Thầy phong thủy tiết lộ trước nhà có 6 loại cây cảnh này nở hoa chắc chắn gia chủ sắp có tin vui, hóa giải được những vận xui trong gia đình

Trong phong thủy, cây hoa giấy có nhiều ý nghĩa phong thủy lớn. Đây là loại cây có thể mang tới may mắn cho gia chủ đồng thời ngăn chặn tà khí, giúp gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Mặt khác, cây còn mang ý nghĩa tài lộc, giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Ngũ gia bì

Cây cảnh ngũ gia bì là một loài hoa tán lá rất tốt trong nhà, được nhiều người ưa thích. Chúng thường được trồng như loại cây cảnh lá lớn, đặt ở phòng khách để cầu tài lộc, may mắn. Ngoài ra ở cơ quan, phòng làm việc cũng được trồng khá nhiều.

Cây cảnh này ngoài vẻ xanh mát còn có khả năng thanh lọc không khí rất mạnh. Nếu bạn trồng một cây cảnh ngũ gia bì lâu năm trong nhà thì cũng có thể chứng kiến chúng nở hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ra hoa của cây cảnh này nói chung là vào tháng 11 hàng năm có thể kéo dài khoảng 2 tháng. Hoa của chúng rất nhỏ, màu vàng nhạt, có mùi thơm nhất định. Sau khi hoa héo sẽ kết trái nhưng nhìn tổng thể thì không đẹp, không cần phải giữ chúng.

Do đó, khi thấy cây cảnh này ra nụ, tốt nhất bạn nên tỉa cành và nụ luôn. Dù cây cảnh này đang ra hoa hay đậu quả đều có thể tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng để nuôi hoa quả. Điều này làm cây bị yếu ớt, chết cành. Sớm bỏ nụ hoa sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tán lá.

Cây nha đam

Ở thành phố, nha đam thường được gia chủ trồng trong chậu và chơi như một loại cây cảnh. Cây nha đam vốn nổi tiếng với công dụng làm đẹp và bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, trong phong thủy loài cây này cũng mang ý nghĩa rất tốt đẹp, đặc biệt với các gia chủ thuộc mệnh Mộc.

Khi cây nha đam nở hoa là điềm báo tốt lành, công việc thuận lợi, học hành tấn tới. Hoa của nha đam có thể dài tới tận 1 mét. Lúc còn non sẽ mọc thẳng đứng nhưng khi nở hết thì rủ xuống như những chùm pháo bông rực rỡ rất đẹp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Lộc vừng

Cây Lộc vừng có hoa màu đỏ tươi rất đẹp về mặt thẩm mỹ được nhiều người yêu thích. Đồng thời, xét về phong thủy thì cây lộc vừng còn có tác dụng phong thủy mang đến công danh, đỗ đạt. Hoa trạng nguyên có màu đỏ đại diện cho hành Hỏa. Những gia chủ thuộc mệnh Hỏa hoặc Thổ (Hỏa sinh Thổ) thích hợp trưng hoa trạng nguyên để làm điểm nhấn không gian luôn tươi mới, tràn đầy sức sống và đặc biệt, đem lại may mắn, bình an đến cho mọi người trong gia đình. Chính vì vậy, nếu bạn đang tìm một loài cây phong thủy trước cửa nhà thì đừng bỏ qua cây lộc vừng nhé chúng sẽ mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình bạn.

Cây Mọng nước

Hầu hết các loài xương rồng không được khuyến khích để nở hoa. Đặc biệt khi nó có hình dáng đặc biệt, như bông hồng, như bông hoa sen, như những tảng đá ấn tượng... Việc ra hoa có thể phá vỡ hình dáng đặc biệt của chúng.

Hơn nữa, chúng ta biết rằng, khi nở hoa, cây cảnh sẽ tiêu tốn nhiều chất dinh dưỡng để nuôi hoa. Do đó, khi phải nuôi hoa, cây cảnh thường còi cọc, lá hoặc hình dáng của chúng biến đổi.

Đối với những cây cảnh mọng nước, nếu cây chuẩn bị ra hoa thì chúng sẽ "vươn dài", nhìn rất xấu. Do đó, nếu thấy cây cảnh chuẩn bị nở hoa thì đừng ngần ngại cắt bỏ. Sau đó để cây cảnh vào nơi mát mẻ để bảo dưỡng, cây sẽ tiếp tục phát triển.

Cây ngọc bích

Góp mặt trong danh sách những loại cây "ăn tiền thiên hạ", một khi nở hoa là gia chủ vui sướng chính là cây ngọc bích. Loài cây này có khi đến chục năm cũng chẳng chịu ra hoa. Bởi vì hiếm như vậy, nên người ta lại càng tin rằng khi trồng được ngọc bích nở hoa thì đó là kì tích, là dấu hiệu của may mắn, tài lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.