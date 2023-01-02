Tổng hợp những hiện tượng cứ xuất hiện trong nhà thì gia chủ chuẩn bị gặp nhiều may mắn, làm đâu thắng đó

Ong được coi là biểu tượng của sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Từ xa xưa người ta đã coi hiện tượng ong xây tổ trong nhà là điềm báo may mắn. Khi gặp dấu hiệu này, gia chủ sẽ đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai. Sự chăm chỉ của các thành viên trong nhà sẽ sớm được đền đáp. Ai theo đuổi con đường học thì học hành, thi cử thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt…

Vì vậy, khi thấy ong xuất hiện trong nhà, gia chủ không nên đuổi chúng đi. Về cơ bản, ong không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người nên có thể để chúng làm tổ một cách tự nhiên.

Người xưa có câu: "Đất lành chim đậu". Một ngôi nhà có chim về làm tổ là dấu hiệu phong thủy tốt. Sống trong ngôi nhà như vậy thì gia chủ càng phát tài, giàu có, cuộc sống viên mãn, vợ chồng hòa hợp, con cái hiếu thảo. Vì vậy, khi thấy trong nhà có chim hoặc ong về làm tổ thì nên để nguyên, không cần xua đuổi để tránh làm mất tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Gặp rắn

Chẳng ai muốn gặp rắn nhưng nếu vô tình gặp nó, tức là bạn cũng đang gặp may (trừ trường hợp bị rắn cắn). Khi gặp rắn, có thể sắp tới bạn sẽ gặp quý nhân phù trợ và nhận được nhiều may mắn.

Rắn gắn liền với một số mặt tinh thần, vì thế đừng giết hại chúng. Rắn thường không hại người và sẽ bỏ đi nếu nó ý thức được sự có mặt của con người. Nó không tấn công người nếu không cảm thấy bị đe dọa.

Chó chạy vào nhà hoặc có người cho chó

Chó là một trong những loài động vật được tin rằng đem lại may mắn cho con người. Nếu bỗng dưng có một chú chó đi lạc vào nhà bạn hoặc được ai đó mang đến cho, thì đó được xem là vận may của bạn. Đặc biệt, khi chúng đến nhà bạn vào ngày đầu tháng hoặc đầu năm. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ; chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc; còn chó màu trắng mang lại tình yêu và lãng mạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.