Top 4 Loại chăn chần bông Everon mới nhất 2021

Chăn chần bông là loại chăn truyền thống được nhiều người tìm mua mỗi khi thời tiết chuyển lạnh. Với cấu tạo không quá dày loại chăn chần bông Everon đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm này, bài viết sau sẽ giới thiệu 4 loại chăn chần bông của Everon mới nhất với chi phí rẻ, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Chăn chần bông Standard và Classic là dòng ruột chăn truyền thống với 100% polyester. Hầu hết các sản phẩm của Everon đều có độ bền cao, tính an toàn cho da và sức khỏe . Những tính năng này có được hoàn toàn là nhờ vào chất liệu sản xuất được chọn lọc kỹ lưỡng.

Chăn chần bông Everon Standard và Classic là hai dòng chăn khác nhau nhưng đều có điểm chung đó là đều được làm từ Bông nhập khẩu nước ngoài. Là thương hiệu nổi tiếng về chăn ga gối nệm từ lâu, Everon luôn đảm bảo được nguyên liệu nhập vào là các chất liệu cao cấp.

Xem thêm: Top 10 mẫu chăn bông mùa đông Everon cực ấm tốt nhất 2021

Bông nhập khẩu từ Hàn Quốc giúp cho chăn chần bông Standard và Classic có tính năng thông thoáng, ấm áp và có khả năng diệt vi khuẩn. Ruột chăn Standard, Classic còn không xảy ra tình trạng lún xẹp giống các loại chăn thông thường khác.

Ngoài ra thiết kế của hai sản phẩm này cũng không quá khác biệt. Cả hai đều được sản xuất một màu duy nhất là màu trắng.

Điểm khác duy nhất đó là dòng chăn Everon Standard được thiết kế dày hơn nên trọng lượng của chăn cũng nặng hơn so với chăn Classic. Nếu trọng lượng của chăn Classic chỉ khoảng 1.77 kg thì chăn Standard có cân nặng rơi vào khoảng 2.31 kg.

Hai loại chăn chần bông này đều thích hợp dùng cho những hôm thời tiết không quá lạnh. Ruột chăn Everon Standard và Classic còn có thể bảo quản dễ dàng nhờ khả năng giặt được bằng cả máy và tay cùng tốc độ khô cũng rất nhanh.

Tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý khi sử dụng và bảo quản ruột chăn Everon Standard và Classic đó là khi giặt không nên vắt khô. Việc làm này có thể khiến chăn giảm tuổi thọ và bị hỏng nhanh hơn.

Bởi lẽ vắt chăn mạnh sẽ khiến các sợi vải bên trong ruột chăn không còn liên kết như cũ. Nếu bạn có ý định cất vào tủ trong thời gian dài thì nên phơi khô trước khi cất để tránh ẩm mốc có thể xảy ra.

Chi phí để có thể sở hữu một trong hai sản phẩm chăn chần bông này của Everon cũng không quá đắt. Bạn có thể xem xét bảng giá chi tiết của sản phẩm chăn chần bông Everon Standard và Classic dưới đây:

2. Chăn chần bông Micro Expo Classic, Standard

Sản phẩm chăn chần bông Everon tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đó là dòng chăn chần bông Micro Expo. Dòng chăn này cũng có hai sản phẩm là Classic và Standard. Trong đó chăn chần bông Micro Expo Standard cũng có khối lượng nặng hơn so với với chăn Micro Expo Classic.

Cụ thể, chăn chần bông Micro Expo Standard nặng 1.35 kg trong khi chăn Micro Expo Classic có trọng lượng 1.05 kg. Điều làm nên điểm khác biệt của hai loại chăn chần bông này so với hai sản phẩm giới thiệu phía trên đó chính là chất liệu.

