bằng một nửa so với việc sử dụng máy bơm thông thường để rửa.

Tiết kiệm thời gian

Máy rửa xe ô tô gia đình với áp lực nước lớn dễ dàng đánh bay mọi vết bẩn, ngay ngay cả ở những vị trí khó như gầm xe, bánh xe. Thời gian rửa một chiếc xe giảm xuống, giúp bạn có thêm nhiều thời gian làm những việc khác.

Top 5 máy rửa xe ô tô gia đình uy tín nhất hiện nay

Dưới đây là top 5 máy rửa xe ô tô gia đình tốt nhất hiện nay cho bạn tham khảo.

Máy rửa xe ô tô gia đình Hiroma hot nhất hiện nay

Hiroma là thương hiệu của Nhật Bản chuyên cung cấp các dòng máy rửa xe cao áp. Máy rửa xe Hiroma được sản xuất dưới dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Với công suất lên tới 2000w cùng áp lực phun từ 80 – 130 bar giúp bạn làm mọi vết bẩn một cách dễ dàng.

Hiroma - thương hiệu máy rửa xe uy tín tại Nhật Bản

Máy rửa xe Hiroma sử dụng motor cảm ứng từ nên hầu như không gây tiếng ồn khi vận hành. Ngoài ra máy có cơ chế tự động bơm nước và bảo vệ khi quá tải. Đặc biệt là tính năng tự ngắt khi dừng bóp cò giúp tiết kiệm điện năng. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và giúp cho tuổi thọ của máy được lâu hơn.

​Máy rửa xe ô tô gia đình Bosch Universal AQT 125 1500W

Bosch là thương hiệu chuyên cung cấp máy bơm nước rất nổi tiếng đến từ Đức. Các sản phẩm của Bosch luôn được kiểm nghiệm khắt khe trước khi ra mắt trên thị trường nên giá thành hơi cao. Bù lại, máy rửa xe Bosch mang trong mình rất nhiều ưu điểm nổi trội.

Máy rửa xe Bosch Universal AQT với công suất mạnh mẽ, xịt rửa nhanh

Một gợi ý máy rửa xe ô tô gia đình của thương hiệu này là máy Bosch Universal AQT 125 1500W. Với thiết kế mẫu mã bắt mắt. Sử dụng chất liệu chắc chắn với độ bền cao, động cơ làm việc hiệu quả và ổn định.

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Máy rửa xe ô tô Kachi MK-192 1200W

Máy Kachi MK-192 1200W là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn nếu muốn lựa chọn một máy rửa xe gia đình tốt nhất. Máy rửa xe Kachi được chế tạo từ các chất liệu cao cấp, hoạt động ổn định bền bỉ trong thời gian dài. Thiết kế máy gọn gàng, hệ thống bánh xe linh hoạt, công suất 1200W cho khả năng xịt rửa mạnh mẽ, tẩy sạch mọi vết bẩn cứng đầu.

Máy rửa xe ô tô gia đình Lavor Smart Plus 130 1800W

Thành lập từ lâu đời, đến nay Lavor đã trở thành một trong những thương hiệu làm sạch dân dụng và công nghiệp lớn nhất nước Ý. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, Lavor đáp ứng được yêu cầu của mọi khách hàng, ngay cả các thị trường khó tính nhất như EU, Nhật,... Ưu điểm của máy là độ bền cao, hiệu suất làm sạch tốt, ổn định, an toàn khi vận hành.

Máy rửa xe Tolsen 79571 1800W

Máy tạo ra áp lực xịt nước lớn với công suất lên đến 1800W, giúp dễ dàng làm sạch mọi vết bẩn. Ngoài ra máy còn có thể thay đổi linh hoạt nhờ vòi phun thiết kế nhiều chế độ phun khác nhau và bình chứa đi kèm. Ống phun có đầu lọc nước giúp lọc sạch cặn và bụi bẩn, tránh làm chúng mắc vào động cơ bên trong máy. Với vòi cao áp 7m đi kèm theo máy, giúp cho việc vệ sinh máy linh hoạt và xa hơn.

Kết luận

Trên đây là top 10 máy rửa xe ô tô gia đình uy tín nhất hiện nay. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kinh nghiệm để chọn ra một chiếc máy ưng ý nhất.