Hai sản phẩm của bộ chăn Micro Expo được làm với chất liệu chính là Bông Micro. Loại sợi này có đặc trưng là đường kính rất nhỏ nên có khả năng thấm hút nước và loại bỏ bụi bẩn rất tốt. Đồng thời chất liệu này cũng có tuổi thọ rất cao, ít xảy ra tình trạng xơ vải nên được dùng nhiều trong sản xuất chăn bông.

Xem thêm: Bộ vỏ chăn ga gối Everon chính hãng các mẫu đẹp nhất 2021

So với các loại chăn được làm bởi chất liệu khác như cotton thì chăn được làm từ vải Micro có nhiều tính năng hơn hẳn. Ví dụ như khả năng kháng khuẩn của Micro cực kỳ tốt mà điều này chất liệu như cotton không thể làm được. Hay độ bền màu, mềm mịn của chăn khi được làm từ bông Micro.

Chăn Micro Expo Standard, Classic được thiết kế mỏng nhẹ vừa phải. Chính vì thế mà loại chăn này rất thích hợp sử dụng vào thời tiết không quá lạnh như đầu xuân hay chớm đông. Các khách hàng khi đến tìm mua chăn Everon đa phần đều yêu thích dòng sản phẩm chăn chần bông Everon Micro.

Chắc chắn chăn chần bông Everon Micro Expo Standard và Classic sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái nhất khi sử dụng. Vì được làm từ chất liệu cao cấp nên giá thành của sản phẩm này cũng cao hơn một chút so với các dòng chăn chần bông khác.

Ruột chăn Everon Micro Expo hiện có 2 kích cỡ chính với bảng giá cụ thể như sau:

3. Chăn 5S siêu nhẹ bán chạy nhất

Nếu bạn yêu thích các dòng chăn nhẹ mà vẫn đảm bảo độ ấm tốt thì bạn có thể tham khảo dòng chăn 5S. Đây là một trong những sản phẩm chăn của Everon có độ bán chạy cao nhất và nhận được nhiều phản hồi tốt. Loại chăn này được làm từ chất liệu Microfiber với quy trình sản xuất chuẩn, khép kín.

Chất liệu Microfiber là loại sợi vải có nhiều điểm cộng tuy nhiên để ứng dụng thành công vào sản xuất chăn ga gối không phải dễ dàng. Hiện nay Everon tự hào là một trong những thương hiệu có sản phẩm làm từ vải Microfiber được khách hàng ưa chuộng, ví dụ như chăn 5S.

Chăn 5S không chỉ dùng được vào mùa thu, những ngày trời trở lạnh mà còn có thể dùng vào cả mùa hè. Chăn Everon 5S có thể hấp thu khí lạnh điều hòa giúp bạn có cảm giác mát mẻ mà không bị quá lạnh. Do đó bạn không cần phải lo lắng việc dùng điều hòa cả đêm có thể khiến bạn bị viêm họng hay quá rét khiến mất ngủ,...

Chăn 5S được biết đến là dòng chăn Everon mỏng và nhẹ nhất hiện nay. So với các dòng chăn lông vũ thì chăn 5S có độ nhẹ và mềm mịn không kém. Nếu bạn cần tìm loại chăn có độ ấm vừa phải mà vẫn thông thoáng lại có khả năng khử mùi thì chăn 5S là một lựa chọn hoàn hảo.

Ngoài ưu điểm là dòng chăn siêu nhẹ thì chăn 5S còn có điểm cộng đó là thiết kế hiện đại, trẻ trung. Không phải là ruột chăn trắng thông thường mà chăn được thiết kế với hai màu sắc là Coral Pink và Grey. Đây đều là hai màu sắc xu hướng hiện nay được sử dụng nhiều trong thiết kế quần áo, nhà cửa,...

Chăn 5S có thể dùng luôn mà không bắt buộc phải lồng lớp ga bên ngoài. Chăn 5S cũng giống các loại chăn chần bông khác của Everon đó là rất dễ vệ sinh và bảo quản. Khi không có nhu cầu sử dụng nữa, bạn có thể dễ dàng gấp gọn chăn và cất vào tủ mà không lo chiếm nhiều diện tích.

Bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền của sản phẩm vì chăn Everon đều không hề dễ hỏng, ấm mốc nếu chú ý bảo quản đúng cách. Rất nhiều khách hàng của Everon đã sử dụng chăn 5S nhiều năm trời mà không cần phải thay chăn mới. Bởi vì chất lượng chăn vẫn được đảm bảo như ngày đầu mới mua vậy.

Hiện nay chăn 5S chỉ có một kích thước duy nhất là 200x220 được bán với giá chưa đến 1.000.000 VNĐ. Với giá thành rẻ và chất lượng tốt như vậy nên chăn 5S được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn.

4. Ruột chăn Everon Micro

Cuối cùng, sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn đó chính là ruột chăn Everon Micro. Đây cũng là một sản phẩm chăn chần bông Everon siêu nhẹ khác với trọng lương chỉ có 0.8 kg. Ruột chăn Everon Micro cũng là một trong những sản phẩm được làm từ chất liệu chính là Microfiber.

Chính vì thế mà sản phẩm này cũng có một số tính năng nổi trội như mềm mịn, ngăn ngừa vi khuẩn, độ bền, thấm hút cao và là sản phẩm an toàn cho con người. Chăn phù hợp với cả những ai có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng hay da em bé vì độ lành tính của chăn rất cao. Tin chắc rằng sản phẩm này có thể chiều lòng cả những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Ruột chăn Everon Micro được thiết kế theo kiểu truyền thống nhưng không hề lỗi thời. Ruột chăn Everon Micro có màu trắng giống các loại ruột chăn thông thường nhưng bên trên vẫn được thiết kế chỉ nổi tạo nên ô vuông hoặc các họa tiết bắt mắt.

Muốn bảo quản được ruột chăn Everon Micro tốt thì bạn cần chú ý khi giặt chăn. Có thể giặt chăn bằng máy giặt nhưng nên sử dụng túi giặt để đảm bảo các sợi vải bên trong ruột chăn không bị đứt. Khi phơi bạn cũng chú ý không để chăn trực tiếp dưới tia nắng mặt trời trong thời gian quá dài. Điều này có thể khiến bông vải bên trong ruột chăn bị ảnh hưởng.

Chăn Everon Micro được ép hút chân không lại có trọng lượng nhẹ nên dễ vận chuyển. Hiện ruột chăn Everon có 3 kích cỡ khác nhau nên bạn có thể lựa chọn loại phù hợp với kích thước giường nhà mình.

So với các dòng sản phẩm chăn chần bông Everon khác thì ruột chăn Everon Micro có giá thành cao hơn một chút. Bởi lẽ chất liệu sử dụng để sản xuất chăn là chất liệu cao cấp cùng các kỹ thuật tiên tiến để giúp chăn có trọng lượng nhẹ. Bạn có thể suy nghĩ lựa chọn sản phẩm dựa trên bảng giá chi tiết cho sản phẩm chăn này với từng kích cỡ cụ thể như sau:

Mỗi sản phẩm chăn chần bông Everon đều có những ưu điểm và cách bảo quản riêng. Khi lựa chọn chăn chần bông, bạn có thể dựa vào nhu cầu sử dụng hay sở thích của bản thân mình. Bất kỳ là chăn loại dày hay chăn siêu nhẹ, Everon đều có thể đáp ứng được.

Bạn cũng cần lưu ý phải mua chăn chần bông Everon chính hãng tại các cơ sở uy tín. Nếu mua phải ruột chăn Everon Micro hay bất kỳ loại ruột chăn khác Everon làm nhái thì chất lượng sẽ không được đảm bảo. Thậm chí bạn còn có thể bị mua với giá đắt hơn so với giá niêm yết hàng chuẩn.